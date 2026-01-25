НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Сахар упадет — дам ириску»: как анестезиолог воспитывает сына с диабетом и варит сладости — видео

Евгения совмещает работу врачом, заботу о детях, кондитерское дело и ведение блога

174

Евгения Осипова не только врач, но и кулинар

Источник:

Анастасия Фокина / YA62.RU, Никита Егоров / Городские медиа

Евгения Осипова — анестезиолог-реаниматолог Рязанского перинатального центра и мама двоих мальчишек, старшему из которых — Марку — в 1 год и 9 месяцев поставили диагноз «сахарный диабет».

В 2021 году в декрете Евгения решила попробовать делать сладости: всё началось с зефира и птичьего молока, а в результате привело к созданию «Кладовой ирисок».

Семья Осиповой — муж и двое сыновей 2 и 3 лет — активно помогает ей с готовкой. Мальчишки уже привыкли, что дома всегда есть ириски, и им очень нравится следить за процессом приготовления и упаковки. Конечно же, не обходится и без выпрашивания сладостей.

«Если Марк хочет ириску, мы вводим ему инсулин, показываем на экране и говорим: "Вот, смотри, сахар упадет — я тебе дам ириску". На самом деле ребятам уже довольно легко пройти мимо ирисок, они привыкли, что мы не прячем сладости, но каждый раз спрашивают, можно ли взять», — говорит Евгения.

Как она совмещает домашний бизнес, работу в больнице, блогерство и воспитание «сахарного» мальчика, смотрите в видео выше.

