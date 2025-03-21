«Попытки сокрытия»: у ярославских следователей заберут уголовное дело в центральный аппарат СК

Центральный аппарат СК опубликовал заявление о ситуации в Ярославской области Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











У ярославских следователей заберут уголовное дело в Центральный аппарат СК. Публикация об этом появилась в официальном канале правоохранителей вечером 20 марта.

«Глава СК России поручил передать для изучения в центральный аппарат ведомства уголовное дело из подразделения по Ярославской области», — рассказали в следкоме.

В сообщении указано, что речь идет об уголовном деле, где пострадавшими проходят работник прокуратуры и федеральный судья. Источник 76.RU сообщил, что расследование начали в 2023 году.

«В медиапространстве размещены материалы с критикой хода расследования уголовного дела, по которому потерпевшими признаны работник прокуратуры и федеральный судья, находящегося в производстве следственного управления по Ярославской области. Также отмечаются попытки сокрытия этого уголовного дела от проверки в центральном аппарате Следственного комитета Российской Федерации», — рассказали в ведомстве.