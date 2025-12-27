«Начинали в заброшенной школе». Как маленькая сельская пасека превратилась в бизнес на всю страну

Вот так варят продукт, из которого получаются помады Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU

Вы наверняка их видели в магазинах — натуральные бальзамы для губ «Сделано пчелой». Их продают по всей России, а с недавнего времени — еще и в Казахстане и Беларуси. Сейчас пермская компания сотрудничает с крупнейшими сетевыми магазинами, а когда-то варили помады в сельской заброшке. 59.RU рассказывает, как маленький деревенский бизнес разросся до нынешних масштабов.

«Заработать на том, что есть под ногами»

Владелец бизнеса, Михаил Власов, по профессии геофизик. Год искал алмазы в Якутии, потом бурил скважины в Перми, был специалистом техподдержки в части проблем с интернетом и техником — сам настраивал сеть. Всё это время его отец и брат развивали свои пасеки.

А потом настало непростое для владельцев пасек время. В 2015 году пчелы в селе Сепыч не принесли мед — получается, год работы насмарку. Михаил начал искать способы, как помочь семейному делу. Поскольку в ульях оставался только воск, бизнесмен решил делать из него натуральные бальзамы для губ «Сделано пчелой». Также под этим брендом некоторое продавали мед.

«Я не скажу, чтобы в меня прямо кто-то верил, — все поддерживали делом, — делится Михаил с 59.RU. — Главное, что моим серьезным решениям типа увольнения с работы в никуда и моим начинаниям никто из близких не препятствовал — наоборот, помогали чем могли. С папой Германом Дмитриевичем работали на пасеке вместе. Тогда я начал думать о том, как делать и продавать товары».

Так стики и не только бренд продавал в начале пути Источник: Михаил Власов

Поначалу производство организовали в заброшенной школе Сепыча, а продукт продавали на улице, ярмарках и фестивалях. В другие регионы тоже ездили, чтобы набраться опыта в продажах. Чуть позже к Михаилу присоединился муж его сестры, вместе они начали торговать в интернете. Папа и брат давали сырье — мед, воск и прополис. С дизайном бренда помогла племянница, а с фотографиями и выездами на фестивали — жена.

Михаил признался 59.RU, что поначалу просто пытался заработать деньги на жизнь на том, «что есть под ногами». Но в начале 2018 года он составил бизнес-план на двух страницах — расписал, чего нужно достичь, и перешел к делу. Самым сложным было, как говорит бизнесмен, выйти из зоны комфорта — например, предлагать свой продукт людям на улице и при этом быть готовым к промахам.

Родственники помогали как могли Источник: Михаил Власов

Вскоре оказалось, что варить помады в деревне не совсем удобно, поэтому технику перевезли в Пермь. Со временем пришлось менять локацию и там: компания разрасталась.

«Отливаем 12 тысяч тюбиков в день»

Сейчас производство бальзамов для губ находится практически в центре Перми. В неприметном здании у «пчел» — так называют себя сотрудники — несколько просторных помещений на двух этажах. В некоторые из них можно входить только в халатах и одноразовых шапочках. За производство косметики на всю страну отвечают 16 человек.

Каких-то четыре года назад на производстве отливали по 20–30 тысяч тюбиков бальзама в месяц. Сейчас 12 тысяч в день. За 2025 год «Сделано пчелой» отлили миллион тюбиков — это 85 тысяч штук в месяц.

«Большую часть воска сейчас закупаем на заводе, он очищенный и сертифицированный, не вызывает аллергию. Но пасеки остаются, мы используем воск и оттуда тоже. Летом мы ездили на пасеки с коллективом, чтобы посмотреть, как живут пчелы. Миша вскрыл улей, достал рамки, мы резали рамки на соты», — объясняет 59.RU маркетолог компании Татьяна.

Татьяна тоже разбирается в вопросе, ее родители — пчеловоды. Она говорит, что сейчас медоносные насекомые умирают и в России, и в Китае. Причин несколько: странные зимы с резкими температурными скачками и нехватка питания.

Несмотря на проблемы, для бальзамов натурального пчелиного воска хватает. Склад с ингредиентами сотрудники заполняют на два месяца вперед на случай крупного заказа.

Производство устроено довольно просто — сначала в 24-литровых чанах смешивают и нагревают все ингредиенты, потом смесь отправляют в цех отлива, где специальная машина заполняет тюбики. Минуту они остывают, а потом уходят на обклейку, нанесение «Честного знака» и упаковку. Остается только рассортировать упаковки по картонным коробкам.

«Честный Знак» — российская государственная система цифровой маркировки товаров. Каждому присваивают уникальный код с информацией о продукте, он становится «паспортом» товара. Для косметики это новое правило: с 1 марта 2025 года стала обязательной регистрация продукции, а с 1 июля — маркировка.

В святая святых — цех отливки — посторонних не пускают.

«К нам как-то приходили люди, которые подсмотрели технологию и стали по ней производить бальзамы под своим брендом. После этого мы не только не даем фотографировать, но и никого туда не пускаем», — объясняет Татьяна.

«Сказала, что будет мазать всё»

По составу бальзамы довольно простые — их делают из пчелиного воска, оливкового и растительного масел и витамина Е. Дополнительно для вкуса добавляют масло, например перечной мяты или клубники. В некоторых бальзамах есть еще и отдушка, в других — ланолин, натуральный воск животного происхождения, который получают из овечьей шерсти. Он делает бальзамы плотнее, такие можно использовать как ночные маски.

«Мы были на выставке в Казахстане, а там всё высыхает, пьешь постоянно. Люди приходили — у них корки на губах. На следующий день благодарили, женщина даже сына привела бальзам выбрать, — рассказывает Татьяна. — В Москве на выставке бабушка попросила оттеночный бальзам, на следующий день пришла за десятью такими же и взяла шесть стиков для пяток. Себе! Сказала, что будет мазать всё».

Покупатели действительно мажут буквально «всё»: в отзывах пишут, что бальзамы наносят как средство для кутикулы, от заед в уголках губ, на раны и даже на волосы, чтобы не было пушка. Средства с лавандой и мятой наносят на виски, чтобы не болела голова. Есть те, кто использует восковые помады в быту — смазывают молнии, чтобы «собачка» не застревала.

Стик для пяток тоже пользуется спросом. Его состав отличается от бальзамов для губ: туда входят оливковое, кокосовое масла, пчелиный воск, дополнительно добавляют масла кожуры лимона, эвкалипта, розмарина, мяты.

Срок годности пчелиных бальзамов, определенный лабораторией, — полгода. При этом на производстве утверждают, что ничего не произойдет, если пользоваться бальзамом несколько лет, — сами так делают.

«У нашей сотрудницы бальзам 2021 года — ничего ему не делается. При правильном хранении с ним ничего не произойдет. Но бывают ситуации, когда человек, например, получил бальзам 2024 года выпуска и сдает его, — хотя он, конечно же, еще не испортился. Мы не предъявляем никаких претензий — забираем, списываем».

Сейчас в «пчелиной» линейке 22 продукта — шесть наборов, 14 видов отдельных бальзамов и два вида воска для пяток. Были еще масла для кутикул, но производство временно приостановили из-за проблем с отливом большого количества. Было много ручного труда из-за этикетки.

«Сейчас самое главное — это больше производить. То есть мы не всегда можем изготовить столько, сколько готовы продать», — признается Татьяна.

«Хотим бальзам для мужчин, чтобы они не стеснялись»

В 2026 году компания хочет автоматизировать нанесение «Честного знака», для этого нужно вложить полтора миллиона рублей — столько стоит один маленький станок для нанесения этикетки и подготовки всех процессов. Пока ее клеят вручную.

«Когда мы только запустили „Честный знак“, протестировали на считывание, у нас 70 тысяч бальзамов лежало на складе, нам надо было за неделю их перемаркировать. У нас клеили все: производство, продажи, маркетинг», — говорит Татьяна.

Также бренд планирует запустить в производство шесть новых продуктов. Три из них уже продуманы и протестированы — это будут бальзамы с ароматами коктейлей. Татьяна говорит, что пахнут они очень натурально. Также появятся новые оттенки, сейчас в наличии только розовый и под натуральный цвет губ.

