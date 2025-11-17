НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Ярославле
Погода-2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -7

4 м/c,

южн.

 751мм 80%
Подробнее
0 Пробки
USD 81,13
EUR 95,10
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Проверь свои знания по географии
«Умные решения»
Влетел в стоящий грузовик
Кто претендует на новые пособия для семей
Какие грибы растут в ноябре
Погода на неделю в Ярославле
Власти призвали подготовить авто к зиме
Закрывают ДК им. Добрынина
Криминал Нашли обезглавленного мальчика. Подозреваемой в убийстве ребенка в Москве оказалась его собственная мать

Нашли обезглавленного мальчика. Подозреваемой в убийстве ребенка в Москве оказалась его собственная мать

Мы собрали главную информацию об этом преступлении

333
В Балашихе нашли тело 6-летнего мальчика, которого могла убить его собственная мать | Источник: личная страница матери убитогоВ Балашихе нашли тело 6-летнего мальчика, которого могла убить его собственная мать | Источник: личная страница матери убитого

В Балашихе нашли тело 6-летнего мальчика, которого могла убить его собственная мать

Источник:

личная страница матери убитого

В подмосковной Балашихе задержаны подозреваемые в убийстве и расчленении 6-летнего мальчика. Ими оказались родная мать ребенка Елена Ц. и, по информации источника РЕН ТВ, некий сожитель женщины. Обезглавленное тело ребенка следователи обнаружили в квартире в Балашихе.

Правоохранители прибыли в квартиру в Балашихе после того, как бабушка ребенка обратилась в полицию с заявлением об исчезновении внука. По словам пенсионерки, которые приводит прокуратура области, мальчика из дома увел сожитель матери, после чего ребенок домой не возвращался. В подмосковной квартире на балконе следователи обнаружили обезглавленное тело ребенка.

Предположительно, его голову, упакованную в рюкзак и пакет, нашли в Гольяновском пруду несколькими часами ранее на востоке Москвы. Тогда первоначальный осмотр показал, что останки принадлежат ребенку.

В чём была голова ребенка, найденная в пруду | Источник: Прокуратура Москвы / T.meВ чём была голова ребенка, найденная в пруду | Источник: Прокуратура Москвы / T.me

В чём была голова ребенка, найденная в пруду

Источник:

Прокуратура Москвы / T.me

Сейчас следствие проверяет информацию о том, что фрагменты тела, найденные в пруду, и тело, обнаруженное в балашихинской квартире, принадлежат одному и тому же шестилетнему мальчику.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Столичная прокуратура взяла ход расследования под свой контроль.

Что известно о подозреваемой — матери ребенка

По данным источника Telegram-канала Baza, по подозрению в убийстве и расчленении ребенка задержаны двое — 31-летняя Елена Ц., мама мальчика, и ее сожитель. По информации издания, именно его правоохранительные органы искали ранее — он якобы попал на камеры видеонаблюдения, когда выкидывал в Гольяновский пруд голову ребенка в пакете и рюкзаке.

Задержанная по подозрению в убийстве своего ребенка Елена Ц., согласно банку исполнительных производств, регулярно брала микрозаймы. Она должна микрокредитным организациям около ста тысяч рублей.

Елена приехала в Москву из Пензенской области. Она училась на педагога в МГГУ им. Шолохова, но забрала документы либо была отчислена уже через два года.

Источник: личная страница матери убитого Источник: личная страница матери убитого
Источник:

личная страница матери убитого

Ее резюме нашлось на сайтах с поиском работы и подработок. Согласно информации из них, женщина перебивалась случайными заработками: работала курьером, продавцом в «Красном и белом» и магазинах шаговой доступности, а также на автомойке, но надолго нигде не задерживалась.

По данным источника издания Baza, женщина состоит на учете у психиатра и является наркозависимой. На момент задержания, официальной информации о котором пока не поступало, она якобы находилась в состоянии наркотического опьянения.

Известно также, что Елена вела небольшой творческий блог, где экспериментировала с нейросетями для создания изображений.

Источник: личная страница матери убитого 6-летнего мальчикаИсточник: личная страница матери убитого 6-летнего мальчика
Источник: личная страница матери убитого 6-летнего мальчикаИсточник: личная страница матери убитого 6-летнего мальчика
Источник: личная страница матери убитого 6-летнего мальчикаИсточник: личная страница матери убитого 6-летнего мальчика
+2
Источник: личная страница матери убитого 6-летнего мальчикаИсточник: личная страница матери убитого 6-летнего мальчика
Источник: личная страница матери убитого 6-летнего мальчикаИсточник: личная страница матери убитого 6-летнего мальчика

Бабушка погибшего мальчика, обратившаяся в полицию, не верит в виновность своей дочери. В комментарии РЕН ТВ она заявила: «Она не могла». По словам женщины, ее дочь не рассказывала о своих отношениях с сожителем, и она не знала о его существовании, а в квартире якобы проживала некая Юлия, которая помогала следить за ребенком.

Источник: личная страница матери убитого Источник: личная страница матери убитого
Источник:

личная страница матери убитого

В квартире подозреваемых в Балашихе сейчас проводят обыск. Следователи и криминалисты изъяли вещественные доказательства, по результатам осмотра будет назначен комплекс судебных экспертиз. Следствие проверяет причастность подозреваемых к этому преступлению и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Следователи и криминалисты изымают вещественные доказательства из квартиры, в которой обнаружили обезглавленное тело мальчика

Источник:

Следком / Telegram

ПО ТЕМЕ
Анастасия ХаритоноваАнастасия Харитонова
Анастасия Харитонова
Корреспондент MSK1.RU
Убийство Ребенок Труп Убийство ребенка Пруд Гольяново Балашиха Мать Сын
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Ситуация хуже катастрофы»: крик боли и отчаяния агрария о судьбе сельского хозяйства в России
Сергей Соловьев
Сельское хозяйство
Мнение
«Он живет словно в своем собственном мире». Мама рассказала о воспитании сына с аутизмом
Камилла Мусеибова
Мнение
«Будто это ChatGPT сгенерировал»: главные киноляпы сериала «Константинополь», перечеркивающие его историчность
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
«Тенет» не тонет. Автожурналист — о внезапном успехе нового российского автобренда
Артем Краснов
Мнение
Секс по расписанию: семейный психолог — о том, как снова разжечь страсть в отношениях и куда она уходит
Лариса Беляева (Паркина)
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление