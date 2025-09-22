Получил взятку больше миллиарда за махинации с кладбищами: в чем обвиняют мэра Владимира

По версии следствия Дмитрий Наумов помогал вести нелегальный бизнес Источник: Дмитрий Наумов. Официально / Telegram

Мэру Владимира Дмитрию Наумову предъявили обвинения в получении взятки на 1,1 миллиона рублей от представителей ритуального бизнеса. Об этом сообщили в СК РФ.

«Следователем по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Владимирской области главе города Владимира Дмитрию Наумову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в декабре 2023 года Наумов договорился с двумя жителями Московской области, что будет помогать их незаконной похоронной деятельности во Владимире. Он способствовал назначению на руководящие должности в МУП «Специализированный комбинат ритуальных услуг», а также МКУ «Центр управления городскими дорогами» членов ОПГ, а одного из организаторов нелегального бизнеса назначили заместителем директора МКУ «Центр управления городскими дорогами».

Источник: Следком / Telegram

Кроме того, Наумов содействовал изданию нормативного акта о похоронном деле, который фактически ограничивал права других участников ритуального бизнеса. За это он и получил взятку. По сведениям редакции «Зебра-ТВ», его подозревали в связях с членами задержанной ранее преступной группировки, известной как «кладбищенская мафия».

У мэра прошли обыски. У него изъяли деньги, украшения и автомобиль. Он заключен под стражу.

Уголовное дело завели не только в отношении Наумова. Жителям Московской области, с которыми он договаривался, инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Уголовные дела о получении и даче взятки соединили в одно производство.

Кроме того, те кто передали деньги мэру с еще 11 соучастниками являются фигурантами уголовного дела о хищении организованной преступной группой средств граждан при оказании ритуальных услуг на сумму более 5 млн рублей.

Наумов возглавил Владимир в ноябре 2022 года. До этого он в течение трех лет руководил администрацией Гороховецкого района. Его задержали на рабочем месте 27 августа 2025 года.