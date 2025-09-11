10 ресторанов из Ярославля попали в лонг-лист главной гастрономической премии России. Список

Десять ярославских заведений попали в лонг-лист ежегодной ресторанной премии WHERETOEAT по Центральному федеральному округу. В нем участвуют проекты из Нижнего Новгорода, Твери, Воронежа, Рязани, Суздали, Липецка, Владимира и др.

«Мамука» (в городе есть три точки: на Первомайском бульваре, 1 на Кирова, 5/23, на улице Победы, 41).

WHERETOEAT (WTE) — независимая ресторанная премия, основанная в 2013 году Ассоциацией гастрономических журналистов России. Ежегодно в рамках проекта публикуются рейтинги лучших ресторанов Москвы, Санкт-Петербурга, Центрального и Южного федеральных округов, Татарстана, Урала и Сибири. Итоговые перечни формируются на основе анонимного голосования широкой экспертной коллегии, куда входят профессионалы ресторанной, гостиничной и винной индустрии, а также ведущие представители профильных СМИ. Иными словами, те, кто наилучшим образом представляет себе текущее состояние дел в ресторанном мире.