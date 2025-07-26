82 ножевых ранения. Зверски убитая таксистка познакомилась со своим палачом в интернете и согласилась на свидание

Таксистка из Екатеринбурга отправилась на встречу с незнакомцем, а после ее изрезанное тело нашли в ее же автомобиле Источник: читатель E1.RU

19 июля на трассе Пермь — Екатеринбург в брошенном автомобиле нашли труп 38-летней Екатерины, которая подрабатывала в такси. На ее теле нашли 82 ножевых ранения. Жестоко расправился с ней 26-летний Андрей Мартюшев, с которым они накануне познакомились в интернете.

На вопрос следователей, зачем он это сделал, преступник ответил просто: «В голову пришла мысль убить человека». Наши коллеги из E1.RU собрали в этом материале всё, что известно о трагедии.

Что случилось

Вечером 18 июля Андрей Мартюшев познакомился с Екатериной в социальной сети и предложил встретиться. Она согласилась и приехала в назначенное место на машине. Парень был пьян и сел сзади. Когда они немного отъехали и остановились, он напал на нее со складным ножом и нанес более 70 ранений — по некоторым данным, 82. Екатерина умерла в своем же автомобиле.

Тогда убийца пересел за руль и поехал по Екатеринбургу, оставив тело прямо в салоне. По пути Мартюшев заправился, выехал из города, однако где-то под Ревдой повредил колеса и бросил автомобиль. Домой он вернулся на такси.

Утром 19 июля машину обнаружили с телом внутри. Следователи осмотрели авто и нашли следы пота и жира на крышке бензобака. Силовики сделали генетическую экспертизу и сравнили ДНК с базой данных. Андрей Мартюшев был судим — его ДНК стрельнула.

Тело Екатерины осталось в салоне ее же автомобиля Источник: свердловская полиция

В Екатеринбурге убийцу задержали на съемной квартире. 23 июля Ревдинский районный суд отправил его в СИЗО — он пробудет за решеткой минимум до 19 сентября.

«В настоящее время Мартюшеву следователем СК России уже предъявлено обвинение по ст. 105 УК РФ (убийство), он допрошен в качестве обвиняемого. На вопрос, зачем он совершил преступление, фигурант ответил, что „просто ему в голову пришла мысль убить человека“», — рассказали в Следственном комитете.

«Я даже не знала, по каким статьям он отбывал срок»

Преступника отправили в СИЗО Источник: Свердловский областной суд

Андрею Мартюшеву 26 лет. Он родился в Новоуральске, но жил и работал в Екатеринбурге. Был судим: в его послужном списке кража, грабеж, разбойное нападение, угон транспортного средства.

По словам его знакомых и родственников убитой, он находился в зоне боевых действий в составе ЧВК «Вагнер». Домой вернулся около двух лет назад.

Знакомая Андрея рассказала E1.RU, что он всегда казался ей подозрительным. Она поделилась, что он шантажировал свою бывшую девушку каждый раз, когда она хотела разорвать с ним отношения.

«Он грозился убить собаку. Когда мы отдыхали с семьей, он ловил белку и бегал по всему городу с ножом. Он говорил, что сидел за ограбление, а как сейчас выяснилось, он сидел за то, что избил женщину арматурой до полусмерти. Еще за это время был случай, что он удерживал девушку с низкой социальной ответственностью у себя дома. И он терроризировал всю семью: отправлял сообщения, что хочет совершить самоубийство. Как раз это было 17–18 июля», — добавила собеседница.

Андрей вернулся из зоны боевых действий два года назад Источник: читатель E1.RU

Полтора месяца назад бывшая девушка всё-таки смогла уйти от Андрея после двух лет отношений и заблокировала его во всех социальных сетях. Она узнала о случившемся из новостей и пребывает буквально в шоке.

«Были предпосылки, у человека психика расшатанная. Я познакомилась с ним после того, как он вернулся с СВО. Я даже не знала, по каким статьям он до этого отбывал срок. Жалко человека, он так плакался, хороший манипулятор. Мама его бросила в детстве, возможно, на фоне этого у него ненависть к женщинам. С отцом у него плохие отношения. Когда он уезжал, он писал доверенность на папу, который после возвращения [парня с СВО] часть денег не вернул».

Бывшая девушка Андрея рассказала, что он был хорошим манипулятором и не давал уйти от него Источник: читатель E1.RU

Друзей у Андрея особо не было, общался он в основном с коллегами по работе. Известно, что он был грузчиком на предприятии в Екатеринбурге.

Работала в такси и воспитывала дочку-инвалида

Об убийстве 38-летней Екатерины стало известно 23 июля. В этот день она должна была отметить свой день рождения.

Родственники погибшей рассказали E1.RU, что она давно подрабатывала в такси. Они не предполагали, что встреча с незнакомцем станет для нее последней.

Екатерина давно подрабатывала в такси Источник: читатель E1.RU

Известно, что у Екатерины осталась 11-летняя дочка. Папа девочки бросил семью, когда узнал об инвалидности ребенка. Вскоре он скончался из-за проблем со здоровьем.

Мама Екатерины горько переживает трагедию. Сегодня она похоронила свою дочь.

«Они воспитывали ребенка с ее мамой. Ребенок еще инвалид, она глухонемая. Екатерина периодически подрабатывала в такси очень давно», — рассказывают родные.

Екатерину планируют похоронить в Екатеринбурге Источник: читатель E1.RU

«С организацией похорон помог знакомый Екатерины. Но впереди учебный год, дочку нужно собирать, а там девочка еще инвалид по слуху. Поэтому пока что вопрос только в финансах. Мама Екатерины заботится о внучке, но ей тяжело. И из-за случившегося, и возраст уже», — рассказала родственница.

Убийство таксистки из Коркино

Случаев убийства таксисток предостаточно. В 2024 году на всю страну прогремела история 40-летней таксистки Елены Сарафановой, которую нашли мертвой после ее поездки в цыганский поселок в городе Коркино.

Елена подрабатывала в такси, продавцом и швеей. Периодически она обращалась к друзьям с вопросом, нет ли у них для нее работы.

Елене было 40 лет Источник: соцсети

Подозреваемых в убийстве задержали, ими оказались молодые цыгане. Одному из них, 17-летнему, предъявили обвинение.

«Он нанес ей пять ударов ножом в грудь, а затем вытащил ее тело из автомобиля и оставил на дороге. Угнав транспортное средство, он проехал примерно 500 метров, бросил его и скрылся», — сообщали ранее в следкоме РФ.

У Елены остались муж, двое сыновей и мать.

«Думаю, это словесный конфликт, так как ни денег, ни телефона они не забрали. Машина вряд ли их интересовала, так как принадлежит таксопарку. Это был один из ее последних заказов. В тот день смена была с 8 утра до 8 вечера», — рассказывал нашим коллегам бывший супруг погибшей Петр.

Тогда жители (по официальным оценкам, 150 человек) вышли с требованием наказать виновных. От возгласов быстро перешли к делу: начали громить квартал, из которого Елена получила последний вызов. Люди поджигали дома цыган, переворачивали их машины и вызывали «на разговор». Из одного дома по толпе открыли стрельбу, по словам местных, в этом коттедже живет барон. Огнестрельные ранения получили два человека. 43 участника погрома были задержаны силовиками.