В деле Талькова вскрылись новые подробности убийства (хотя дело уже закрыли)

Певца Игоря Талькова застрелили из «Нагана» образца 1895 года. Из револьвера выпустили три пули, об этом говорится в материалах суда.

«Выстрел был произведен оболочечной пулей 7,62 миллиметра из револьвера типа „Наган“ образца 1895 года», — говорится в документе, имеющимся в распоряжении РИА «Новости».

В Талькова стреляли три раза, но попала в него только одна пуля, которая и стала роковой. Как раз ее и извлекли из тела артиста, выяснили эксперты.

В деле об убийстве певца виновным признали его бывшего концертного директора Валерия Шляфмана. Суд приговорил его заочно к 13 годам колонии.

Трагедия случилась 6 октября 1991 года. Тогда перед сборным концертом во дворце спорта «Юбилейный» Санкт-Петербурга, случился спор между продюсерами певицы Азизы и Талькова, Игоря Малахова и Валерия Шляфмана.

Они ругались из-за очередности выступлений артистов. Все быстро перешло в потасовку, в которой Шляфман выхватил револьвер у Малахова, выстрелил и попал в Талькова.

После этого, в начале 1992 года концертный директор певца уехал из России в Израиль. Там он живет до сих пор. Его заочно обвинили в убийстве по неосторожности, но расследование приостановили из-за того, что он сбежал.

К расследованию вернулись лишь в 2021 году, а само дело закрыли спустя 33,5 года. Всего следователи опросили больше 150 человек, заново изучили доказательства по делу и пришли к выводу, что Шляфман виновен в умышленном покушении на убийство Игоря Малахова и убийстве Игоря Талькова. Свою вину продюсер отрицает.