«Как только зашли потерпевшие, они опустили глаза в пол»: в Москве начали судить террористов из «Крокуса» — первые кадры

Террористы опустили глаза в пол, как только в зал вошли потерпевшие

В понедельник, 4 августа, в здании Московского городского суда началось первое слушание по делу о теракте в «Крокус Сити Холл», жертвами которого стали 149 человек. Наши коллеги из MSK1.RU побывали в здании суда и показали, что происходило перед началом заседания.

Изначально дело рассматривал 2-й окружной военный суд, но из-за большого количества потерпевших заседание перенесли в Мосгорсуд. Задолго до начала слушания у инстанции стали собираться толпы людей. Во дворе заметили автозаки, которые охраняли ОМОН и Росгвардия. Первыми в здание пустили потерпевших.

По словам адвоката Людмилы Айвар, сейчас в деле — 19 подозреваемых, сегодня суд рассмотрит ходатайство о продлении им меры пресечения.

«Для подсудимых выделили два „аквариума“, в них они сидят в два ряда. Как только в зал зашли потерпевшие, они опустили глаза в пол. Четверка непосредственных исполнителей теракта тоже здесь», — передает наш коллега из MSK1.RU .

По данным нашего издания, среди потерпевших, как минимум трое, подали гражданские иски. Ожидается, что жертвы теракта сегодня выступят на слушании.

Всего по делу проходят 19 человек

На судебный процесс по уголовному делу о теракте в «Крокусе» пришли более 100 журналистов, однако им пришлось покинуть зал суда. Дело слушает коллегия из трех судей в здании Мосгорсуда. Заседание началось в открытом режиме, однако процесс будет слушаться в закрытом. Это связано с наличием секретной информации в деле, а также данных, которые могут помешать следствию против объявленных в розыск фигурантов, передает «Коммерсантъ».

Обновлено 14:51 (мск): Трое из четырех исполнителей теракта в «Крокусе» в суде признали вину, еще один признал вину частично, сообщают РИА Новости.

Обновлено 15:11 (мск): Из 15 соучастников непосредственных исполнителей теракта в «Крокусе» восемь признали вину частично, передает ТАСС.

Напомним, 22 марта 2024 года за несколько минут до выступления группы «Пикник» мужчины в камуфляже и с автоматами ворвались в концертный зал Crocus City Hall. Они стали расстреливать зрителей без разбора, а потом подожгли здание. Трагедия унесла жизни 145 человек, шестеро из них — дети. Всю информацию о той страшной ночи мы собираем в отдельном сюжете.

Спустя год после трагедии у «Крокус Сити Холла» установили стелу памяти жертвам теракта. Тысячи людей приехали почтить память погибших. MSK1.RU рассказывал, как это было.

В июне 2025 года следственный комитет завершил расследование. По данным ведомства, подготовка началась за несколько месяцев до теракта, часть фигурантов прибыла в Россию из-за рубежа.

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