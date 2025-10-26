Самое загадочное дело 80-х: как школьницы стали живыми куклами — вы не поверите, кто за этим стоял

Самая жуткая криминальная история времен СССР Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Вокруг советского детства по сей день ходит молва самого счастливого. Улыбчивые ребята и девчата в красных пионерских галстучках смотрят на нас с выцветших от времени фотографий. Кажется, будто в те годы с детьми не могло произойти ничего ужасного и страшного, ведь эпоха социализма самая безопасная. Вера в добро разом рухнула в 1983 году, когда на старом мясокомбинате в Ленинградской области нашли тела двух школьниц: 9-летней Иры Корневой и 12-летней Гали Кониной. Подробности их гибели приводят в ужас, их история стала настоящим кошмаром Советского Союза.

Увел мужчина со шрамом на лице

Шел самый обычный день, когда всех следователей резко вызвали на собрание. Приехавшие в МВД сотрудники сразу поняли: произошло нечто экстраординарное. Страшные события развернулись в городке Лодейное поле в 200 километрах от Санкт-Петербурга. Когда-то это было тихое спокойное место, пока туда не начали свозить преступников, чтобы очистить большой город от криминала.

25 мая 1983 года в отделение милиции обратились супруги Корневы — пропала их дочь Ира, а вместе с ней ее подруга Галя. Встревоженные родители умоляли найти детей. В последний раз девочек видели, когда они играли в классики: к ним подошел мужчина со шрамом на лице и увел в неизвестном направлении.

Все силы милиции бросили на поиски, подключили даже военных — прочесали каждый подвал, каждый чердак, колодец, но школьницы будто испарились. Строились разные догадки о том, что же произошло с подругами, но никто даже предположить не мог, насколько страшной окажется правда.

Дело получило новый поворот лишь на четвертый день поисков: сторож комбината общественного питания делал обход и обнаружил тела. Мужчина даже не сразу понял, что перед ним дети, он предположил, что это куклы. Приехавшие сыщики сразу определили: Иру и Галю убили в другом месте, а тела решили спрятать здесь.

На теле старшей девочки обнаружили семь ножевых ранений, для убийства Иры хватило одного удара в сердце. Следователи предположили, что Галю убивали у нее на глазах. Судмедэксперт выявила сильные повреждения в нижней части тел: такое она видела впервые. Стало ясно — убийство совершили с целью скрыть чудовищные надругательства над детьми. Кто мог сотворить такое?

Были замкнутыми и держались обособленно

Существовало несколько версий того, что же могло произойти с детьми. В начале предполагали, что расправу совершили приезжие: следователи считали, что к убийству мог быть причастен один из туристов. Они запросили маршруты круизных судов и списки пассажиров, оперативно вели работу по поиску преступника.

Шокирующее заявление судмедэкспертов резко перерубило первую версию: девочек год использовали для удовлетворения сексуальных желаний мужчин. Никто не мог поверить в такой ужас. Как такое могло происходить у всех на виду?

Ира и Галя ходили в школу, не пропускали уроки, хорошо учились и участвовали в общественной жизни школы. Учителя отмечали, что подруги были закрытыми и держались от других детей обособленно. Из странного — девочки пользовались косметикой, объяснили это тем, что ищут женихов.

Однажды на уроке Ире стало плохо — девочка согнулась пополам от сильной боли в животе, но быстро пришла в себя. Если бы учительница настояла на осмотре, то трагедию бы удалось предотвратить, но случилось так, как случилось. Болезненность Иры вызывала вопросы, но родители не спешили вести ребенка к врачу.

Мать Иры сказала следователям, что она сама лечит свою дочь намного лучше медиков. Ее ответ вызвал подозрения, Валентину и ее мужа, отчима Иры, начали проверять, но оказалось, что две недели они жили у родственников. За Ирой присматривала бабушка. Родители Гали тоже имели железное алиби. Следствие зашло в тупик.

Черная «Волга»

Оперативники заработали с новой силой, когда в отделение поступила важная информация: в последний раз Иру и Галю видели около мясокомбината. Девочки выносили оттуда пакеты, а потом за ними приехала черная «Волга». Позже автомобиль и его водитель — мужчина в черных очках — еще не раз всплывет в процессе следствия. О нем постоянно писали газеты, а дети звонили в пункт милиции и сообщали, что видели похожего то в парке, то просто на улице. Все в городе были напуганы.

Появилась версия, что в Лодейном поле существует клуб для извращенцев. Но чтобы проводить такие собрания, нужна серьезная конспирация, площадка, а еще — «крыша», которая будет прикрывать от милиции. Параллельно милиция проверила все черные «Волги» — их в городке оказалось немного. Автомобили принадлежали райкому партии, районному исполкому и мясокомбинату.

Предприятие обыскали, на допрос вызвали двух женщин, которые, как оказалось, разговаривали с Ирой и Галей за несколько часов до их исчезновения. Обе твердили: ничего не видели, ничего не знаем. Пожилой вахтер подтвердил, что на предприятие действительно приходили девочки, брали продукты и уходили. Но это были не Ира и Галя, а дочь и племянница одной из сотрудниц. Сотрудники проверили данные о производственных травмах за последние несколько лет, изучили дела жителей с ментальными отклонениями. За неделю Лодейное поле очистили от нежелательных личностей, но преступника так и не нашли.

Новые лица

В деле начал фигурировать некто Виктор Неелов со шрамом на лице. Правда, мужчина на все вопросы следователей отвечал отрицательно, ссылаясь на то, что постоянно был пьян. Предполагали, что именно Неелов увел девочек. Еще одной подозрительной личностью в ходе следствия стал Владимир Фомин — год назад он был соседом Корневых по коммунальной квартире. Мужчина был судим — в первый раз за групповое надругательство ему дали 15 лет. Тюрьма не исправила его, освободившись, он попался снова — за развратные действия в отношении маленькой девочки.

Сыщики были уверены, что Фомин причастен к исчезновению Иры и Гали. Его задержали, но он отпирался, уверял, что 24 мая был дома и делал ремонт — супруга подтвердит. Но жена Фомина слова мужа опровергла — на допросе она рассказала, что тот пришел домой в странном состоянии, подпер дверь шваброй и велел ей никого не впускать. Испачканную рубашку он бросил в морилку, пытаясь скрыть следы крови, но экспертиза позже выявила, что пятна крови на ткани совпадают с кровью Иры. До последнего Владимир Фомин отрицал свою вину. Оперативники между тем терялись в догадках, как асоциальные личности сумели организовать подпольный клуб педофилов.

Следствие продолжало проверять всех подозрительных личностей, причастных к совращению малолетних, когда в отдел поступил звонок. В соседнем городе женщина пошла за грибами и встретила обнаженного мужчину, который пытался ее изнасиловать. Чудом ей удалось уйти живой. Мужчиной оказался 40-летний Сергей Мякишев — сапожник с быткомбината. Невысокого роста, горбатый и неприятный человек, который выписывал журналы по акушерству и гинекологии. Был судим, провел в тюрьме 16 лет за то, что склонил к акту маленькую девочку, а потом повесил ее на пионерском галстуке.

Сыщики начали оперативную работу в сторону Мякишева, проверяли его окружение. Оказалось, он просил друга подарить ему мальчика, которого он бы превратил в раба. Мякишева задержали. Как и остальные причастные — первое время он отнекивался, но спустя время начал признаваться. Правда, речь его была бессвязной, слова — бессмысленными. Почти месяц милиция пыталась добиться от него правды, пока тот водил ее за нос. «Расколол» Сергея Мякишева психиатр. Он признался в существовании клуба, в который входили уголовники и действующий сотрудник милиции, а заказала убийство девочек мама Иры.

Страшная правда

Валентина Корнева работала буфетчицей, выпивала и больше всего мечтала наладить личную жизнь. Ее соседом по коммунальной квартире тогда был Владимир Фомин, который питал слабость к маленькой Ире. Женщина заметила, что девочку что-то тревожит, но значения не придала, продолжила заниматься устройством семейного счастья.

Однажды Валентина вернулась домой раньше обычного и обнаружила свою восьмилетнюю дочь Иру в комнате у Владимира Фомина — женщина быстро всё поняла. Тогда она была готова убить мужчину, который надругался над ее дочкой, но Фомин взялся угрожать ей, обещая рассказать ее жениху о стыдном прошлом.

Валентина испугалась, что правда о ней (какая именно — не уточняется) отвернет ее любимого: им оказался сотрудник милиции, инспектор медвытрезвителя Корнев. Позже на допросе она, театрально заламывая руки, кричала: «А что я могла сделать против этого бандита?»

Валентина вышла замуж и родила ребенка. А Владимир Фомин придумал и реализовал свой коварный план: когда отчим Иры вернулся домой со службы пьяный, он буквально подложил под него ребенка. Ира уже даже не сопротивлялась. Так Корнев оказался зависим от Фомина и покрывал его преступления. Позже Валентина узнала, что уже двое мужчин насилуют ее дочь: она испугалась, что потеряет обоих и предпочла молчать.

Фомин же вошел в раж, сформировав у себя дома клуб извращенцев. Кроме него, в клуб входили Неелов, Мякишев, некто Леонов и Ефимов: мужчина прошел войну, за подвиги государство выдало ему автомобиль — черную «Волгу». Преступники развлекались с Ирой, которая воспринимала происходящее с ней как должное. Позже она привела в дом к Фомину подругу Галю, а Владимир придумал брать по 25 рублей за вход. Ходили слухи, что количество посетителей возросло, и даже до высокопоставленных лиц.

План начал трещать по швам, когда Ира начала болеть — детский организм не выдерживал такого количества пыток. И тогда Валентина решила убрать девочку, чтобы правда не вскрылась, а она смогла бы зажить своей новой семьей. Позже на допросе она уверяла, что сама стала заложницей ситуации и хотела избавить дочь от страданий. Найти исполнителя задуманного было не сложно. Им стал Фомин. Он убил девочек у себя дома, а Корневы ради алиби специально уехали из города.