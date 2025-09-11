10 ресторанов из Ярославля попали в лонг-лист главной гастрономической премии России. Список

Десять ярославских заведений попали в лонг-лист ежегодной ресторанной премии WHERETOEAT по Центральному федеральному округу. В нем участвуют проекты из Нижнего Новгорода, Твери, Воронежа, Рязани, Суздали, Липецка, Владимира и др.
Ярославские заведения, вошедшие в список:
«Бирукка» (пл. Волкова, 3);
«Сказка. Еда и вино» (ул. Свободы, 27);
«Агапа» (ул. Республиканская, 44);
«Пенаты» (ул. Советская, 28);
«Союз писателей» (ул. В. Терешковой, 5);
«Закрома» (ул. Свободы, 62);
«Имеди» (Депутатский переулок, 2);
Osteria Lucia (ул. Свободы, 62);
Silvie (ул. Первомайская, 12);
«Мамука» (в городе есть три точки: на Первомайском бульваре, 1 на Кирова, 5/23, на улице Победы, 41).
WHERETOEAT (WTE) — независимая ресторанная премия, основанная в 2013 году Ассоциацией гастрономических журналистов России. Ежегодно в рамках проекта публикуются рейтинги лучших ресторанов Москвы, Санкт-Петербурга, Центрального и Южного федеральных округов, Татарстана, Урала и Сибири. Итоговые перечни формируются на основе анонимного голосования широкой экспертной коллегии, куда входят профессионалы ресторанной, гостиничной и винной индустрии, а также ведущие представители профильных СМИ. Иными словами, те, кто наилучшим образом представляет себе текущее состояние дел в ресторанном мире.
Итоги премии подведут в 16 октября.
В 2024 году ярославский ресторан «Агапа» занял 10-е место в рейтинге премии WHERETOEAT CENTER.
