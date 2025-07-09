Сорвали срок ремонта дороги в Ярославле: прокуратура взяла ситуацию на контроль

Сорван срок сдачи ремонта дороги на проспекте Машиностроителей Источник: прокуратура Ярославской области / T.me

В Ярославле сорваны сроки завершения ремонта проспекта Машиностроителей. Прокуратура Заволжского района внесла представления подрядчику и муниципальному заказчику. МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» заключило контракт с АО «Ярдормост» еще в сентябре 2023 года. Однако подрядчик систематически отклонялся от графика. Прокуратура ранее уже предупреждала руководство компании о недопустимости затягивания сроков, но ситуация не изменилась.

По условиям контракта, работы должны были быть завершены к 1 июля 2025 года, однако объект до сих пор не готов: не уложен верхний слой асфальта, не оборудованы пешеходные переходы, не установлены светофоры и отсутствует дорожная разметка.

«Срок выполнения контракта истек 1 июля 2025, однако работы по ремонту не завершены. Не в полном объеме выполнены работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, обустройству пешеходных переходов и установке светофорных объектов. Отсутствует дорожная разметка, в том числе на пешеходных переходах», — сообщили в прокуратуре Ярославской области 9 июля.

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«Ярдормост» — ярославская компания, работающая с 26 декабря 2018 года. Она зарегистрирована в деревне Кузнечиха. По данным сервиса «Контур.Фокус», учредителем фирмы является Министерство имущественных отношений Ярославской области, то есть компания принадлежит региональному правительству. Генеральным директором является Дмитрий Драный. На конец 2024 года чистая прибыль организации составила 5,2 миллиона рублей. Ранее компания также занималась ремонтом улицы Победы.

По мнению надзорного органа, затягивание ремонта и слабый контроль со стороны заказчика ставят под угрозу безопасность дорожного движения и вызывают справедливое недовольство у жителей.