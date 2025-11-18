Мать призналась в убийстве шестилетнего сына-инвалида в Подмосковье. Что известно о трагедии: видео

Мать призналась в убийстве шестилетнего сына-инвалида в Балашихе: видео Источник: Городские медиа

В подмосковной Балашихе мать призналась в убийстве шестилетнего сына. Отрезанную голову ребенка обнаружили 16 ноября в Гольяновском пруду Москвы. В тот же день тело мальчика нашли на балконе в квартире матери.

Сейчас 31-летняя Елена Ц. задержана по подозрению в убийстве. Елена переехала в Москву из Пензенской области 12 лет назад, бросила учебу в вузе. Она перебивалась случайными заработками, накопила долги по микрозаймам и, по данным СМИ, состояла на учете у психиатра с диагнозом «шизофрения» и употребляла наркотики.

Погибший ребенок, как стало известно журналистам, с рождения был инвалидом и не мог ходить.

Мать подозреваемой не поверила в вину дочери. А вот соседи в разговоре с MSK1.RU охарактеризовали Елену как странную и часто кричащую женщину. Из квартиры изъяты ножи. Следователи устанавливают все детали произошедшего.

Елене назначили психолого-психиатрическую экспертизу. По статье об убийстве малолетнего ей грозит до 20 лет тюрьмы. Но если ее признают невменяемой, она может избежать колонии.