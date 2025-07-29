Специально завысили цену: в Ярославле получила продолжение история с некачественной зимней уборкой

В Ярославле в бюджет вернули деньги, необоснованно перечисленные подрядчику Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

Появились подробности по делу о некачественной зимней уборке. По иску прокуратуры суд взыскал в бюджет Ярославля 9,9 млн рублей. Сторона обвинения утверждала, что средства были перечислены подрядчику необоснованно.

В декабре 2023 года между «Горзеленхозстроем» и ООО «Яр-Васанж» был заключен муниципальный контракт на оказание услуг по приему, обезвреживанию и утилизации отходов от зимней уборки улиц путем плавления в снегоплавильной установке.

«При этом начальная максимальная цена контракта была определена с использованием сфальсифицированных коммерческих предложений, что позволило организовать закупку по заведомо завышенной цене, а также в контракт включена стоимость услуг по приему сточных вод в центральную канализацию, которые фактически не оказывались. Более того, подрядчик не имел возможности обезвредить и разместить собранные отходы, в связи с отсутствием лицензии», — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

После того, как выяснились эти детали, сотрудники прокуратуры направили иск в Арбитражный суд региона о признании ничтожным контракта. Помимо этого от подрядчика потребовали вернуть выплаченные деньги.

Суд встал на сторону прокуратуры. С «Яр-Васанжа» в бюджет Ярославля взыскали 9,9 млн рублей. Когда решение вступит в законную силу, прокуратура будет контролировать его исполнение.

«Яр-Васанж» — ярославская компания, была создана в 2012 году. По данным сервиса «Контур.Фокус», единственным учредителем и гендиректором выступает Игорь Фролов. На его имя также записано ИП по аренде и перевозке автомобильного грузового транспорта. Ранее он занимался торговлей лесо- и стройматериалами через ООО «Васанж». Но в 2019 году бизнес был закрыт. На конец 2024 года компания «Яр-Васанж» заработала 138,3 млн рублей, из которых 2,3 млн — чистая прибыль после всех расходов.