«Так дорого он никогда в жизни не стоил». Цена на бензин обновила максимум, но продают его в убыток

Бензин в России бьет рекорды как на бирже, так и в головах автовладельцев. За неделю литр «Регуляра-92» подорожал почти на 5%, а заправки начали терять деньги на каждой проданной канистре. Подробности — в материале наших коллег из «Фонтанки».
За последнюю неделю и без того высокие цены на топливо выросли еще. Как следует из данных торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), стоимость бензина марки «Регуляр-92» поднялась на 4,22%, до 55,52 рубля за 1 литр, вслед за ним устремился и «Премиум-95», прибавив 4,07%, теперь он стоит 58,19 рубля за литр.
Тенденция неутешительна, и конца этому не видно. Если сравнивать с августом 2024-го, бензин подорожал в среднем на 12–15%. «Регуляр-92», к примеру, прибавил 18,22%. Сейчас в это сложно поверить, но год назад 1 литр марки на бирже стоил 45,06 рубля. «Премиум-95» несется ввысь чуть менее динамично — 5,57% прибавка за год, или три рубля в абсолютных показателях. И ждать снижения цен в обозримом будущем не приходится: когда бензин в последний раз действительно дешевел? Вот и мы не припомним.
Теряют на каждом литре
Из-за резкого роста биржевых цен на топливо маржа АЗС ушла в минус. Продажа 1 литра АИ-92 приносит убыток в 1,1 рубля, а АИ-95 — 1,4 рубля. Такую математику насчитали в группе «Петромаркет». Экономика перестала складываться из-за высоких закупочных цен на бензин.
— Стоимость бензина на оптовом рынке выросла очень сильно. Если мы берем Киришский завод, то на 31 июля цена 92-го бензина была 69 тысяч за тонну, сейчас он торгуется на цифре 73 тысячи за тонну. То есть увеличение на 4 тысячи, или 7–8% буквально за 11 дней. Соответственно, закупочная стоимость топлива на бирже, если на данный момент посмотреть, составляет 54 рубля за литр топлива. Это без доставок, расходов компаний и так далее. Сейчас 92-й стоит в среднем 59 рублей. То есть все затраты сети АЗС — зарплата сотрудников, доставка, логистика, хранение, содержание автозаправочной станции — должны уложиться в 4,5 рубля, — говорят специалисты.
А такого не бывает, потому что только расходы на прокачку 1 литра в различных сетях порядка 8−10 рублей. Поэтому сейчас 92-й продается в убыток. Такая же ситуация с 95-м бензином, объяснили «Фонтанке» в отрасли.
— Сегодня 95-й вообще ни на сколько, можно сказать, не упал, так, символически. А 92-й вообще обновил свой исторический максимум в принципе. Он так дорого никогда в жизни не стоил, — объяснил собеседник «Фонтанки».
Кто останется без бензина
Для кого-то подорожание бензина может быть выгодно. Например, для спекулянтов, скупающих топливо в расчете на дальнейший рост. Возможно, для трейдеров. Но даже если вывести за скобки ограниченные складские мощности, нехватку свободных средств и логистические сложности, вряд ли они всерьез об этом задумываются: любое рыночное колебание, политическое решение или падение спроса обернется убытками. Возможно, радостно компаниям по нефтедобыче и нефтепереработке — акции должны расти, привлекая инвесторов.
Для остальных — автовладельцев, сельского хозяйства, промышленности — это удар по карману. Рост цен на топливо автоматически тянет за собой удорожание перевозок, а значит, и всех товаров, сводя на нет усилия ЦБ по сдерживанию инфляции.
Для АЗС, торгующих топливом себе в убыток, перспективы могут быть еще более плачевными. В первую очередь это бьет по независимым топливным поставщикам, что может привести к банкротству и закрытию некрупных сетей, которые еще остались.
Второе, касающееся уже потребителей топлива: это может привести к дефициту бензина на самих АЗС. Ограничением на объем заправки в конце прошлой недели пугали екатеринбуржцев, а в Челябинской области такие ограничения ввели уже с начала июля.
— Худший сценарий, что просто не будет топлива. И это всё выльется в дефицит и все вытекающие из этого последствия, — говорят игроки рынка.
Примечательно, что дизельного топлива этот стремительный рост не касается. Да, за минувшую неделю 1 литр дизеля на бирже подорожал на 1,76%, до 53,72 рубля. Но в целом за год он потерял в цене 5,41%.
Дело в том, что цены на дизель в РФ снижаются из-за падения экспорта: в июле морские поставки сократились из-за сокращения закупок Бразилией (под давлением санкций США) и Средиземноморьем. Избыток топлива перенаправляется на внутренний рынок, где спрос поддерживает сельскохозяйственный сезон. Рост железнодорожного экспорта в Азию (например, в Монголию +50%) не компенсирует общее снижение отгрузок.
Экспорт запрещен, но цены всё равно растут
За минувшую неделю бензин подорожал в 71 регионе России. В комитете Госдумы по энергетике тренд объясняли сезонным подорожанием, которое отмечается к концу отпусков и началу сельхозработ, а также дисбалансом между внутренним рынком и экспортом. Суть его в том, что, когда страна активно продает топливо за рубеж, где платят больше, внутренние цены растут вслед за мировыми, и у нас дома становится дороже.
Нарушился баланс и из-за снижения объемов производства, вызванного уходом на ремонт целого ряда нефтеперерабатывающих заводов.
— Завод — это сложный механизм, его необходимо обслуживать, и летом есть график, который согласовывается с министерством, по закрытию на ремонты, на обслуживание, эти объемы тоже выпадают, — объясняют эксперты.
Некоторые заводы нуждаются и в экстренном ремонте, который было невозможно предугадать. Особенно те, что ближе к «ленточке». Объяснять, что за внезапные поломки там возникли, нужды и возможности нет.
Чтобы переломить негативный тренд на топливном рынке, с 28 июля правительство РФ ввело запрет на экспорт бензинов. Пока до 31 августа. Но эксперты не исключают, что он может быть продлен.
Аналогичная ситуация, когда АЗС перестали зарабатывать на продаже бензина, уже возникала в 2019 году. Кончилось тем, что рынок покинули Петербургская топливная компания и Neste. Тогда доля независимой розницы в Петербурге сократилась в 2 раза.