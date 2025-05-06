«Ты же меня не выдашь?» Эксперимент-провокация: на что готовы мужчины при знакомстве с 15-летней школьницей

Как защитить детей от опасной связи со взрослыми в приложениях для знакомств Источник: Городские медиа











Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил Следственному комитету создать публичный реестр педофилов. По мнению главы комитета по развитию гражданского общества Яны Лантратовой, так силовики получат надежный инструмент для отслеживания потенциальных преступников.

Парламентарии предлагают фиксировать в реестре тех, кто совершил преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Среди таковых в УК РФ не только насилие, но и добровольный секс с теми, кому нет 16 лет.

Корреспондент MSK1.RU зарегистрировал фейковый женский аккаунт в двух приложениях для знакомств и выяснил, как реагируют мужчины, когда слышат про 15-летний возраст.

Зарегистрироваться в дейтинг-приложениях можно только с 18, поэтому изначально собеседники уверены, что анкета принадлежит совершеннолетней. В процессе общения корреспондент признавался, что «настоящий» возраст — 15 лет, а 16 (возраст сексуального согласия) будет в июне. В одном из приложений аккаунт заблокировали, а в другом ограничено число бесплатных сообщений. Из-за этого многие диалоги оборвались.

Мы выставили фильтр от 25 лет, преимущественно откликались мужчины от 30 до 40. Диалоги начинались по-разному. Одни собеседники спрашивали про интересы и делились своими, кто-то сразу предлагал встречу или даже секс.

Большинство мужчин отказались от интима с 15-летней, но не все.

«15 — прекрасный возраст»

44-летний Антон* совершенно не смутился, услышав о возрасте. По его словам, главное — личность человека, а «расширение опыта» со взрослым мужчиной девочке даже полезно.

«15 — прекрасный возраст, эйджизм (дискриминация людей по возрасту. — Прим. ред.) мне чужд. Ну бывает. Ты же меня не выдашь?» — писал мужчина.

Антон утвердительно ответил на вопрос, возможен ли секс после свидания. Он согласился увидеться в кафе и позвать собеседницу домой на пару часов, жалея, что она не хочет переночевать. На этом моменте приложение ограничило возможность отправлять бесплатные сообщения.

Иван*, которому 34 года , с ходу предложил оральные ласки. Узнав, что девушке 15, он продолжил диалог.

«Думаю, можно что-то придумать. Я как бы не настаиваю на сексе. Куни тебе делать периодически не отказался бы, если всем всё понравится. Если ты сама готова к этому, то, думаю, нет, возраст не смущает», — писал мужчина.

Он предложил встретиться в машине в людном месте, если собеседнице страшно ехать к нему домой.

Еще один пользователь приложения 30-летний Арам* от интимной близости отказался, потому что не хочет нарушать закон, но согласился просто общаться. Также он обещал найти того, кто готов на секс с 15-летней.

«Похоже, ты в поисках близости. Я могу дать тебе человека, который не против», — написал мужчина.

Воспитать молодую

Некоторые собеседники не высказали согласия переспать, но общаться были готовы. 32-летний Виктор* заявил, что интим с подростком — «реально статья», а потом предложил перейти в мессенджер:

— Общаться можно, мы же ни к чему не пришли. До июня осталось немного.

— А зачем тебе такая молодая?

— Можно воспитать. Плюс молодость.

33-летний Валентин* сообщил, что не видит проблем в возрасте собеседницы, но забегать вперед не нужно, достаточно просто общаться, а в Москву он приедет как раз летом. Владимир*, которому 44 года , спросил, зачем девочке в этом возрасте подобные знакомства. После намека на секс попросил прислать фото, но от интима отказался.

«Конечно, я не буду тебя ** (заниматься сексом). За тебя дадут больше, чем ты весишь», — объяснил он.

Артур* предложил болтать, а остальное обговорить в процессе общения. Игнат* хотел просто погулять, потому что ему больше не с кем.

«Дяди спят с тетями, а не с детьми»

Большинство собеседников отказались общаться с ребенком. Кто-то молча блокировал, кто-то упрекал или советовал идти в школу, а кто-то извинялся.

Ахмад* сразу сказал, что в Москве на несколько дней и ищет секса. Он попросил «горячие фотографии», но остановился, как только узнал возраст.

«Тогда я приношу свои извинения. Я думал, тебе 18. Тебе еще далеко до взрослой жизни, в этом возрасте не стоит думать о сексе», — написал он.

Джулио* представился итальянцем и общался по-английски. Он назвал собеседницу слишком молодой. Денис* заявил, что для него секс с подростками — табу и «вообще не вариант».

Константин* обвинил девушку в том, что заниматься сексом в 15-летнем возрасте — позор. Он рекомендовал «не страдать херней», чтобы избежать проблем и психических расстройств.

Ты в курсе, что за такое сажают? Это уже не говоря о том, что нормальный парень не будет спать с 15-летней. С маленькими девочками спят только педофилы. Дяди спят с тетями, а не с детьми. Константин* пользователь приложения для знакомств

Как защитить детей

Юрист, президент «Консорциума женских НПО» Татьяна Белова в разговоре с MSK1.RU рекомендовала родителям выстраивать доверительные отношения в семье, чтобы уберечь детей. Ребенок всегда должен знать, что может рассказать о произошедшем, а его не осудят.

Профилактика — это не один разговор, а постоянный диалог: о границах, о половом просвещении, об ответственности взрослых, о том, что манипуляции могут быть замаскированы под «любовь». Татьяна Белова юрист

Также важно объяснять детям принципы безопасности в интернете. Чтобы они не отправляли незнакомцам свои фото, не общались с чужими взрослыми.

Если незнакомец уже проявляет настойчивое внимание к ребенку, его нужно защитить и нельзя обвинять.

«Даже если подросток считает, что всё добровольно, ответственность полностью лежит на взрослом. Это не роман, а нарушение личных границ и закона. Важно зафиксировать факты общения, переписку, обратиться к юристу, психологу или в НКО. При необходимости — подать заявление в полицию или Следственный комитет», — объяснила юрист.

Бывают ситуации, когда разница в возрасте невелика, одному партнеру 15, другому 18, но по закону это тоже преступление. В таком случае Уголовный кодекс учитывает контекст, и лишать свободы совершеннолетнего не будут.

В любом случае совершеннолетний человек должен делать осознанный выбор. Если он торопится с сексом, не готов ждать или прислушиваться — это уже красный флажок. Татьяна Белова юрист

Белова обращает внимание, что интимная связь мальчика и взрослой женщины — такое же преступление, хотя в обществе такие случаи могут недооценивать. «Если взрослый использует подростка для удовлетворения своей сексуальной потребности — это насилие, вне зависимости от пола», — объяснила юрист.

Она также считает, что для защиты подростков нужна системная профилактика. В идеале — обучение в школах на тему личных границ, культуры согласия, сексуального просвещения (адаптированного по возрасту). Не только для детей, но и для учителей, и для родителей.

* Имя изменено.