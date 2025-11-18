НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Ярославле
Погода+7°

пасмурно, без осадков

ощущается как +3

5 м/c,

южн.

 737мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,13
EUR 94,42
Экопроекты российских компаний
Отразили атаку БПЛА
«Умные решения»
Задержка поездов
Компании, которые создают будущее области
Кто может стать тренером «Локомотива»
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Концерт «Алисы»
Что будет с «Шинником»
Криминал Мать призналась в убийстве шестилетнего сына-инвалида в Подмосковье. Что известно о трагедии: видео

Мать призналась в убийстве шестилетнего сына-инвалида в Подмосковье. Что известно о трагедии: видео

Собрали всю информацию о главной подозреваемой

482

Мать призналась в убийстве шестилетнего сына-инвалида в Балашихе: видео

Источник:

Городские медиа

В подмосковной Балашихе мать призналась в убийстве шестилетнего сына. Отрезанную голову ребенка обнаружили 16 ноября в Гольяновском пруду Москвы. В тот же день тело мальчика нашли на балконе в квартире матери.

Сейчас 31-летняя Елена Ц. задержана по подозрению в убийстве. Елена переехала в Москву из Пензенской области 12 лет назад, бросила учебу в вузе. Она перебивалась случайными заработками, накопила долги по микрозаймам и, по данным СМИ, состояла на учете у психиатра с диагнозом «шизофрения» и употребляла наркотики.

Погибший ребенок, как стало известно журналистам, с рождения был инвалидом и не мог ходить.

Мать подозреваемой не поверила в вину дочери. А вот соседи в разговоре с MSK1.RU охарактеризовали Елену как странную и часто кричащую женщину. Из квартиры изъяты ножи. Следователи устанавливают все детали произошедшего.

Елене назначили психолого-психиатрическую экспертизу. По статье об убийстве малолетнего ей грозит до 20 лет тюрьмы. Но если ее признают невменяемой, она может избежать колонии.

Что известно о трагедии и как о матери ребенка отзываются знакомые — смотрите в видео выше.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ХаритоноваАнастасия Харитонова
Анастасия Харитонова
Корреспондент MSK1.RU
Убийство Ребенок Мать Сын Убийство ребенка Пруд Подмосковье Балашиха
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Инженер1
56 минут
Влияние иноагентов и коллективного Запада против скрепности?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Баба нелегкого поведения: почему «Яга на нашу голову» — недетское кино
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«Ситуация хуже катастрофы»: крик боли и отчаяния агрария о судьбе сельского хозяйства в России
Сергей Соловьев
Сельское хозяйство
Мнение
Это еще кто кому должен. Общественники хотят, чтобы домохозяйкам платили за их труд, — к предложению немало вопросов
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Будто это ChatGPT сгенерировал»: главные киноляпы сериала «Константинополь», перечеркивающие его историчность
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
Улочки из «Аладдина» и миллионные штрафы. Отдых в Узбекистане — что посмотреть, что попробовать и сколько это стоит
Юлия Ляшова
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление