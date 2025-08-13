«Так дорого он никогда в жизни не стоил». Цена на бензин обновила максимум, но продают его в убыток

Если сравнивать с августом 2024-го, бензин подорожал в среднем на 12–15% Источник: «Фонтанка.ру»

Бензин в России бьет рекорды как на бирже, так и в головах автовладельцев. За неделю литр «Регуляра-92» подорожал почти на 5%, а заправки начали терять деньги на каждой проданной канистре. Подробности — в материале наших коллег из «Фонтанки».

За последнюю неделю и без того высокие цены на топливо выросли еще. Как следует из данных торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), стоимость бензина марки «Регуляр-92» поднялась на 4,22%, до 55,52 рубля за 1 литр, вслед за ним устремился и «Премиум-95», прибавив 4,07%, теперь он стоит 58,19 рубля за литр.

Тенденция неутешительна, и конца этому не видно. Если сравнивать с августом 2024-го, бензин подорожал в среднем на 12–15%. «Регуляр-92», к примеру, прибавил 18,22%. Сейчас в это сложно поверить, но год назад 1 литр марки на бирже стоил 45,06 рубля. «Премиум-95» несется ввысь чуть менее динамично — 5,57% прибавка за год, или три рубля в абсолютных показателях. И ждать снижения цен в обозримом будущем не приходится: когда бензин в последний раз действительно дешевел? Вот и мы не припомним.

Теряют на каждом литре

Из-за резкого роста биржевых цен на топливо маржа АЗС ушла в минус. Продажа 1 литра АИ-92 приносит убыток в 1,1 рубля, а АИ-95 — 1,4 рубля. Такую математику насчитали в группе «Петромаркет». Экономика перестала складываться из-за высоких закупочных цен на бензин.

— Стоимость бензина на оптовом рынке выросла очень сильно. Если мы берем Киришский завод, то на 31 июля цена 92-го бензина была 69 тысяч за тонну, сейчас он торгуется на цифре 73 тысячи за тонну. То есть увеличение на 4 тысячи, или 7–8% буквально за 11 дней. Соответственно, закупочная стоимость топлива на бирже, если на данный момент посмотреть, составляет 54 рубля за литр топлива. Это без доставок, расходов компаний и так далее. Сейчас 92-й стоит в среднем 59 рублей. То есть все затраты сети АЗС — зарплата сотрудников, доставка, логистика, хранение, содержание автозаправочной станции — должны уложиться в 4,5 рубля, — говорят специалисты.

А такого не бывает, потому что только расходы на прокачку 1 литра в различных сетях порядка 8−10 рублей. Поэтому сейчас 92-й продается в убыток. Такая же ситуация с 95-м бензином, объяснили «Фонтанке» в отрасли.

— Сегодня 95-й вообще ни на сколько, можно сказать, не упал, так, символически. А 92-й вообще обновил свой исторический максимум в принципе. Он так дорого никогда в жизни не стоил, — объяснил собеседник «Фонтанки».

Кто останется без бензина

Для кого-то подорожание бензина может быть выгодно. Например, для спекулянтов, скупающих топливо в расчете на дальнейший рост. Возможно, для трейдеров. Но даже если вывести за скобки ограниченные складские мощности, нехватку свободных средств и логистические сложности, вряд ли они всерьез об этом задумываются: любое рыночное колебание, политическое решение или падение спроса обернется убытками. Возможно, радостно компаниям по нефтедобыче и нефтепереработке — акции должны расти, привлекая инвесторов.

Для остальных — автовладельцев, сельского хозяйства, промышленности — это удар по карману. Рост цен на топливо автоматически тянет за собой удорожание перевозок, а значит, и всех товаров, сводя на нет усилия ЦБ по сдерживанию инфляции.

Для АЗС, торгующих топливом себе в убыток, перспективы могут быть еще более плачевными. В первую очередь это бьет по независимым топливным поставщикам, что может привести к банкротству и закрытию некрупных сетей, которые еще остались.

Второе, касающееся уже потребителей топлива: это может привести к дефициту бензина на самих АЗС. Ограничением на объем заправки в конце прошлой недели пугали екатеринбуржцев, а в Челябинской области такие ограничения ввели уже с начала июля.

— Худший сценарий, что просто не будет топлива. И это всё выльется в дефицит и все вытекающие из этого последствия, — говорят игроки рынка.

Примечательно, что дизельного топлива этот стремительный рост не касается. Да, за минувшую неделю 1 литр дизеля на бирже подорожал на 1,76%, до 53,72 рубля. Но в целом за год он потерял в цене 5,41%.

Дело в том, что цены на дизель в РФ снижаются из-за падения экспорта: в июле морские поставки сократились из-за сокращения закупок Бразилией (под давлением санкций США) и Средиземноморьем. Избыток топлива перенаправляется на внутренний рынок, где спрос поддерживает сельскохозяйственный сезон. Рост железнодорожного экспорта в Азию (например, в Монголию +50%) не компенсирует общее снижение отгрузок.

Экспорт запрещен, но цены всё равно растут

За минувшую неделю бензин подорожал в 71 регионе России. В комитете Госдумы по энергетике тренд объясняли сезонным подорожанием, которое отмечается к концу отпусков и началу сельхозработ, а также дисбалансом между внутренним рынком и экспортом. Суть его в том, что, когда страна активно продает топливо за рубеж, где платят больше, внутренние цены растут вслед за мировыми, и у нас дома становится дороже.

Нарушился баланс и из-за снижения объемов производства, вызванного уходом на ремонт целого ряда нефтеперерабатывающих заводов.

— Завод — это сложный механизм, его необходимо обслуживать, и летом есть график, который согласовывается с министерством, по закрытию на ремонты, на обслуживание, эти объемы тоже выпадают, — объясняют эксперты.

Некоторые заводы нуждаются и в экстренном ремонте, который было невозможно предугадать. Особенно те, что ближе к «ленточке». Объяснять, что за внезапные поломки там возникли, нужды и возможности нет.

Чтобы переломить негативный тренд на топливном рынке, с 28 июля правительство РФ ввело запрет на экспорт бензинов. Пока до 31 августа. Но эксперты не исключают, что он может быть продлен.