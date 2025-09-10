Шантажом выманивала деньги. Как журналист стала свидетелем по делу звезды «Дома-2», обманувшей любовника на 20 миллионов

Звезда «Дома-2» стала обвиняемой в уголовном деле Источник: Яна Макарова

Год назад бывшая звезда «Дома-2» Яна Шевцова (Макарова) решила рассказать, как бизнесмен разбил ей сердце. Блогер поведала E1.RU душераздирающую историю о том, как забеременела и родила от предпринимателя, а он оказался женат.

Правда, чуть позже выяснилось, что жертва в этом любовном треугольнике не Яна. Силовики задержали ее и обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Никакого ребенка никогда не существовало, под этим предлогом она в течение года шантажом выманивала деньги у любовника. Сумму ущерба оценили в 23 миллиона.

В громком уголовном процессе свидетелем стала и журналист E1.RU Анастасия Якупова. Публикуем ее колонку.

По работе я бывала на десятках судебных заседаний, но всегда выступала слушателем на процессах. В этот раз я впервые стала свидетелем — и сразу в скандальном уголовном деле.

В суде я рассказала, как познакомилась с Яной. Летом 2024-го она обратилась в редакцию с просьбой рассказать о ее неудачном опыте отношений с бизнесменом. Мы созвонились, и Яна объяснила, что ее обманул бизнесмен Алексей: якобы она выяснила, что два года была любовницей, и хочет поделиться этим опытом с нашей аудиторией. Яна утверждала, что родила ребенка — дочку Алексию (назвала в честь отца девочки), но мужчина ее предал, теперь она будет требовать алименты от биологического отца.

Я не удивилась ее желанию делиться интимными подробностями личной жизни. Она и раньше становилась героиней новостей. Так, в 2018 году Яна прославилась, сделав заявление об отношениях с рэпером Гуфом, а в 2019-м утверждала, что беременна от артиста. После этого ее и пригласили на проект «Дом-2», где она танцевала стриптиз.

Также Шевцова говорила, что в 16 лет родила еще и мальчика, которого сейчас воспитывает бабушка (существует ли сын, неизвестно). Потом вышла замуж за финансиста и действительно родила ребенка, но спустя какое-то время отношения с мужем распались.

В общем-то, истории о Яне, ее любовниках, беременностях и детях казались обычной светской хроникой из жизни участников «Дома-2».

Когда Яна плакалась, что ее «сердце разбито», я и представить не могла, что из этого сюжета развернется сериал для рубрики «Криминал». Анастасия Якупова журналист E1.RU

В общении со мной Яна заявила, что больше двух лет встречалась с предпринимателем, который старшее ее на 25 лет (самой ей тогда было 23 года). Блогер говорила, что в ноябре 2023-го у них родилась дочь, всё было хорошо.

У Яны и Алексея разница в возрасте 25 лет Источник: Яна Шевцова

Якобы ей самой возлюбленный говорил, что жить вместе они не могут, так как у него пожилая мама, которой будет сложно принять молодую избранницу сына. А также Алексей якобы переживал за деловую репутацию (Яна — скандалистка, и это могло сказаться на его бизнесе).

Она добавила, что с деньгами любимый ее не обижал: дал 20 миллионов рублей на покупку жилья, подарил автомобиль, а также отправлял деньги на ежемесячные расходы. По словам Яны, это около 600 тысяч рублей. «Обман» бизнесмена звезда вскрыла, когда залезла в его телефон и увидела переписку с женой. Позже выяснится, что наличия семьи Алексей никогда не скрывал.

При подготовке текста я попросила прислать свидетельство о рождении девочки. Документ в будущем стал одним из звоночков о том, что никакого ребенка не существует: на свидетельстве липовый QR-код. Кроме того, Яна прислала общие фото с бизнесменом. Она нелестно отзывалась о бывшем любовнике и его жене, утверждала, что «этот старый ***» и его «бабища» — обманщики.

О чем думала Яна, присылая липовое свидетельство о рождении? Источник: Яна Шевцова

Также я попросила предоставить телефон Алексея, чтобы мы могли связаться с ним и получить комментарий насчет заявления Яны. Она дала номер телефона (действительно принадлежащий мужчине) и липовый аккаунт в Telegram (с которого, предположительно, переписывалась сама).

Лже-Алексей утверждал, что не собирается помогать Яне, денег у нее и так достаточно, а ребенка не хочет видеть, чтобы не привязываться. Настоящий Алексей сказал, что в рассказе Яны «много чего неправдивого», и обещал объяснить ситуацию позже, однако после задержания Шевцовой объяснений уже и не требовалось.

Но до того, как ее взяли силовики, Яна успела оклеветать еще одного бизнесмена-любовника, с которым крутила роман параллельно. Она заявила, что «знакомый» вломился в ее квартиру и украл ее фотоаппарат. Эту камеру мужчина одалживал Яне, но она ее уже успела присвоить.

Последнее сообщение я получила от Шевцовой в октябре 2024-го, тогда она просила удалить статьи. Вскоре ей назначили судебный запрет на пользование телефоном.

До задержания Яна часто выставляла яркие фото и показывала, что красиво живет Источник: Яна Шевцова

Всю эту «Санта-Барбару» я и озвучила в суде за трибуной. По существу показаний вопросов у сторон почти не было. Сама Яна всё заседание молчала — редкий случай, когда ей нечего было добавить.

Из опыта общения со звездой «Дома-2» у меня сложилось четкое впечатление, что Яна — патологическая лгунья. Истории ее оказались плохо продуманы, не всегда было ясно, к какой цели она стремится, сплетая их одну за другой. Врать для нее стало привычкой, способом выживать, получать деньги и сомнительную славу.

Напомним, источник E1.RU утверждал, что Алексей нашел Яну на сайте эскорт-услуг и сначала платил ей за встречи.

Мы писали, что Шевцову задержали при передаче денег: она составила расписку о том, что полученный миллион предназначен для их с Алексеем общего ребенка и претензий к бизнесмену она не имеет. После задержания Яна подтвердила, что никакой годовалой дочери нет, заявив, что на самом деле Алексей угрожал ей и принуждал к сексу. Обманщице грозит до десяти лет лишения свободы.