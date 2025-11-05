«Я в полной финансовой (яме)». Как стилист Овечкин задолжал Инстасамке, Zivert и Мари Краймбрери несколько миллионов

Николай Овечкин сотрудничал со многими известными артистами Источник: #ЧЁКЧЕМУ / T.me

Известный стилист, уроженец Красноярского края Николай Овечкин внезапно оказался в эпицентре звездного скандала. Сразу несколько популярных российских артистов заявили, что сибиряк задолжал крупные суммы денег. Что говорят звезды и как прокомментировал сложившуюся ситуацию сам Овечкин, читайте в материале NGS.RU.

«Привлек людей, о которых мы даже не знали»

Скандал с участием Николая Овечкина разгорелся в конце сентября, когда певица Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) обвинила стилиста в обмане ее команды на 3 миллиона рублей. В своем телеграм-канале она заявила, что он присвоил деньги, которые брал на рабочие расходы для производства клипа.

35-летний Николай Овечкин родился в Красноярском крае. В интервью Ксении Собчак он рассказывал, что вырос в небольшом селе Кирчиж, которое расположено в северо-западном направлении от административного центра региона. После переезда в Москву он, по его словам, работал с такими артистами, как Светлана Лобода, Анна Asti и другие.

Зотеева призналась, что «повелась на громкое имя» и опыт работы с крупными артистами, в том числе Zivert.

«Так же он привлек людей на этот клип, о которых мы даже не знали и не утверждали их участие в этих съемках, чтоб они сделали всю работу и креатив за него. Так же он пообещал им, что мы оплатим все расходы (мы всё оплатили ему, только он не раздал эти деньги людям, которые работали)», — написала артистка (орфография и пунктуация оригинальных постов здесь и далее сохранены).

Позднее Инстасамка сообщила, что стилист отдал деньги команде и тем, кто занимался видео. Через месяц это и еще целый ряд появившихся после него обвинений прокомментировал и сам Николай Овечкин в интервью блогеру Мадонне Мур, которое опубликовали в Сети 27 октября. Сибиряк сказал, что «пришел извиняться», но уточнил, что в рамках соглашения не может комментировать и произносить имя артистки.

«Когда случается подобная ситуация, должен возникнуть пул специалистов, которые занимаются урегулированием таких вопросов. Потому что, если они складываются в одну определенную историю… Мы начали связываться с теми, кто — будем использовать слово „пострадал“ — от меня. Из плюсов: мы поняли, что это не армия людей, их там пять или шесть кейсов», — сказал Николай Овечкин.

Высказываясь о конфликте с Инстасамкой, он заверил, что вопрос разрешен: «Абсолютно все „пострадавшие“ в этом случае урегулированы».

Овечкин на интервью рассказал подробности скандала Источник: Мадонна Мур / YouTube.com

Помимо Дарьи Зотеевой, претензии к Овечкину возникли у стилистки Александры Панаитовой, которая работала над клипом Анны Asti «Царица» и с певицей Zivert на нескольких мероприятиях.

Не называя имени, девушка рассказала, что покупала одежду артистам и их командам за свой счет из-за того, что не получала деньги на закупку в сроки. Стилистка добавила, что ей долго не могли вернуть потраченные средства — всего около миллиона рублей.

«Когда ты одеваешь 30 человек в кадре, актеров массовых сцен, то ты потом берешь и сдаешь эти вещи. Поэтому когда она говорит, что „я на миллион выкупила вещей на Анну Асти“… Ну, возможно, когда-то такое было: я отправил ее за чем-нибудь, и она выкупила. Но то, что в течение года ждала этот миллион…» — рассуждал в кадре стилист.

Он добавил, что вовсе не помнит произошедшую спорную ситуацию: с того момента прошло около четырех лет, и он не может «уйти» в детали. И вообще часто выкупает какие-то вещи за свои деньги, «это нормально».

Николай Овечкин предположил, что финансовый вопрос с Александрой Панаитовой был разрешен, если она не приходила к его правовому отделу. А также рассказал, что выставил на продажу свой бренд стоимостью около 8 миллионов рублей. Он выразил надежду, что это «значительно поправит финансовое положение».

«Систематически врал, затем снова брал деньги»

Уже после интервью скандал разгорелся с новой силой и с другими артистами — в первую очередь из-за сказанного стилистом. В разговоре с Мадонной Мур он вспомнил о совместной работе с Юлией Зиверт с 2020 по 2025 год. В 2024 году он, по его словам, попросил «отвод» из-за усталости, но стороны доработали в рамках контракта до весны.

Сибиряк считает, что инициатором беседы о выгорании был именно он, но певица опровергла слова своего бывшего стилиста. Она указала, что сотрудничество было прекращено «не по инициативе г-на Овечкина».

«Долгое время я закрывала глаза на неподобающее отношение к работе, но точка кипения пришлась на март 2025 года. Его контрактные обязательства остаются невыполненными, по причине очень значительной денежной задолженности, которая до сих пор не погашена, — сказано в телеграм-канале Zivert. — Утверждения о том, что мы по сей день поддерживаем общение и дружеские отношения, не соответствуют действительности».

Стилист признал, что у него есть финансовые проблемы Источник: ovechkin_n / Instagram* (запрещен на территории РФ)

Певица добавила, что до последнего надеялась, что «Николай закроет все долги» перед ней, сейчас вопросы по взысканию решает продюсер артистки на юридическом уровне. Она добавила, что больше не намерена нести репутационные риски в связи с этой ситуацией.

Интервью Николая Овечкина вызвало вопросы и у представителей другой известной артистки, с которой работал стилист. В частности, он рассказал о краткосрочном сотрудничестве с Мари Краймбрери — признался, что «синергии двух творческих людей» не произошло.

По его словам, после трехмесячного испытательного срока его пригласили в продюсерский центр и его представительница сказала: «Мне кажется, или у нас не получается?» Николай Овечкин согласился и предложил собрать и вернуть «закупочные».

«Мы возвращаем закупочные долями в рамках подписанного договора», — пояснил он.

На это отреагировали представители музыкального лейбла Velvet Music, с которым сотрудничает Мари Краймбрери. Оказалось, вопросы по проекту певицы всё еще не урегулированы.

«Более того, мы уже подали исковое заявления о взыскании задолженности с Овечкина Николая Александровича, и готовим до конца недели подачу второго иска. Общая сумма исковых требований без малого 9 миллионов рублей, — уточнили представители лейбла в официальном телеграм-канале. — Человек получал деньги, систематически не выполнял обязательства, систематически врал, затем снова брал деньги (предлоги были всегда „экстремально срочные“ или душещипательные) и снова не выполнял обязательства. И так по кругу».

В лейбле добавили, что до обращения в суд предпринимали попытки мирного урегулирования вопроса. На сайте суда информации о регистрации иска на момент публикации нет.

«На этом фоне — бесконечный самообман»

Стилист признал, что оказался в долговой яме Источник: Осторожно: Собчак / YouTube.com

Николай Овечкин не только прокомментировал долги в интервью, но и опубликовал большой пост в своем телеграм-канале, где рассказал о своем состоянии из-за скандала с Инстасамкой. Он вышел за день до публикации видео и заявлений Zivert и представителей Мари Краймбрери.

«Я прошел за этот месяц все стадии принятия, и сегодня я понимаю, что, если бы этой ситуации не произошло, я бы не принял этого очевидного факта — что я в полной финансовой ж… (яме). И на этом фоне — бесконечный самообман, что вот именно сейчас всё решится лучшим образом. И всё будет хорошо. Не будет!» — написал он.

Он признал, что еще в мае нужно было «останавливать все процессы и не затягивать долговую петлю на собственной шее». Стилист принес извинения тем людям, которые пострадали от его трудовой деятельности, и добавил, что сделает всё, что от него зависит, для исправления ситуации.

«Наверняка подобные ситуации в медийном поле не зря считают „похоронными“, и этот вызов — самый важный для меня. Что может быть важнее людей, однажды поверивших в тебя?» — с надеждой написал Николай Овечкин.