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Бизнес Звездный бизнес Сделано в Корее: сколько приносит Виктории Боне ее косметический бренд

Сделано в Корее: сколько приносит Виктории Боне ее косметический бренд

На фоне нового скандала многие задались вопросом: откуда деньги у экс-звезды «Дома-2»

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Бизнес‑арифметика Виктории Бони обещает прибыль, но таит немало подводных камней | Источник: bonya_beauty / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Бизнес‑арифметика Виктории Бони обещает прибыль, но таит немало подводных камней | Источник: bonya_beauty / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Бизнес‑арифметика Виктории Бони обещает прибыль, но таит немало подводных камней

Источник:

bonya_beauty / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Бурная социальная активность Виктории Бони снова привлекала внимание к источникам ее доходов. МАХ‑канал «Денежный бро» решил посчитать, сколько приносит бьюти-бизнес блогерши и откуда у ее косметики вообще ноги растут.

По информации канала, Виктория Боня является учредителем ООО «ВБЖ» и ведет деятельность как индивидуальный предприниматель. Компания была зарегистрирована в 2020 году: изначально она планировала заниматься торговлей одеждой, но бизнес не оправдал ожиданий. С 2023 года компания не демонстрирует финансовой активности — подает отчетность с нулевыми показателями.

Партия косметики из Сеула в Москву обходится блогерше в немалую сумму с учетом всех затрат | Источник: bonya_beauty / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Партия косметики из Сеула в Москву обходится блогерше в немалую сумму с учетом всех затрат | Источник: bonya_beauty / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Партия косметики из Сеула в Москву обходится блогерше в немалую сумму с учетом всех затрат

Источник:

bonya_beauty / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Вся легальная выручка Бони в РФ проходит через ИП. Предприниматель работает на упрощенной системе налогообложения (УСН). Это значит, что доход у нее точно ниже 490,5 миллиона рублей, основных средств — до 218 миллионов, наемных работников — до 120.

С 2016 года ИП Боня В.  А. числится в реестре малого и среднего бизнеса в статусе микропредприятия. В таком случае ограничения еще строже: доход не должен превышать 120 миллионов рублей в год, а количество сотрудников — 15 человек. Исходя из ставки 6% по УСН, максимальная сумма налога, которую могла перечислить Боня, составляет 7,2 миллиона рублей. К этому добавляются социальные взносы — от 57 390 до 321 818 рублей в год.

Ключевое направление бизнеса — бренд косметики BonyaBeauty, предлагающий продукцию среднего ценового сегмента. По данным с официального сайта, поставки ведутся легально.

С 2023 года ООО&nbsp;«ВБЖ» сдает нулевую отчетность&nbsp;— модный стартап так и не набрал обороты | Источник: bonya_beauty / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)С 2023 года ООО&nbsp;«ВБЖ» сдает нулевую отчетность&nbsp;— модный стартап так и не набрал обороты | Источник: bonya_beauty / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

С 2023 года ООО «ВБЖ» сдает нулевую отчетность — модный стартап так и не набрал обороты

Источник:

bonya_beauty / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Румяна стоят доллар на заводе, а в магазине&nbsp;— 2,5 тысячи рублей | Источник: bonya_beauty / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Румяна стоят доллар на заводе, а в магазине&nbsp;— 2,5 тысячи рублей | Источник: bonya_beauty / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Румяна стоят доллар на заводе, а в магазине — 2,5 тысячи рублей

Источник:

bonya_beauty / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Эксперты проследили, как менялись поставщики косметики под брендом Бони. До 2024 года в документах в качестве производителя указывалась компания Bastia из пригорода Сеула. Позже адрес этой фирмы в декларациях совпал с расположением крупного корейского OEM‑завода Cosmecca. В конце прошлого года поставщик был сменен: теперь в документах фигурирует фирма K‑Hub, а производство перенесено на завод TAEIK — чуть меньшего масштаба, но не менее авторитетный.

«Денежный бро» разобрал экономику бизнеса на примере партии из 5000 румян с эффектом хайлайтера. При заказе партии объемом 3–10 тысяч штук цена за единицу на заводе составляет 0,8–1,6 доллара. Дополнительно нужно учесть расходы на разработку и адаптацию формулы и цвета (500–2000 долларов однократно), тесты стабильности и безопасности (300–800 долларов).

К затратам добавляется логистика: доставка из Кореи в Москву обходится примерно в 0,40 доллара за единицу. Таможенные платежи включают пошлину в 6,5% и импортный НДС в размере 22%. Оформление сертификата соответствия может стоить около 40–50 тысяч рублей за позицию, а то и выше. Не стоит забывать и о складских расходах в Москве. В итоге общие затраты на партию достигают примерно 15 тысяч долларов (около 1,2 миллиона рублей).

Розничная цена одной упаковки румян на сайте бренда составляет 2450 рублей, а на Wildberries — 2685 рублей. Если вся партия будет успешно реализована, выручка составит 12 миллионов рублей за один артикул.

На стоимость продукции влияют разные факторы. Например, использование премиальных компонентов увеличивает цену на 15–40%, а кастомный дизайн упаковки добавляет 0,10–0,40 доллара к стоимости единицы товара. Из‑за небольших объемов закупок Боня работает через посредников: они берут на себя логистику, оформление документов и сертификацию, добавляя наценку до 20–25%.

Посредники добавляют до 25% наценки, а сертификация увеличивает расходы бренда | Источник: bonya_beauty / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Посредники добавляют до 25% наценки, а сертификация увеличивает расходы бренда | Источник: bonya_beauty / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Посредники добавляют до 25% наценки, а сертификация увеличивает расходы бренда

Источник:

bonya_beauty / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Авторы канала сделали выводы, что бизнес Виктории Бони, несмотря на видимую рентабельность (вложения в 1,2 миллиона рублей потенциально дают выручку в 12 миллионов рублей), сопряжен с серьезными рисками и сложностями.

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Мария ДжанлыМария Джанлы
Мария Джанлы
корреспондент эвергрин-редакции
Виктория Боня Косметика
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Комментарии
3
Гость
24 апреля, 11:13
Ну вот, заинтересовались... Бедная Бонита! Держись.
Гость
24 апреля, 10:37
а о чем статья?) одни допущения)
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Гость
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