Ностальгия по IKEA? Кто делает точные копии товаров из популярной во всём мире торговой сети — обзор с ценами

Нет, акулу мы покупать не стали. А вот вы можете, если вдруг захочется Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Три года назад всемирно известный бренд IKEA на фоне санкций ушел с российского рынка. Но его былая слава до сих пор не дает покоя многим предпринимателям. Что-то максимально похожее по ассортименту предложил покупателям продуктовый дискаунтер «Чижик», аналогичные попытки предпринимали Hoff и «Лемана Про» (который многие по привычке называют «Леруа Мерлен»).

Недавно эти нестройные ряды пополнил магазин Home Store, который пошел дальше: сходство некоторых товаров с оригиналом достигает 99%. Как это выглядит и сколько стоит — в обзоре 72.RU.

Чей это магазин вообще? Кратко о владельцах

Можно сказать, что Home Store — это всеобщий давний знакомец, которого все привыкли называть не иначе как «Посуда Центр». Эта федеральная сеть товаров для дома родом из Новосибирска появилась на российском рынке в 2001 году. Сейчас она есть в 31 городе России.

За любую кружку заплатить нужно всего 129 рублей? Брать будете? Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Руководит ООО «Посуда-Центр сервис» (именно так звучит название юрлица) Алексей Красовский, ему же принадлежит половина компании. Вторая часть — у его бизнес-партнера Геннадия Фурсова.

Еще за несколько сотен можно купить минималистичный заварочный чайник из прозрачного стекла Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Продавать кружки, полотенца и вазы для цветов — дело очень и очень прибыльное. По данным сервиса «Контур.Фокус», выручка «Посуда Центра» в прошлом году составила 3,2 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 52,8 миллиона.

FORA или всё-таки IKEA? «Те самые» акулы, свечи и дешевые полотенца

Среди всего прочего из ассортимента Home Store выделяет блок товаров под брендом FORA, изготовленных в Китае. Примечательно, что на официальном сайте сети магазинов указано, что это «товары IKEA со скидками». Почему тогда название бренда другое, не уточняется. Предположительно всё представленное в «Посуда Центре» великолепие изготавливают на китайских заводах IKEA, но это не точно.

А что есть? Например, плюшевая акула с пометкой «та самая», корзины для хранения и те самые zip-пакеты для хранения и заморозки, которые полюбила вся страна.

Большая акула — около 1000 рублей, маленькая — без малого 400. Да, они не точь-в-точь как неповторимый оригинал, но какие уж есть Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Свечи в молочно-белом цвете разных размеров и мастей Источник: Ирина Шарова / 72.RU Стоимость — от 150 рублей и дороже. Вам какую? Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Что? Да! Те самые икеевские кружки. Ну почти. По 129 рублей за штуку, кстати Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Есть и лепестки, которые должны дарить яркий манящий аромат Источник: Ирина Шарова / 72.RU Но по факту запах едва уловимый. Ну чего ожидать за 109 рублей? Источник: Ирина Шарова / 72.RU

За 599 рублей можно взять корзинку для хранения всякой всячины. Еще есть в сером и черном цвете, если что Источник: Ирина Шарова / 72.RU

И снова пародия на один из бестселлеров IKEA — очень бюджетный граненый стакан. 39 рублей, и он ваш Источник: Ирина Шарова / 72.RU

И наборы плечиков для одежды имеются в трех разных цветах Источник: Ирина Шарова / 72.RU Набор из трех штук стоит ровно 299 рублей Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Вот такие искусственные растения в IKEA тоже были, помните? Тут продается почти за 190 рублей штука Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Ну и, конечно, куда без складных картонных коробок. Цена — от 189 рублей Источник: Ирина Шарова / 72.RU За 260 рублей можно купить подушку, за 600 — одеяло. Что скажете? Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Меньше 1000 рублей стоит сияющая в свете ярких ламп кастрюля Источник: Ирина Шарова / 72.RU

А вот такой расклад по стоимости прозрачных контейнеров для хранения чего угодно. Их тут не просто много, а очень много Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Это они! Те самые zip-пакеты разных размеров Источник: Ирина Шарова / 72.RU Стоимость — от 99 рублей за упаковку Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Мягкие пледы-облачка размером 160 на 120 сантиметров продают за несколько сотен рублей Источник: Ирина Шарова / 72.RU

А маленькие кухонные полотенца и вовсе всего по 69 рублей за каждое Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Набор посуды надо? 18 предметов, однотонная керамика Источник: Ирина Шарова / 72.RU Есть в разных цветах. Стоимость — 2799 рублей Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Наволочки — от 429 рублей, простыни — от 689 рублей, а вот комплектов постельного, увы, нет Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Но есть те самые подставки под телефон/планшет, которые из-за дешевизны покупали в IKEA практически все Источник: Ирина Шарова / 72.RU

И подставки для ног по 399 рублей есть в продаже. Такие часто берут для малышей Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Другое красивое и не только (а что еще?)

Есть в наличии и товары, имитирующие икеевские, и под другими торговыми марками. Например, Lucky. В любом случае изготовлено это всё (за редким исключением) там же, в Китае. И, как правило, по заказу уже знакомого вам ООО «Посуда-Центр сервис».

Цены разные. Нередко встречаются скидки. Впрочем, для сетевых торговых сетей, вы знаете, это вполне обычная практика.

Ассорти ваз из прозрачного стекла. Стоимость на них стартует с 99 рублей Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Стопки — по 19 рублей за штуку. Да, такие цены еще существуют Источник: Ирина Шарова / 72.RU Выглядят они вот так, а делают их, кстати, в России Источник: Ирина Шарова / 72.RU

«Воздушные» вазы для фруктов тоже есть. И даже несъедобные, но весьма симпатичные яблоки Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Тарелки — по 390–470 рублей, кружки — по 299 рублей. Бокалы бесценны Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Коврики для сушки посуды? Да, есть, по 329–369 рублей. На икеевские похожи, но не один в один, так и знайте Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Ковриков тут видимо-невидимо. Самые маленькие стоят около 400 рублей Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Еще легкие как перышки декоративные ведерки в ассортименте Источник: Ирина Шарова / 72.RU

И декоративные лампы размером со смартфон — по 319 рублей Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Без деревянной кухонной утвари не обошлось. Тут и подставки для бумажных полотенец, и компактные деревянные столики даже. Такие дела Источник: Ирина Шарова / 72.RU