ОПГ «Черные лесорубы»: людей полгода держат в СИЗО за вырубку 5 сосен — участок под лесом требует добывающий гигант

Предполагается, что в банде 11 человек, но пока им предъявляют только вырубку 5 сосен Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Громкое судебное дело под Новосибирском. Арест «черным лесорубам» продлили. Так называют организованную сплоченную группу (ОПГ), куда, по версии следствия, вошли не только нечистые на руку предприниматели, но и сотрудники «Бердского лесхоза» и один сотрудник полиции. Речь, по идее, должна идти об ущербе государству на миллионы рублей, но… «черным лесорубам» вменяют только 5 срубленных сосен. Корреспондент NGS.RU изучил материалы странного дела и выяснил, почему его связывают с крупной угледобывающей компанией и экологической катастрофой.

Делом предполагаемой банды занимается специально созданная следственная группа.

Дело о 5 соснах

Организатором группы «черных лесорубов» следователи называют 64-летнего жителя села Харино в Новосибирской области Юрия Добкина. До середины 2010-х, по его словам, он «занимался торговлей», а потом переключился на лесозаготовки. До недавних пор Добкин заготавливал и продавал населению березовые дрова, активно сотрудничая с «Бердским лесхозом». 30 января 2025 года предполагаемого лидера группы задержали за то, что он якобы организовал незаконную вырубку сосен, которая произошла за несколько часов до того, как его взяли под стражу.

«(10 человек) и иные неустановленные лица осуществили незаконную рубку леса на участке местности в селе Харино Искитимского района путем сруба 5 деревьев породы „сосна обыкновенная“, чем причинили ущерб, превышающий 5000 рублей, после чего стали транспортировать указанные деревья до пилорамы Добкина», — говорится в материалах дела (имеются в распоряжении редакции. — Прим. ред.).

Судьи, продлевающие меру пресечения Юрию Добкину (на фото), раз за разом закрывают заседания, ссылаясь на тайну предварительного следствия, хотя речь идет о 5 срубленных соснах Источник: Павел Тиунов / NGS.ru

Организованная группа работала по четко распределенным ролям, считает следствие: Юрий Добкин организовывал «черную вырубку», сотрудник «Бердского лесхоза» Данил Логинов «придавал видимость законной рубке леса», сотрудник ДПС отдела полиции «Искитимский» (города Искитима Новосибирской области. — Прим. ред.) Артем Иванченко сопровождал машины с бревнами во избежание претензий со стороны местных силовиков, остальные — рабочие, водители и так далее.

По данным сервиса «Контур.Фокус», АО «Бердский лесхоз» образован в 2009 году. Общество занимается лесозаготовками, и 100% его акций принадлежат Новосибирской области. Генеральный директор — Валерий Носков. «Бердский лесхоз» находится полностью на самообеспечении и не получает дотаций из областного бюджета. По итогам 2024 года общество зафиксировало выручку на уровне 93,6 миллиона рублей, прибыль — 110 тысяч рублей.

Ситуация с соснами, считает следствие, яркий пример того, как работала ОПГ, поэтому 30 января были задержаны все участники предполагаемой группы, ее костяк из нескольких человек отправили в СИЗО. Казалось бы, за прошедшие 8 месяцев следственная группа, созданная на базе отдела по расследованию особо важных дел, должна была представить более полную картину о масштабах деятельности заявленной ОПГ, но на сегодняшний день в материалах дела остается только один преступный эпизод — о 5 соснах.

Маховик правосудия завертелся

Разработка ОПГ началась с сообщения в правоохранительные органы о том, что в Искитимском районе Новосибирской области ведется «черная вырубка» леса. Кто сообщил, в материалах дела не указано. Человек заявил, что осенью 2024 года неизвестные вырубили сосну на общую сумму «не более 50 тысяч рублей», при этом указал точные координаты. В полиции провели проверку и возбудили уголовное дело о «незаконной рубке лесных насаждений» (ч. 1 ст. 260 УК РФ).

Расследование быстро зашло в тупик. Через пару месяцев следователи приостановили производство по делу из-за того, что не смогли установить личности подозреваемых, но уже в январе 2025-го маховик правосудия завертелся на полную мощь. Прокуратура изъяла дело и передала его в Следственный комитет, поскольку оперативная работа выявила ОПГ.

Юрий Добкин уверяет, что занимается заготовкой дров в деревне Харино Источник: Андрей Бортко / NGS.ru

30 января сформирована следственная группа на базе отдела по расследованию особо важных дел. Задержаны 11 подозреваемых, которые якобы «погорели» на вырубке 5 сосен в тот же день. В итоге в основу масштабного расследования легли два уголовных дела о нелегальной вырубке (по заявлению осенью 2024-го и дело «о пяти соснах»), а также дело о взяточничестве сотрудника ДПС Артема Иванченко, который прикрывал «черных лесорубов».

Что говорят лесорубы?

Юрий Добкин на первом же допросе признал вину. По словам его родственников, он сделал это только потому, что следователь обещал его отпустить взамен на явку с повинной. В показаниях лесоруб признался, что осенью 2024 года вырубил несколько сосен с разрешения сотрудника «Бердского лесхоза» Данила Логинова: так с ним рассчитались за то, что он проложил дорогу к одной из делян.

30 января рабочие Добкина действительно выходили на вырубку, но, как уверяет он сам, рубили исключительно березы на дрова. О вырубке 5 сосен ничего не знает.

Вырубил сосны в тот день бывший сотрудник «Бердского лесхоза» Григорий Шаклеин. Он пояснил, что Данил Логинов периодически давал ему возможность пилить сухостой, платил по полторы тысячи рублей за куб. 30 января он выбрал сухие деревья по своему усмотрению и повез на площадку рядом с лесопилкой Добкина в селе Харино.

Полузаброшенная лесопилка Юрия Добкина в деревне Харино Источник: Андрей Бортко / NGS.ru

Сотрудник ДПС Артем Иванченко признался, что получал от Юрия Добкина деньги, но не за сопровождение машин с лесом, а за то, что «закрывал глаза на неисправность техники, неисполнение требований водителями режима отдыха». Цитата: «Добкин сообщал, по какой дороге шла техника, я туда не выезжал».

30 января экипаж Иванченко вызвали на помощь сотрудникам ГАИ областного управления, а по прибытии на место — задержали. Следователи подсчитали, что за несколько лет сотрудничества полицейский получил от Добкина 125 тысяч рублей. Про незаконную рубку леса ничего не знал.

Позицию сотрудника «Бердского лесхоза» Данила Логинова выяснить не удалось, поскольку его адвокат будет доступен через несколько дней после публикации. Сразу несколько источников НГС, не связанных между собой, заявили, что в один день с задержанием предполагаемой банды «черных лесорубов» обыски на работе и дома были проведены и у директора «Бердского лесхоза» Сергея Белова. Его допрашивали после всех остальных задержанных, но никаких обвинений ему по итогу не предъявили.

Вот где вырубка (планируется)

Жители деревни Харино, не понаслышке знающие названного «главаря банды черных лесорубов» Юрия Добкина, недоумевают. Он, по их словам, занимался исключительно заготовкой дров. Мол, в деревне сложно что-то утаить, особенно если там расположена лесопилка, где якобы распиливали ворованный лес.

Сегодня людей больше беспокоит тот факт, что в скором времени огромный массив соснового леса поблизости может пойти под вырубку: компания «Разрез Восточный», которая входит в группу «Сибирский Антрацит», заявила требование получить 700 гектаров под отвал. Ранее лес был передан в аренду «Бердскому лесхозу» на 49 лет.

Добыча антрацита уже вплотную подошла к нескольким населенным пунктам, в том числе к деревне Харино Источник: Андрей Бортко / NGS.ru

В картотеке Арбитражного суда Новосибирской области есть два иска «Разреза Восточный» к Министерству природных ресурсов и экологии Новосибирской области. Предприниматели требуют от чиновников рассмотреть их проект по оборудованию Северо-Восточного отвала на участках в 100 и 600 гектаров. Бизнесмены откровенно подчеркивают, что планируют выборочную и сплошную вырубку леса, если геологическая разведка найдет под ним полезные ископаемые.

ООО «Разрез Восточный» образовано в 2015 году. Входит в группу «Сибирский Антрацит» и занимается добычей антрацита открытым способом. Генеральный директор — Евгений Хлебунов. По итогам 2024 года компания зафиксировала выручку на уровне 25,7 миллиарда рублей, убытки — 1,8 миллиарда.

Министерство уже отказывало «Разрезу Восточный» в передаче указанных участков, поскольку они, по словам специалистов, «представляют значительную экологическую ценность для окружающей среды для Искитимского района и Новосибирской области в целом». Предприниматели пошли в суд.

Жители села боятся, что в скором времени отвалы породы будут сваливать в непосредственной близости от них Источник: Андрей Бортко / NGS.ru

По иску о предоставлении одного из участков суд уже встал на сторону министерства (решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано), аналогичный иск по второму участку еще рассматривается.

Жители села Харино с содроганием сердца ждут развязки ситуации. Люди, вынужденные периодически жить в клубах черной угольной пыли, с ужасом представляют, что будет, если рядом появится отвал.

— Конечно, будет катастрофа. Жители давно выступили против. Им («Разрезу Восточный». — Прим. ред.) предлагают другие участки, но свой карман всегда ближе. Логистика. Им предлагают возить за 5 километров, а здесь всего 500 метров, — откровенничает в разговоре с нашим корреспондентом староста села Харино Борис Горлов.

Такими машины приезжают по единственной дороге, ведущей в деревню, — все в угольной пыли Источник: Андрей Бортко / NGS.ru

На прошлой неделе, по его словам, приезжали экологи, брали пробы воздуха и почвы, предупредили: если появится чернота в речке, которая бежит рядом, сразу сигнализировать об этом. Раньше, уверяет Борис Горлов, специалисты такого рвения к анализу экологической ситуации в Харино не проявляли.

— По генплану переселение нас было запланировано на 2015, 2017 год, когда «Разрез Восточный» уже вплотную к нам подошел. Приезжала из Новосибирска делегация четыре человека — всё, говорили, вопрос решен. Тут узнаю, что в генплан внесли изменения: перенос деревни на 2050 год, — резюмирует староста.

Борис Горлов уверяет, что в Харино живет около 300 человек Источник: Андрей Бортко / NGS.ru

Наша редакция запросила информацию о спорных участках в ГК «Сибирский Антрацит». Приводим то, что узнали, дословно.

— Спасибо за обращение. К сожалению, мы не можем ответить на ваши вопросы. Благодарим за понимание, — ответили в пресс-службе добывающего гиганта.

Группа «Сибантрацит» — крупнейшая угольная компания, которая занимается добычей высококачественного антрацита Ultra High Grade и других углей, а те, в свою очередь, используются в металлургической промышленности. В июле 2022 года 100% акций группы приобрела компания «А-Проперти Развитие», которая принадлежит миллиардеру Альберту Авдоляну. В ноябре 2023 года группа была продана ООО «Башкирский промышленный холдинг».

Замминистра природных ресурсов и экологии НСО Алексей Бугаков, отвечая на запрос, ограничился краткими данными о ходе спора с разрезом:

— Да, обращались с требованием о передаче одного участка.

— Да, было отказано.

— Да, подали иск в суд, который в итоге принял позицию министерства.

От вопросов об альтернативных участках, предложенных бизнесменам, и возможных негативных последствиях для местных жителей чиновник уклонился.

Девиз разреза «Наша ценность — люди» жители Харино считают издевательским Источник: Андрей Бортко / NGS.ru