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Криминал Мошенники научились пользоваться сим-картами умерших людей. Чем это опасно?

Мошенники научились пользоваться сим-картами умерших людей. Чем это опасно?

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Рассказываем, как сократить риски мошенничества | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUРассказываем, как сократить риски мошенничества | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Рассказываем, как сократить риски мошенничества

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Мошенники научились перевыпускать сим-карты умерших людей, что дает им доступ ко всему, что было связано с этим номером — от банковских сервисов до мессенджеров. Об этом РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

Данные для перевыпуска аферисты могут взять из открытых источников или баз данных, а также при помощи поддельных документов.

«Это особенно критично, если наследники еще не успели закрыть банковские счета, отключить авторизацию по SMS или удалить аккаунты умершего. Через такие каналы злоумышленники могут вывести деньги, получить доступ к цифровым кошелькам или использовать личность умершего для дальнейших афер», — рассказал Немкин.

По словам эксперта, подобные схемы срабатывают всё чаще из-за недостаточной верификации при выдаче дубликата сим-карты. В регионах со слабым контролем и низкой цифровой грамотностью населения такие инциденты и вовсе могут проходить незаметно.

Чтобы защититься от рисков, близким погибших необходимо своевременно сообщать операторам связи о смерти владельца карты и требовать ее деактивацию. Не забывайте о закрытии или переоформлении всех цифровых и финансовых сервисов умершего.

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Анастасия МоденоваАнастасия Моденова
Анастасия Моденова
Ночной корреспондент
Мошенники Аферисты Сим-карты Новая схема мошенничества
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