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Криминал Теракт в Crocus City Hall «У нас было всё, но не было детей»: близкие жертв — о том, как спустя год после теракта в «Крокусе» его пытаются (не) забыть

«У нас было всё, но не было детей»: близкие жертв — о том, как спустя год после теракта в «Крокусе» его пытаются (не) забыть

145 человек навсегда остались в концертном зале — MSK1.RU поговорили с родными погибших, которые пытаются выживать без любимых

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Что изменилось спустя год после теракта в «Крокус Сити Холле» | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа Что изменилось спустя год после теракта в «Крокус Сити Холле» | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Что изменилось спустя год после теракта в «Крокус Сити Холле»

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— Вот мы и в «Крокусе». До начала концерта 10 минут. Мы сегодня так постарались, что удалось приехать достаточно рано. Помаши ручками нашим дочкам. Тем, кто не попал, — говорит на камеру Олег Сытников. Вместе с женой Людмилой они пришли на концерт любимой группы «Пикник». Домой они больше не вернутся.

Пятница, 22 марта, 2024 года. 19 часов 55 минут. Москва стоит в пробках. Зрители спешат в «Крокус Сити Холл» на концерт. Продано более 6 тысяч билетов. Кто-то из зрителей только заходит в здание, кто-то сдает вещи в гардероб, а кто-то еще стоит в очереди у металлодетекторов на входе.

В этот момент в «Крокус Сити Холл» врываются четверо боевиков и начинают палить в разные стороны. Звуки автоматной очереди ударяются эхом о пол и стены большого фойе. Крик. Паника. Оцепенение.

Сперва террористы расстреливают в упор тех, кто оказался на первом этаже

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Никто не понимает, что происходит: это часть шоу, выходка страйкбольщиков или… Зрители бегут врассыпную. Им в спину летят пули. Люди, пытавшиеся спрятаться за колоннами, столами или же убежать к эвакуационному выходу, падают на пол. В ту же минуту их убивают.

Первые минуты теракта в «Крокусе»

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Террористы идут в сторону зрительного зала. Без разбора расстреливают всех, кто попадается им на пути. Зрители, ожидающие начала концерта, еще не знают, что за стеной — уже десятки убитых. В панике они идут друг за другом между рядами, пытаясь скорее выбраться. Из-за суматохи люди теряют в толпе своих близких. Всё смешивается в неразличимый вопль:

«Спокойно, без паники. Саша! (Выстрел.) Олеся, ты где? (Выстрел.) Давай-давай. (Выстрел.) Вперед ползите. Тихо, тихо. (Автоматная очередь.) Поднимайся на ноги. Нет! Там тупик. Люди, скажите, там закрыто, что ли? Без разницы, сейчас вообще без разницы. Мне так страшно. Я не могу… Держи маму. (Выстрел.) Там стреляют, помогите! У меня там муж. Его не вытащили».

Многие не успевают выбраться. Всё, что им остается, — спрятаться между красными креслами и лечь на пол. Боевики расстреливают людей, которые бегут к выходу. Проходят по всему партеру и убивают всех, кто оказывается в поле зрения. Спасаться негде.

Зрители, находящиеся в зале, поначалу не понимали, что в «Крокусе» террористы

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Через считаные минуты террористы поджигают кресла в концертном зале — те моментально вспыхивают. Боевики смешиваются с толпой и покидают здание. Весь «Крокус» быстро заволакивает черный удушающий дым. Некоторые зрители остаются внутри здания, пытаясь спрятаться от боевиков.

Позднее спасатели обнаружат десятки тел в туалетах и на эвакуационных лестницах. Многие матери погибли, обнимая своих детей.

Как террористы атаковали «Крокус»

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В теракте в «Крокус Сити Холле» погибло 145 человек, шестеро из них — дети. Пострадало более 550 зрителей.

С момента трагедии прошел ровно год. Боевики до сих пор сидят в СИЗО, расследование по этому делу завершено. Полуразрушенное и обгоревшее здание всё еще не снесли. Тела погибших, кого удалось найти под завалами, уже похоронили.

Те, кто стоял у металлодетекторов, погибли одними из первых | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU Те, кто стоял у металлодетекторов, погибли одними из первых | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Те, кто стоял у металлодетекторов, погибли одними из первых

Источник:

Что изменилось со дня трагедии? Как самый крупный теракт со времен «Норд-Оста» повлиял на каждого из нас? Почему близкие жертв, спецслужбы, бизнесмены и власти пытаются забыть самую темную ночь в «Крокус Сити Холл»? В этом попыталась разобраться корреспондент MSK1.RU Вера Борисова.

Юрий Скулыбердин / Городские медиа | Источник: Теракт в «Крокусе» наглядноЮрий Скулыбердин / Городские медиа | Источник: Теракт в «Крокусе» наглядно

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Источник:

«Детям сразу сказал, что их мама погибла»

19 часов 58 минут. Telegram-каналы еще не начали разрываться от сообщений про теракт в «Крокус Сити Холле». В это время житель Троицка Сергей Уткин пытался дозвониться до своей жены 39-летней Вероники, которая ушла на концерт вместе с подругой Яной Ким.

В первый раз мать двоих детей позвонила супругу, когда выходила из метро, во второй — на подходе к концертному залу. Последний вызов от нее поступил в 19:43.

Вероника Уткина ушла на концерт вместе с подругой и через время перестала выходить на связь | Источник: Вероника Уткина / Vk.com Вероника Уткина ушла на концерт вместе с подругой и через время перестала выходить на связь | Источник: Вероника Уткина / Vk.com

Вероника Уткина ушла на концерт вместе с подругой и через время перестала выходить на связь

Источник:

На протяжении трех следующих дней Сергей практически не спал: обзванивал больницы и морги, пытаясь отыскать жену, которая перестала выходить на связь.

«Вероника и Яна больше десяти лет дружили. Давно собирались на этот концерт, его ведь переносили, — спустя год после трагедии рассказывает MSK1.RU Сергей Уткин. — Когда узнали, что „Пикник“ будет выступать, обрадовались и сразу сказали: „Мы идем“. С мужем Яны мы до сих пор общаемся. Он сам в Подмосковье живет. У него дочь младше моей. И там всё намного тяжелее, наверное».

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник:

О том, что мамы нет в живых, 10-летней дочке и 13-летнему сыну Сергей сказал сразу.

«Мы тогда целый день провели в развернутом криминалистическом центре в ожидании опознания, — вспоминает муж Вероники. — Сразу после этого позвонил сын, и я ему сказал, что мама погибла. До этого говорил только, что полиция ее ищет. А потом, когда вернулся домой, то и дочке рассказал».

Мы, конечно, потом все сели на кухне, поплакали.

Дети потом и на прощании в церкви были, и на похоронах на кладбище. Скрывать это не надо, рано или поздно вылезет. Как ни прячь это, но люди даже не со зла могут сказать что-то вслух. И детям тогда будет гораздо больнее.

Позднее в обгоревшем «Крокусе» обнаружат десятки погибших | Источник: Троицк и Десеновское | Новая Москва | М125 / Vk.com Позднее в обгоревшем «Крокусе» обнаружат десятки погибших | Источник: Троицк и Десеновское | Новая Москва | М125 / Vk.com

Позднее в обгоревшем «Крокусе» обнаружат десятки погибших

Источник:

Мечтал о детях, но бог не дал

20 часов 01 минута. Когда террористы захватили «Крокус», 35-летнему установщику наружной рекламы Карену Енгибаряну позвонил его друг — Марк. На концерте группы «Пикник» была его мама — Инна Анатольевна. Карен вместе с женой Наной жил недалеко от концертного зала. Узнав, что мать друга в беде, накинул на себя первую попавшуюся одежду и ринулся на помощь.

Карен вместе с Наной жили в счастливом браке до событий 22 марта | Источник: Нана Енгибарян / Vk.com Карен вместе с Наной жили в счастливом браке до событий 22 марта | Источник: Нана Енгибарян / Vk.com

Карен вместе с Наной жили в счастливом браке до событий 22 марта

Источник:

«Карен такой человек. Он просто не мог туда не поехать, — впервые публично спустя год рассказывает MSK1.RU вдова Карена Енгибаряна. — Он поехал туда с температурой, еле на ногах стоял. Провел там всю ночь, его же не пускали внутрь. Из здания выбегали люди. Он кому-то отдал свою куртку, потому что те были без верхней одежды. Мать Марка закрылась вместе с подругой в туалете. Они надышались угарным газом и задохнулись там. Их потом еще долго не могли найти».

<p>Нана Енгибарян</p><p>Нана Енгибарян</p>

Карену позвонил друг в пять утра и сказал, что мамы больше нет.

Карен Енгибарян вернулся домой уже под утро. Он спас десятки людей. Но найти мать друга не смог. И практически сразу слег. Поначалу близкие думали, что это обычная простуда. Но когда Карену стало трудно дышать, вызвали медиков.

«А потом Карен начал желтеть. Мы не понимали, что с ним, — вспоминает Нана. — Ему было трудно дышать. Вызвали врача. Он ничего такого серьезного не сказал, сделали тест на ковид. Но он не подтвердился. Муж надышался тем, что было в „Крокусе“. Через несколько часов ему стало еще хуже. Его повезли в больницу и подключили к аппаратам ИВЛ. Но они тоже не справились».

Карен Енгибарян поехал спасать пострадавших в «Крокусе», несмотря на самочувствие | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU Карен Енгибарян поехал спасать пострадавших в «Крокусе», несмотря на самочувствие | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Карен Енгибарян поехал спасать пострадавших в «Крокусе», несмотря на самочувствие

Источник:

Человек, который 22 марта не должен был находиться ни в «Крокусе», ни на концерте «Пикника», умер через неделю после теракта. Супруга Карена съехала с квартиры, где они жили вместе с мужем. После этого Нана перебралась к родителям.

«У нас всё было: любовь, крепкая семья, работа, — говорит супруга Енгибаряна. — Но не было детей. О них и мечтали. И Карен мечтал. Мы сдавали анализы, ходили по врачам. Но не получалось почему-то».

Карен Енгибарян мечтал о большой семье | Источник: Нана Енгибарян / Vk.com Карен Енгибарян мечтал о большой семье | Источник: Нана Енгибарян / Vk.com

Карен Енгибарян мечтал о большой семье

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Нана вспомнила, что погибшая мать Марка незадолго до смерти посоветовала ей с мужем съездить по семи монастырям в Москве, чтобы получилось зачать ребенка. За месяц до трагедии Инна Анатольевна вместе с ней и другими друзьями семьи поехала в храм под Дмитровом.

«Это была наша последняя поездка вместе. И это то, что осталось у меня в памяти о ней», — рассказывает Нана.

Нана до сих пор не может забыть Карена. Она не хочет ни видеть, ни приезжать на место трагедии. Вступать в новые отношения или ходить на свидания вдова пока не может.

Карен Енгибарян скончался через несколько дней после теракта в «Крокусе» | Источник: Валентина Половникова / MSK1.RUКарен Енгибарян скончался через несколько дней после теракта в «Крокусе» | Источник: Валентина Половникова / MSK1.RU

Карен Енгибарян скончался через несколько дней после теракта в «Крокусе»

Источник:

«Вы что, у меня такая большая любовь была. Я не знаю, как уж теперь я буду, — говорит супруга Карена. — Обида на систему безопасности, да, есть, на ситуацию. На то, что не предотвратили трагедию, хотя могли, скорее всего».

Карена похоронили на кладбище в Химках рядом с могилой Инны Анатольевны, которую он так и не смог найти в день теракта.

Выжила на «Крыльях» и в «Крокусе»: как мать спасла дочь

20 часов 04 минуты. Пока Карен Енгибарян пытался прорваться в захваченный боевиками «Крокус», из здания пыталась выбраться Ксения Белова вместе со своей 14-летней дочерью Соней. Когда прозвучали первые выстрелы, они толпились в очереди у входа.

«Люди начали давиться в углы, моего ребенка попросту бы там задавили, — вспоминает тот вечер Ксения Белова. — Я понимала, что сзади идут люди с автоматами, потому что услышала крики: „Спасите“. Мы увидели рекламную ширму. Я закинула ребенка туда и легла на нее сверху».

<p>Ксения Белова </p><p>Ксения Белова </p>

Слышали, как расстреливали людей. Слышали, как режут горло людям. Взрослые женщины и мужчины рыдали от шока. Своей дочери я тогда сказала: «Нельзя плакать — нас расстреляют».

Кения Белова смогла спастись и вытащить из «Крокуса» свою дочь | Источник: Комитет Семей Воинов Отечества / Vk.com Кения Белова смогла спастись и вытащить из «Крокуса» свою дочь | Источник: Комитет Семей Воинов Отечества / Vk.com

Кения Белова смогла спастись и вытащить из «Крокуса» свою дочь

Источник:

Когда мы сидели с дочерью за ширмой, было страшно оттого, что у кого-то зазвонит телефон и террористы нас увидят.

Только боевики прошли в зал, мать тут же дала команду своей дочери: «Бежать, не оборачиваясь». Ксения думала, что даже если пуля полетит в нее, то у Сони будет шанс выжить. И обе ринулись к выходу.

Запрыгнув за руль своей легковушки, Ксения поняла: не нужны ей больше от дочки ни хорошее поведение, ни прилежная учеба.

«Черт с ними, с оценками. Если хочет укулеле — купим и найдем репетитора, — переосмыслила ценности мать девочки. — Жизнь очень короткая. Сегодня ты идешь, а завтра кирпич на голову прилетит».

Здание окружили силовики и спецслужбы | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU Здание окружили силовики и спецслужбы | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Здание окружили силовики и спецслужбы

Источник:

Громких звуков Соня боится до сих пор. Ее мать тоже. Тем более трагедия в «Крокусе» — не единственный теракт, который ей пришлось пережить.

В 2003 году мать Сони уцелела во время взрыва на рок-фестивале «Крылья». Он проходил 5 июля на Тушинском аэродроме в Москве.

«Мне было столько же, сколько сейчас моей дочери. Мы буквально за 10 минут отошли от сцены, когда там всё произошло, — вспоминает Белова. — Друзья смеются и говорят: „Ксень, тебя там сверху любят“. После теракта в „Крокусе“ я ходила на концерт в „Лужниках“. Естественно, дочь туда не брала. Она еще побаивается. Было пару моментов, когда в ТЦ что-то бахало, например автомат какой-нибудь. Теперь моя первая реакция — закрыть голову».

<p>Ксения Белова </p><p>Ксения Белова </p>

Думаю, что от написанного не уйдешь. Как сказано в судьбе, так оно и будет. Тогда наше время было. Осознаёшь, насколько ты везучий человек.

5 июля 2003 года на фестивале «Крылья» подорвала себя 26-летняя террористка-смертница из Чечни Зинаида Алиева. На сцене в это время выступала рок-группа «Король и Шут». В момент взрыва погибли 12 человек, включая смертницу, 52 — ранены. Несколькими минутами раньше должен был прозвучать еще один взрыв, у 20-летней чеченки Зулихан Элихаджиевой, но на весь пластид детонация не передалась, поэтому погибла только сама смертница.

«Он был бы просто моим сыном. И всё было бы хорошо»

20 часов 07 минут. Пока Ксения Белова спасала свою дочь, в «Крокусе» уже начался пожар, площадь которого увеличивалась с каждой минутой. Из концертного зала вместе с толпой пытались выбраться Максим Вербенин и его девушка Наталья Черноус.

25-летний Максим — инвалид-колясочник, парню еще с рождения врачи поставили диагноз СМА, спинальная мышечная атрофия. Он лишен возможности ходить. Дальше лестницы со сцены паре пройти не удалось: у выходов, где были пандусы, стояли боевики.

Максим Вербенин отправился на концерт группы «Пикник» вместе со своей девушкой&nbsp;— Натальей | Источник: Алена Вербенина / Vk.comМаксим Вербенин отправился на концерт группы «Пикник» вместе со своей девушкой&nbsp;— Натальей | Источник: Алена Вербенина / Vk.com

Максим Вербенин отправился на концерт группы «Пикник» вместе со своей девушкой — Натальей

Источник:

Из зала вышел один из террористов. Наталья, сидевшая у ног Максима, только успела заметить, что человек в черной маске перезарядил автомат. И выстрелил в Максима. Вместе с коляской парень упал на девушку, закрыв ее своим телом. Наталья смогла выползти. Вокруг уже всё горело.

Буквально через несколько мгновений девушка поняла, что Максим мертв, а на ней загорелась одежда. Борясь с паникой и болью, она стала пробираться к выходу. Уже на улице медики сообщили: большая часть ее тела — в страшных ожогах.

Максим не смог выбраться из горящего «Крокуса» | Источник: Алена Вербенина / Vk.comМаксим не смог выбраться из горящего «Крокуса» | Источник: Алена Вербенина / Vk.com

Максим не смог выбраться из горящего «Крокуса»

Источник:

В машине скорой помощи Наталья позвонила матери Максима — Алене Вербениной, плача взахлеб, кричала в трубку: «Максима убили. Я с ожогами еду в Склифосовского. Если бы я понимала, что есть какая-то надежда, что он жив, я бы не ушла. Я бы с ним сгорела».

«Я весь год вместе с Наташей прокручивала каждую минуту того вечера, — рассказывает MSK1.RU Алена Вербенина. — Максим увидел толпу, бегущую к этой лестнице. И понял: пока он будет пробираться, за это время убьют человек десять, которым он преградит путь. Наташа до сих пор верит, что могла бы потихоньку, по одной ступеньке его вытащить».

<p>Алена Вербенина </p><p>Алена Вербенина </p>

Всё время думаю, а если бы я была там? Наташа бы за одну сторону коляски взяла, а я за другую. Мы бы его быстро понесли. И всё было бы нормально — все бы спаслись.

Но Максим отъехал в сторону. Это было его решение. Когда он пропускал людей, уже понимал, чем это закончится.

Весь этот год Алена и Наталья были друг для друга спасательным жилетом. Мать Максима вспоминала, что на концерт группы «Пикник» они должны были пойти втроем. Но в тот вечер она не хотела мешать сыну.

«Он сказал: „Я же буду хорошо время проводить, а ты скучать“. Я ему тогда ответила: „Да ну, зачем мне третьей лишний быть там среди вас? Я тебя с удовольствием дома подожду с ужином“, — вспоминает мать последний разговор с сыном. — В тот вечер я бы не дала ему быть мужчиной. Он был бы просто моим сыном. И всё было бы хорошо».

Источник: Алена Вербенина / Vk.comИсточник: Алена Вербенина / Vk.com
Источник:

Девушка инвалида-колясочника работает преподавателем в Московском педагогическом университете. Оттуда же с музыкального факультета выпустился и сам Максим. Его нередко можно было увидеть как на концертах, где он выступал, так и просто случайно. По вечерам в свое удовольствие парень пел на Старом Арбате. Мама лично его туда отвозила и наблюдала за выступлениями.

«После трагедии Наташа была в тяжелом состоянии. Врач сказал ей, что на восстановление потребуется больше полутора лет, — рассказывает мать Максима. — Самое страшное, после ожога у нее начался некроз тканей. Ей сделали глубокую пересадку кожи. После выписки Наташа мне рассказала, что она благодарна той жуткой боли. Иначе бы не перенесла то, что происходило у нее внутри».

<p>Алена Вербенина </p><p>Алена Вербенина </p>

Наташа сейчас, как хрустальная ваза. Ей нельзя находиться в многолюдных местах, чтобы к спине не было никаких прикосновений. И эта травма с ней на долгие годы, если не навсегда.

Полгода назад мать Максима тоже стала неходячей: упала с чердака. Сама про себя говорит: «Теперь я полуинвалид». Но жалеет больше не себя, а сына, не может смириться со случившимся.

«Я осознала, что не смогу с этим жить, но как-то надо, — рассказывает сейчас Алена Вербенина. — Этот год, он как-то промялся, скажем так. Когда мне сказали, что Максим погиб, я была в ужасе и оцепенении. Но я не могла представить, что будет так, будто мне перекрыли кислород».

Тело Максима Вербенина так и не нашли | Источник: Александр Филиппов / MSK1.RU Тело Максима Вербенина так и не нашли | Источник: Александр Филиппов / MSK1.RU

Тело Максима Вербенина так и не нашли

Источник:

При разборе завалов спасатели не обнаружили тело Максима: там остался только пепел. Мать говорила, что, даже если со временем найдется хотя бы его косточка, она всё равно будет ждать.

«Мне у „Крокуса“ как-то легче. Я понимаю, что там — его последнее место. Я всё время стремлюсь туда попасть, но из-за травмы у меня еще ни разу не получилось, — делится мать Максима. — На открытие мемориала я хочу любым способом добраться. Я хочу быть там. Сколько смогу, столько простою».

«Мам, тут автоматная очередь»

20 часов 09 минут. Невольными героями событий в «Крокус Сити Холле» стали гардеробщики. Мальчики, которым на тот момент было по 14 и 15 лет, не растерялись и действовали по инструкции. Артем Донсков, Ислам Халилов и Артем Филимонов спасли сотни людей.

О том, что произошел теракт, подростки узнали, когда с верхних этажей повалила толпа перепуганных людей. Одна из сотрудниц «Крокуса» подбежала к ним и сказала о стрельбе, которую они и сами услышали через несколько минут.

Подростки, которые работали в «Крокусе», выводили людей из здания

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Один из гардеробщиков — Артем Донсков — позвонил домой и сказал: «Мама, здесь стреляют». Мать мальчика, Александра, раньше работала детским психологом. Помимо сына, она воспитывает двух дочерей.

«Он позвонил через 2–3 часа после смены. Тогда я уже понимала, что что-то случилось. Им запрещено было пользоваться телефонами, — вспоминает Александра Донскова. — Когда сын сказал, что там стреляют, то сначала не поняла: в каком смысле стреляют? Он начал мне объяснять, я его перебила и спросила: „Ты уже вышел из здания?“ Мы договорились, где он будет стоять, чтобы мы его с мужем забрали».

Артем позвонил маме через несколько минут после того, как в «Крокус» ворвались террористы | Источник: Александра ДонсковаАртем позвонил маме через несколько минут после того, как в «Крокус» ворвались террористы | Источник: Александра Донскова

Артем позвонил маме через несколько минут после того, как в «Крокус» ворвались террористы

Источник:

По словам матери Артема, поначалу она даже не подумала, что в «Крокусе» произошел теракт. Первая ее мысль: кто-то взорвал петарды или запустил салют.

«Артем сказал: „Нет, мам, тут прям автоматная очередь“. Для меня это были жуткие эмоции. Я не могла в ту же секунду оказаться рядом с ним, — рассказывает мать Артема Донскова. — Неизвестно, что там происходит, а мой ребенок один. Я в панике начала одеваться. Муж сказал: „Остановись, останься дома с детьми. В таком состоянии ты не сможешь сесть за руль“».

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник:

Семья Артема Донскова живет недалеко от «Крокуса». Муж Александры звонил ей из машины по видеосвязи, и она увидела, что концертный зал уже полыхает.

«Были огромные пробки, приехало множество спецслужб. Муж не сразу смог пробраться к сыну, — делится Александра. — Когда Артем зашел домой в одной рубашке и жилетке, у него были огромные от испуга глаза. Но в то же время он был счастлив, потому что оказался дома. Я его обняла, как в первый раз в роддоме. И начала плакать».

После трагедии Артем продолжил работать гардеробщиком. Но уже в другом здании, которое принадлежит холдингу «Крокус Групп».

За спасение людей власти наградили юных гардеробщиков | Источник: Администрация городского округа Красногорск / Vk.com За спасение людей власти наградили юных гардеробщиков | Источник: Администрация городского округа Красногорск / Vk.com

За спасение людей власти наградили юных гардеробщиков

Источник:

«После произошедшего морально тяжело его было отпускать, — вспоминает Александра. — Какое-то время он работал, а потом его уволили. И я всё еще сильно возмущена. Ребенок просто заболел. В день выхода на работу не смог предупредить. Поначалу Артем расстраивался, но потом у него началась активная подготовка к экзаменам: в этом году сдает ОГЭ».

20 часов 11 минут. Когда гардеробщики выводили людей из «Крокуса», в кабинете врача на минус первом этаже дежурила бригада скорой помощи. По правилам, они всегда должны быть на массовых мероприятиях.

На глазах у одного из врачей убили ребенка | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU На глазах у одного из врачей убили ребенка | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

На глазах у одного из врачей убили ребенка

Источник:

В тот момент, когда врач скорой помощи Александр вышел из кабинета, на его глазах убили 10-летнюю девочку. Террористы выстрелили ей прямо в голову.

«Наша бригада была одна-единственная, которая работала в первые минуты, — рассказывает MSK1.RU Александр. — Даже когда здание обесточили и начался пожар, мы находились внутри. Вышли оттуда только с СОБРом, когда те всё проверили. Спецслужбы не просто выкладывались на 100%. Работа была за гранью возможного. Эта история оказалась неудобная для бизнеса».

Мы на различных мероприятиях дежурим и понимаем, как что устроено. И к сожалению, ошибки не учат дальше никого.

«Кости начинают разлагаться, превращаясь в пыль»

20 часов 23 минуты. Бригаде удалось спасти как минимум 11 человек. К этому времени на место ЧП примчались спасатели. Они еще не знали, что террористы уже сели в машину и уехали. Информации на тот момент практически не было. Из здания вырывались языки пламени, крыша рушилась, люди кричали о помощи.

«Когда мы зашли в „Крокус“, было уже много погибших. От зала ничего не осталось. Были очаги горения и жженые балки», — рассказывает MSK1.RU командир отделения пожарно-спасательной части № 65 Станислав Шонькин.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник:

Когда Станислав вместе с другими подразделениями оказался в фойе «Крокуса» (именно там в первую очередь начали стрелять террористы), он увидел мужчину с огнестрельным ранением в живот. Он лежал в луже крови. Пострадавшего передали медикам. Спасатели прошли вглубь огромного холла. Из-за дыма практически ничего не было видно.

«Где-то сзади я услышал женский крик. Я включил фонарь. И примерно на высоте 5–6 метров над рестораном был вентиляционный короб (вентиляция, по которой проходит воздух. — Прим. ред.), — вспоминает спасатель. — Те, кто там находился, своими силами проломили гипсокартон. И просили о помощи. Они из интернет-кабелей сплели канат до земли. Один мужчина спустился, а шесть женщин и ребенок побоялись».

<p>Станислав Шонькин</p><p>Станислав Шонькин</p>

Многие из спасенных говорили, что видели фонари и слышали крики: «Есть кто живой?» Думали, что это террористы пришли убивать тех, кто остался жив.

Поиск и спасение выживших осложнялся еще и тем, что «Крокус» — здание со сложной планировкой. Из-за суматохи и паники зрители забыли или не смогли оказать себе первую помощь — закрыть лицо тряпкой. И задохнулись.

«В здании, помимо задымления, была высокая температура. При такой температуре даже кости начинают разлагаться, превращаясь в пыль, — рассказывает Станислав Шонькин. — Судя по всему, кресла там были сделаны из замши, поэтому вспыхнули моментально. К тому же замкнутое помещение. Балки металлические от температуры чуть ли не плавились».

От верхней части здания практически ничего не осталось после пожара | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUОт верхней части здания практически ничего не осталось после пожара | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

От верхней части здания практически ничего не осталось после пожара

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21 час 37 минут. В тот вечер работали около 50 бригад скорой помощи. Для госпитализации пострадавших запросили силы из Москвы, в том числе вертолеты и реанимобили. Рабочие чаты медиков гудели от сообщений и звонков.

По состоянию на 24 марта 2024 года, 142 человека были госпитализированы. У большинства — огнестрельные ранения, ожоги, отравление продуктами горения, переломы.

«Когда появились первые новости, у нас был шок. Еще примерно час мы не могли понять масштаб трагедии. Не верили, что такое вообще возможно, — рассказывает врач одной из московских больниц, дежуривший в ту ночь (имя мы скрываем по просьбе героя. — Прим. ред.). — Приехали абсолютно все заведующие отделениями. Были задействованы все специалисты хирургического профиля».

По словам врача, к ним в больницу одного за другим везли пациентов с огнестрельными ранениями.

Еще пять дней после теракта около тысячи спасатели МЧС, кинологи, строители разбирали завалы в «Крокус Сити Холле». Поисковую операцию завершили 26 марта.

В день трагедии у «Крокуса» дежурили десятки сотрудников спецслужб | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU В день трагедии у «Крокуса» дежурили десятки сотрудников спецслужб | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В день трагедии у «Крокуса» дежурили десятки сотрудников спецслужб

Источник:

Кто устроил кровавую бойню в «Крокусе»?

23 марта 2024 года. Следственный комитет сообщил, что в Брянской области недалеко от границы с Украиной оперативники задержали четверых террористов: Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. После бойни в «Крокусе» они попытались скрыться на белом Renault.

Директор ФСБ доложил президенту о задержании 11 человек, которые были причастны к теракту, среди них — четыре человека, непосредственно в нем участвовавших.

Через несколько часов после заявлений СК сразу несколько Telegram-каналов и издание RT опубликовали видео жесткого задержания подозреваемых. На кадрах один из задержанных рассказал, что за участие в теракте ему обещали 500 тысяч рублей.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России).

26 марта Александр Лукашенко заявил, что изначально обвиняемые ехали именно в Белоруссию, но их кураторы понимали, что уже усиленную границу они не перейдут, и потому перенаправили машину в сторону границы с Украиной.

По заявлению председателя СК России Александра Бастрыкина, по состоянию на январь 2025 года, в качестве обвиняемых привлечены 27 фигурантов.

7 марта 2025 года стало известно, что США арестовали одного из организаторов теракта в «Крокус Сити Холле» — Мохаммада Шарифуллу, также известного как Джафар. Он член «Исламского государства» (запрещена в России как террористическая организация).

Задержанного подозревают в организации теракта в аэропорту Кабула 26 августа 2021 года, в котором погибли 13 американских военных и около 160 гражданских. Шарифулла признался, что причастен и к теракту 20 июня 2016 года у канадского посольства в Кабуле.

«Никто об этом больше не говорит»

22 марта 2025 года. Теракт в «Крокус Сити Холле» стал одним из самых крупных за всю историю России. После него чиновники заговорили о снятии моратория на смертную казнь. Вслед за этим многие вспоминали трагедию в Буденновске, взрывы жилых домов в Буйнакске, Москве и Волгодонске, «Норд-Ост», Беслан.

Кадры из суда, где избрали меру пресечения террористам | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU Кадры из суда, где избрали меру пресечения террористам | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Кадры из суда, где избрали меру пресечения террористам

Источник:

«Терроризм становится безыдейным, — объясняет религиовед и эксперт по терроризму Алексей Старостин. — В случае с „Крокусом“ мотивы были больше не идеологические, а материальные. Террористам пообещали деньги, и они действовали за деньги. Идеологическая составляющая у них тоже, конечно, была. Один из них говорил: „Я слушал проповедника“».

<p>Алексей Старостин</p><p>Алексей Старостин</p>

Если в других терактах террористы были готовы погибать, то эти не хотели. Они сели в машину и хотели скрыться. Это принципиальная разница.

Но разница от того, за идею взял боевик в руки автомат или за деньги, для тех, кто лишился родных людей или пострадал, невелика. И противостоять нужно любому терроризму.

«Как бы это ни было неприятно для меня и для наших спецслужб, думаю, что основных выводов мы так и не сделали, — считает президент ассоциации ветеранов подразделения антитеррора „Альфа“ Сергей Гончаров. — После трагедии Госдума заколыхалась, поступила масса предложений. Внесли предложение, что теперь полиция и Росгвардия должны получать информацию о массовых мероприятиях. Кто-нибудь об этом сейчас слышал? Никто об этом больше не говорит».

<p>Сергей Гончаров</p><p>Сергей Гончаров</p>

Я готов в какой-то мере оправдать наши спецслужбы. В МВД сейчас больше двухсот тысяч человек не хватает.

У родственников погибших в теракте в «Крокусе» было много вопросов к обеспечению безопасности в вечер трагедии | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU У родственников погибших в теракте в «Крокусе» было много вопросов к обеспечению безопасности в вечер трагедии | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

У родственников погибших в теракте в «Крокусе» было много вопросов к обеспечению безопасности в вечер трагедии

Источник:

«Отмашка вместо памяти»

После теракта территория около «Крокуса» была усыпана мягкими игрушками, цветами и свечами. Но стихийный мемориал убрали. Тогда близкие погибших сами сделали доску, куда прикрепили фотографии своих родных. Но, кажется, и ее хотят убрать: людям сказали, что поставят постоянный, и даже возвели. Официально его откроют сегодня в полдень.

Родственники погибших сами сделали мемориал в память о своих близких | Источник: Алена Вербенина / Vk.com Родственники погибших сами сделали мемориал в память о своих близких | Источник: Алена Вербенина / Vk.com

Родственники погибших сами сделали мемориал в память о своих близких

Источник:

«Это тот случай, когда лучше бы ничего не делали, — делится мыслями Ангелина Шалаева, которая во время теракта потеряла родителей и брата и стала опекуном 6-летней сестры Василисы. — За месяц возведут девятиметровую непонятную конструкцию. Абсурд заключается в том, что „мемориал в память о жертвах теракта“ никак не связан с самими жертвами. Выглядит то ли как отмашка, то ли как перформанс».

<p>Ангелина Шалаева </p><p>Ангелина Шалаева </p>

Мы просим не так много: ни фотографии, ни музей. Просто написать имена. Пусть на этой безликой стеле.

Эту просьбу, как уверяет Шалаева, игнорируют с аргументом «нет полного списка погибших».

«Те, кто знают, что этот мемориал нам пришлось выпрашивать, поздравляют с тем, что мы его добились, — уточняет она. — Но нас ни о чем не спросили».

По словам близких погибших, вместо мемориала появится безликая конструкция | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU По словам близких погибших, вместо мемориала появится безликая конструкция | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

По словам близких погибших, вместо мемориала появится безликая конструкция

Источник:

После гибели жены Сергей Уткин в одиночку воспитывает двоих детей. Он работает в сфере IT с 9 утра и до 6 вечера. Помогает ему то, что дочь и сын учатся в школе, а после ходят в разные кружки.

Прошлым летом они ездили в лагерь в Узбекистан вместе с детьми, которых эвакуировали из Белгородской области. Сергей благодарен всем организациям, которые оказывают помощь, но мать детям уже никто не вернет.

«Самое жуткое в этой ситуации, что двое детей остались без матери, — рассказывает Сергей Уткин. — Тяжело было, особенно вначале. С помощью родных и близких получается это пережить. Забыть это, конечно, невозможно».

После теракта к «Крокусу» выстраивались очереди из скорбящих | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU После теракта к «Крокусу» выстраивались очереди из скорбящих | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

После теракта к «Крокусу» выстраивались очереди из скорбящих

Источник:

Родители Вероники, погибшей супруги Сергея, живут в Санкт-Петербурге, мама Сергея — в Одесской области. Отвезти детей к бабушкам получается только на каникулах. Всё остальное время они общаются по видеосвязи.

В память о Веронике Уткиной жители ее родного города Троицка создали стихийный мемориал: принесли цветы, игрушки и цветы. Но вскоре и от него ничего не осталось.

Люди стояли часами, несмотря на дождь и холод | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU Люди стояли часами, несмотря на дождь и холод | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Люди стояли часами, несмотря на дождь и холод

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«У нас не принято говорить о плохом. Когда происходят подобные трагедии, то все почему-то хотят поскорее забыть о произошедшем, — рассказывает Нана Енгибарян, потерявшая во время теракта в „Крокусе“ мужа. — У нас принято говорить только о хорошем. Но ведь ужасные вещи всё равно происходят, и о них почему-то со временем начинают молчать. Но они никуда не деваются. За этот год я поняла, что самое главное — не быть равнодушным».

<p>Нана Енгибарян</p><p>Нана Енгибарян</p>

Знаете, на кольце Соломона написано: «Всё проходит, и это пройдет». Да, и это тоже пройдет, но останется то, что вы не остались в стороне.

Спасшаяся вместе с дочерью Ксения Белова сравнивает случившееся в «Крокусе» с пожаром в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня»:

«Многие ли помнят? Недавно в Крыму обстрелы были, дети пострадали. Думаете, этим летом никто не поедет в Крым? Мой свекор со свекровью живут в Курской области. И у них там чуть не каждый день „долбят“. Остальные знакомые будто бы не при делах, потому что их это не коснулось».

<p>Ксения Белова </p><p>Ксения Белова </p>

Пока самого человека это не коснется, пока на своей шкуре не поймешь, трудно сравнивать. И через пять лет и про «Крокус» забудут. Сейчас у нас совершенно другие ценности.

Мать погибшего в «Крокусе» инвалида-колясочника Алена Вербенина забыть о трагедии не может. Жалеет, что нельзя отправить себе сообщение в прошлое:

«Я бы хотела сказать той матери, чтобы она дорожила каждым моментом, — рассказывает Алена Вербенина, у которой в „Крокусе“ погиб сын Максим. — Я бы очень хотела, чтобы она была счастлива. А жизнь не всегда такая. Переживала из-за инвалидности сына. Надо было быть просто счастливой».

<p>Алена Вербенина </p><p>Алена Вербенина </p>

И всем матерям хочу сказать, что бы ни было с ребенком, они должны быть счастливы. Потому что он просто жив.

Александра Донскова — мать гардеробщика, который вечером 22 марта спасал людей, понимает, что через какое-то время любая новость, даже самая страшная, теряет актуальность.

«Люди погибли по причине какой-то недосмотренности, недоработок, каких-то вещей, которых могли бы избежать, — считает мать гардеробщика Александра Донскова. — Нужно говорить об этом. Многие трагедии у нас происходят по вине людей. Подобные кровавые уроки могут спасти нас от повторений».

Забыть трагедию не может пенсионерка из подмосковного Сергиева Посада, Ирина Вячеславовна. Ее дочь, Екатерина Дорофеева, вместе с мужем Павлом специально приехали в Красногорск на концерт «Пикника». Дома их ждали двое детей: 14-летняя Варя и 12-летний Вова. Но родители так и не вернулись. Опеку над братом и сестрой взяла их бабушка. Теперь для них она и мама, и папа.

Кому надо, пусть забывают. Есть люди, которые не забудут, даже если сильно захотят. У нас всё хорошо. Можете одну строку написать.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
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Крокус Сити Холл Теракт Трагедия Crocus City Hall
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Ценные иностраныые специалисты вышли из под контроля.
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