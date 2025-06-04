Промышлял 10 лет: в Ярославле судят сисадмина известнейшей даркнет-площадки

В Ярославле под суд попал сисадмин даркнет-площадки Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











В Ярославле проходит череда судебных заседаний по делу Бориса Губко. Его обвиняют в участии в преступной организации, неоднократном пособничестве в покушении на незаконный сбыт, и в пособничестве в незаконном сбыте наркотиков, психотропных веществ с помощью интернета организованной группой, в крупном и значительном размере.

По версии следствия, Губко с 2012 года по апрель 2022 года был системным администратором серверного оборудования, на котором располагались ресурсы торговой площадки «Г****». Это — некогда крупнейший российский даркнет-рынок по торговле наркотиками и другими запрещенными товарами. Он существовал с 2015 по 2022 год. Маркетплейс прикрыли в рамках совместной операции властей США и Германии.

В декабре 2024 года свой приговор услышал основатель группы — Стас Моисеев. Его пожизненно отправили в колонию. Соучастники Моисеева получили сроки от 8 до 23 лет.

Дело Бориса Губко рассматривает Дзержинский районный суд Ярославля. Следующее заседание назначено на 7 июля 2025 года.

Как ранее сообщали наши коллеги из MSK1.RU, в течение нескольких лет «Г****» была крупной платформой распространения нелегального товара — от оружия и фальшивых документов до тяжелых наркотиков. Организаторы преступного бизнеса ворочали многомиллионными оборотами. Всего на площадке, по данным немецкой прокуратуры, были зарегистрированы около 17 миллионов клиентов и более 19 тысяч продавцов.

По оценкам экспертов, именно из-за существования «Г****» ракурс наркопотребителей сместился в сторону определенных видов наркотиков, а «закладки» стали распространенной формой покупки запрещенных веществ.

Наркобароны тратили заработанное на элитные машины, квартиры и дома. Такие правоохранители обнаружили в нескольких областях, в том числе Московской, Ленинградской, Вологодской и Краснодарском крае.