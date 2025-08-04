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Криминал Теракт в Crocus City Hall «Как только зашли потерпевшие, они опустили глаза в пол»: в Москве начали судить террористов из «Крокуса» — первые кадры

«Как только зашли потерпевшие, они опустили глаза в пол»: в Москве начали судить террористов из «Крокуса» — первые кадры

Жертвами теракта стали 149 человек

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Террористы опустили глаза в пол, как только в зал вошли потерпевшие | Источник: Виталий Смольников / MSK1.RUТеррористы опустили глаза в пол, как только в зал вошли потерпевшие | Источник: Виталий Смольников / MSK1.RU

Террористы опустили глаза в пол, как только в зал вошли потерпевшие

Источник:

Виталий Смольников / MSK1.RU

В понедельник, 4 августа, в здании Московского городского суда началось первое слушание по делу о теракте в «Крокус Сити Холл», жертвами которого стали 149 человек. Наши коллеги из MSK1.RU побывали в здании суда и показали, что происходило перед началом заседания.

Изначально дело рассматривал 2-й окружной военный суд, но из-за большого количества потерпевших заседание перенесли в Мосгорсуд. Задолго до начала слушания у инстанции стали собираться толпы людей. Во дворе заметили автозаки, которые охраняли ОМОН и Росгвардия. Первыми в здание пустили потерпевших.

У автозаков заметили ОМОН и Росгвардию | Источник: Виталий Смольников / MSK1.RUУ автозаков заметили ОМОН и Росгвардию | Источник: Виталий Смольников / MSK1.RU

У автозаков заметили ОМОН и Росгвардию

Источник:

Виталий Смольников / MSK1.RU

Источник: Виталий Смольников / MSK1.RUИсточник: Виталий Смольников / MSK1.RU
Источник:

Виталий Смольников / MSK1.RU

По словам адвоката Людмилы Айвар, сейчас в деле — 19 подозреваемых, сегодня суд рассмотрит ходатайство о продлении им меры пресечения.

«Для подсудимых выделили два „аквариума“, в них они сидят в два ряда. Как только в зал зашли потерпевшие, они опустили глаза в пол. Четверка непосредственных исполнителей теракта тоже здесь», — передает наш коллега из MSK1.RU.

По данным нашего издания, среди потерпевших, как минимум трое, подали гражданские иски. Ожидается, что жертвы теракта сегодня выступят на слушании.

Для подозреваемых выделили два «аквариума» | Источник: Виталий Смольников / MSK1.RUДля подозреваемых выделили два «аквариума» | Источник: Виталий Смольников / MSK1.RU

Для подозреваемых выделили два «аквариума»

Источник:

Виталий Смольников / MSK1.RU

Сидят мужчины в два ряда | Источник: Виталий Смольников / MSK1.RUСидят мужчины в два ряда | Источник: Виталий Смольников / MSK1.RU

Сидят мужчины в два ряда

Источник:

Виталий Смольников / MSK1.RU

Всего по делу проходят 19 человек | Источник: Виталий Смольников / MSK1.RUВсего по делу проходят 19 человек | Источник: Виталий Смольников / MSK1.RU

Всего по делу проходят 19 человек

Источник:

Виталий Смольников / MSK1.RU

На судебный процесс по уголовному делу о теракте в «Крокусе» пришли более 100 журналистов, однако им пришлось покинуть зал суда. Дело слушает коллегия из трех судей в здании Мосгорсуда. Заседание началось в открытом режиме, однако процесс будет слушаться в закрытом. Это связано с наличием секретной информации в деле, а также данных, которые могут помешать следствию против объявленных в розыск фигурантов, передает «Коммерсантъ».

Обновлено 14:51 (мск): Трое из четырех исполнителей теракта в «Крокусе» в суде признали вину, еще один признал вину частично, сообщают РИА Новости.

Обновлено 15:11 (мск): Из 15 соучастников непосредственных исполнителей теракта в «Крокусе» восемь признали вину частично, передает ТАСС.

Напомним, 22 марта 2024 года за несколько минут до выступления группы «Пикник» мужчины в камуфляже и с автоматами ворвались в концертный зал Crocus City Hall. Они стали расстреливать зрителей без разбора, а потом подожгли здание. Трагедия унесла жизни 145 человек, шестеро из них — дети. Всю информацию о той страшной ночи мы собираем в отдельном сюжете.

Спустя год после трагедии у «Крокус Сити Холла» установили стелу памяти жертвам теракта. Тысячи людей приехали почтить память погибших. MSK1.RU рассказывал, как это было.

В июне 2025 года следственный комитет завершил расследование. По данным ведомства, подготовка началась за несколько месяцев до теракта, часть фигурантов прибыла в Россию из-за рубежа.

Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из Telegram-канала MSK1.RU и нашей группы во «ВКонтакте».

ПО ТЕМЕ
Елена ХалматоваЕлена Халматова
Елена Халматова
корреспондент MSK1.RU
Михаил МечевМихаил Мечев
Михаил Мечев
корреспондент-стажер
Крокус Сити Холл Теракт в Москве Мосгорсуд Первое слушание
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