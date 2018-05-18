Минимум соседей, максимум свободы: где найти все прелести загородной жизни в черте города

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Студии, стандартные квартиры, апартаменты, таунхаусы и частные дома — сегодня рынок недвижимости предлагает жилье совершенно разных форматов. Так, за последние несколько лет квартиры в формате таунхаусов вызвали особый интерес у покупателей и завоевали их любовь. С чем это связано, и что представляет собой такая квартира?

Это больше, чем просто квартира

Принято считать, что квартира — это «однушка», «двушка» или «трешка» в какой-нибудь многоэтажке. И сбежать от десятка соседей, которые окружают сверху, снизу и с обеих сторон, можно только за город в свой частный дом, спрятанный за высокий забор. Но такой формат жилья требует внушительных финансовых вложений как на первоначальном этапе, так и в дальнейшем на содержание жилого помещения. А квартира в формате таунхауса объединила в себе преимущества частного дома и стандартной квартиры.

Минимум соседей

— Мы предлагаем квартиры в формате таунхауса. С юридической точки зрения, это типовые квартиры, но, по сути, они обладают всеми преимуществами частного дома, — рассказывает Сергей Зубков, директор по продажам ООО ЖК «Волжские пенаты». — Все квартиры — двухуровневые, в каждом доме по 10 квартир, при этом у каждой есть собственный вход. Больше не нужно задумываться о сосдях сверху и снизу, их попросту нет. Такой формат жилья сводит к минимуму конфликты с шумными соседями.

Не дороже квартиры

Типовые квартиры в многоэтажках пока пользуются наибольшим спросом на рынке недвижимости. Многие покупатели уверены, что содержание частного дома или квартиры в формате таунхауса им просто не по карману. Ведь средства, необходимые для оплаты уборки придомовой территории, вывоза мусора или текущего ремонта здания в случае многоквартирного дома, делятся равномерно между всеми жильцами, а владелец частного дома вынужден всё оплачивать сам. И если собственный загородный дом действительно требует существенных затрат, то с квартирой в формате таунхауса всё с точностью да наоборот.

— Квартира в формате таунхауса — это всё же свой маленький домик, со всеми его преимуществами. При этом такой формат жилья позволяет оптимизировать затраты на его содержание. Затраты распределяются уже на несколько владельцев, а не ложатся на плечи одного собственника. Все коммуникации — центральные, но и каждая квартира имеет свой отдельный подвод к ним. Все жилые помещения оборудованы индивидуальным газовым котлом, и владельцы при помощи него сами регулируют температуру воды в трубах отопления и воды, подаваемой из крана. То есть горячая вода есть круглый год. Более того, цена на газ всё же растет не так быстро, и можно неплохо сэкономить на коммуналке.

Все дело в районе

За что больше всего ценят покупатели частный дом, так это за его месторасположение, а именно за удаленность от главных автомагистралей. Жилой комплекс «Волжские пенаты» расположен в тихом поселке в Заволжском районе и при этом практически в центре города. Жилой комплекс «Волжские пенаты» расположен в экологически чистом районе Ярославля, в непосредственной близости от Тверицкой набережной и лесопарка «Тверицкий бор».

— Наши дома строятся в живописном месте, практически на берегу Волги. На машине до центра Ярославля всего 7–10 минут. Что касается инфраструктуры, то на огороженной территории комплекса уделяется внимание рекреационным зонам, служащим для полноценного восстановления сил и поддержки здоровья жителей. На территории комплекса будут построены детские и спортивные площадки, детский сад, оборудованы зоны отдыха, в том числе для проведения пикников, благоустроены тротуары для пеших прогулок. Но главное, мы решили проблему парковки. За каждым собственником будет закреплено место на экопарковке прямо перед его окнами. А для гостей предусмотрены отдельные места.

И всё-таки квартира в небольшом доме в формате таунхауса — это свой, ни с чем не сравнимый микроклимат, который помогает создать атмосферу загородной жизни и дарит ощущения спокойствия и уюта.