НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +15

0 м/c,

 764мм 77%
Подробнее
1 Пробки
USD 85,66
EUR 99,74
Давка в автобусах
Выплата «Локомотиву»
Ремонт «Лазурного»
Ярославский бренд покорил Россию
Построят школу
Работа рок-клуба под угрозой
Что с трамвайными путями
Создадут «Ваксман-центр»
Новые район на берегу Волги
Чебатков в Ярославле
Бизнес 10 ресторанов из Ярославля попали в лонг-лист главной гастрономической премии России. Список

10 ресторанов из Ярославля попали в лонг-лист главной гастрономической премии России. Список

Рассказываем, что это за заведения

489
Ярославские рестораны попали в лонг-лист независимой всероссийской гастрономической премии | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославские рестораны попали в лонг-лист независимой всероссийской гастрономической премии | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославские рестораны попали в лонг-лист независимой всероссийской гастрономической премии

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Десять ярославских заведений попали в лонг-лист ежегодной ресторанной премии WHERETOEAT по Центральному федеральному округу. В нем участвуют проекты из Нижнего Новгорода, Твери, Воронежа, Рязани, Суздали, Липецка, Владимира и др.

Ярославские заведения, вошедшие в список:

  • «Бирукка» (пл. Волкова, 3);

  • «Сказка. Еда и вино» (ул. Свободы, 27);

  • «Агапа» (ул. Республиканская, 44);

  • «Пенаты» (ул. Советская, 28);

  • «Союз писателей» (ул. В. Терешковой, 5);

  • «Закрома» (ул. Свободы, 62);

  • «Имеди» (Депутатский переулок, 2);

  • Osteria Lucia (ул. Свободы, 62);

  • Silvie (ул. Первомайская, 12);

  • «Мамука» (в городе есть три точки: на Первомайском бульваре, 1 на Кирова, 5/23, на улице Победы, 41).

WHERETOEAT (WTE) — независимая ресторанная премия, основанная в 2013 году Ассоциацией гастрономических журналистов России. Ежегодно в рамках проекта публикуются рейтинги лучших ресторанов Москвы, Санкт-Петербурга, Центрального и Южного федеральных округов, Татарстана, Урала и Сибири. Итоговые перечни формируются на основе анонимного голосования широкой экспертной коллегии, куда входят профессионалы ресторанной, гостиничной и винной индустрии, а также ведущие представители профильных СМИ. Иными словами, те, кто наилучшим образом представляет себе текущее состояние дел в ресторанном мире.

Итоги премии подведут в 16 октября.

В 2024 году ярославский ресторан «Агапа» занял 10-е место в рейтинге премии WHERETOEAT CENTER.

За какое ярославское заведение вы бы проголосовали?

«Бирукка»
«Сказка. Еда и вино»
«Агапа»
«Пенаты»
«Союз писателей»
«Закрома»
«Имеди»
Osteria Lucia
Silvie
«Мамука»
Ни за кого из этого списка
Свой вариант предложу в комментариях
ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Ресторан Кафе
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
1 час
перебор с грузинской кухней
Гость
1 час
Какая-то мутная премия с нерусским названием. Враги !
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Люди попали под двойной удар, и никому нет дела»: колонка журналиста о новых обманутых дольщиках
Анастасия Жердина
Журналист
Мнение
«Женатые сливались». Как вычислить обман на сайте знакомств: 5 показательных историй из личного опыта
Ника Фирсова
Мнение
Как 10 килограммов картошки на плечах: обувщик рассказал, чем опасны туфли на каблуке
Артуш Костанян
Потомственный обувщик из Армении
Мнение
«Мясо почти не покупаю». 38-летняя предпринимательница купила квартиру в ипотеку и рассказала, что пережила за первый год
Анастасия
Мнение
Без сервиса, дешево, с красивыми видами. Отпускник нашел неожиданную страну, куда можно поехать на машине
Павел Красоткин
журналист
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление