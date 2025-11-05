«Собираю по 700–800 кг. Тонну пока не получал». Агроном адаптировал к Сибири виноград — он успешно выращивает уже 150 сортов

Виноград агроном успешно выращивает 15 лет Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Анатолий Сидорович — известный в России агроном, на счету которого несколько изобретений, а также разработанная уникальная технология выращивания малины. В этом году специалист из Новосибирска отметил 80-летие в своем доме под Бердском. К этому возрасту он успел приучить виноград и ежевику к сибирским условиям, а также открыть ферму улиток. Он мечтает, чтобы в Сибири стало как можно больше виноградарей, и показал свою плантацию со 150 сортами вкуснейшей ягоды. Его история — в материале наших коллег из NGS.RU.

Анатолий Сидорович — ученый агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. Разработал технологию выращивания малины с максимальной механизацией на основе раздельного выращивания плодоносящих и молодых побегов (в соавторстве). Она была принята выездной комиссией в 1978 году. Совместно с аграрным институтом разработал технологию борьбы с пурпурной пятнистостью, малинной побеговой галлицей. Издал более 80 научных работ, из них четыре книги, соавтор четырех изобретений, награжден двумя серебряными медалями ВДНХ, знаком «Заслуженный изобретатель СССР». Проработал более 20 лет директором Новосибирской опытной станции им. Мичурина.

Прогуляйтесь по прекрасному саду с виноградом вместе с нами Источник: Александра Бруня, Антон Дигаев / NGS.RU

Анатолий Сидорович родился в деревне Покровка в Чистоозерном районе. Еще в школе он начал работать в сельском хозяйстве, помогал высаживать плодовые сады. В аграрном университете его наставником стал доктор сельхознаук Иван Леонов — ученик самого Мичурина. Университетские годы мужчина вспоминает с улыбкой: в это время он познакомился с супругой Валентиной. Пара агрономов живет вместе уже 58 лет.

Всю свою трудовую жизнь Анатолий Степанович посвятил малине и ежевике, а уйдя на заслуженный отдых, решил выращивать виноград. Началось всё с двух кустов сорта «краса севера»: в 2010 году Валентину и Анатолия Сидоровичей пригласили на конференцию виноградарей в Бийск.

«Жена сказала: „Поедем, съездим“. Вот и свозила. Сейчас она кается, что уговорила меня съездить в Бийск, — смеясь, сказал Анатолий Сидорович. — И вот сейчас у нас 150 сортов винограда — 180 кустов. Еще одна траншея подготовлена под еще 50 сортов».

«Бывают, конечно, срывы капитальные»

Валентина Артемовна и Анатолий Степанович живут в браке уже 58 лет Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Агроном уточняет, что он ученый, который приспосабливает сорта, разрабатывает технологии выращивания — то есть к селекции отношения не имеет. Природное любопытство и знания дают свои плоды, но, помимо побед, есть у сибирского виноградаря и свои печали.

«Моя задача — помочь растениям и акклиматизировать их здесь. Бывают, конечно, срывы капитальные, — качает головой агроном. — В прошлом году лил постоянно дождь, и побеги не вызрели. Урожай этого года закладывался в прошлом — так плодоносит виноград. Побеги не вызрели, и на многих сортах в этом году не появились у нас грозди».

Свои владения Анатолий Степанович показывает с гордостью: длинные и ровные траншеи, шпалеры увиты лозами. В сентябре основной урожай уже был снят, но всё же кое-какие грозди остались.

«Вот смотрите, какой виноград бывает: ягоды по шесть сантиметров. Это „дубовский розовый“ Эдуарда Сергеевича Гусева, он народный селекционер из Волгоградской области. Этот сорт бешеным спросом пользуется в европейской части нашей [страны]. Это маленькая гроздь осталась, — повертел агроном в руках виноград. — Грозди бывают по 2,5–3 кг, у нас его можно выращивать на компоты».

Одну за другой Анатолий Степанович дал нам попробовать ягоды «юпитера», «ламбады», «преображения», «пестрого», «розового супер» и других сортов — у каждого свой аромат и вкус.

«Трудовой урожай — это, на самом деле, правильно сказано. Иногда здесь я собираю по 700–800 килограмм. Тонну пока не получал, — признал сибиряк. — Глобальная цель — людей накормить. Может, громко сказано, но это ведь витамины, они очень необходимы. У винограда все цвета радуги, и такое разнообразие вкусов, что ни в какой больше ягоде этого не встретишь!»

Анатолий Степанович написал книгу о выращивании винограда в Сибири, и два тиража разлетелись как горячие пирожки. Если говорить совсем кратко, то главное в уходе за сибирским виноградом — правильно выбрать сорт, вовремя подрезать, укрывать и сильно не жалеть растение.

«Нужно убить в себе жабу: не надо жалеть виноград обрезать и убирать лишние грозди», — взялся за секатор агроном.

Секрет долголетия

Анатолий Степанович — ученый и не потерял интерес к экспериментам Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Работать Анатолий Степанович начал с 14 лет, и даже во время интервью продолжает подрезать, объяснять, показывать.

«Это тяжелый труд, но зато благородный. И интересно, как же: без интереса жить нельзя, — подчеркнул он. — Деньги — неплохо, но если бы всё упиралось в деньги, то ничего хорошего бы не было. Хорошо, что у нас вот это отношение: гнаться только за деньгами, — поздно к нам пришло».

В этом году 8 марта Анатолий Сидорович отметил свое 80-летие в кругу семьи, с детьми, внуками, друзьями.

«Секрет долголетия раскрыть? Спасибо моей супруге Валентине Артемовне — это она меня терпит уже 58 лет. Женщины все, наверное, совершают подвиги, одна меньше, другая больше. Мужики — мы же все безалаберные, если так разобраться. Мы эгоисты до мозга костей. Я о себе говорю в первую очередь. Всё на моей супруге зиждется, она моя вдохновительница, она моя помощница», — обнял жену агроном.

Чем еще занимается агроном

Интерес Анатолия Степановича касается не только винограда и привычных для Сибири культур. Агроном успешно выращивает фундук, и своим опытом он делился и со Станиславом Даниличевым, который первым в Сибири высадил три поля этой культуры для промышленного выращивания и уже получил первый урожай.

Два года назад Анатолий Сидорович организовал первую в Новосибирской области ферму по выращиванию деликатесного мяса — средиземноморских улиток. Ученый построил и оборудовал для этого теплицу, а также засеял поле рапсом, чтобы корм всегда был под рукой.

Эксперимент с выращиванием улиток Анатолий Сидорович считает успешным Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Анатолий Сидорович признаётся, что интерес к науке и экспериментам у него не угас, хоть его дело в большей степени сейчас продолжает сын Вячеслав. Что ждать следующим — новосибирские бананы или ананасы, он сказать пока затрудняется. Но агроном не собирается останавливаться в поисках культур, которые можно адаптировать для выращивания на дачах в Сибири.