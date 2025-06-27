Бизнес Кризис-2025 Обзор Ностальгия по IKEA? Кто делает точные копии товаров из популярной во всём мире торговой сети — обзор с ценами
Ностальгия по IKEA? Кто делает точные копии товаров из популярной во всём мире торговой сети — обзор с ценами
Нашли кружки дешевле полутора сотен и рюмки по 19 рублей за штуку
234
Три года назад всемирно известный бренд IKEA на фоне санкций ушел с российского рынка. Но его былая слава до сих пор не дает покоя многим предпринимателям. Что-то максимально похожее по ассортименту предложил покупателям продуктовый дискаунтер «Чижик», аналогичные попытки предпринимали Hoff и «Лемана Про» (который многие по привычке называют «Леруа Мерлен»).
Недавно эти нестройные ряды пополнил магазин Home Store, который пошел дальше: сходство некоторых товаров с оригиналом достигает 99%. Как это выглядит и сколько стоит — в обзоре 72.RU.
Чей это магазин вообще? Кратко о владельцах
Можно сказать, что Home Store — это всеобщий давний знакомец, которого все привыкли называть не иначе как «Посуда Центр». Эта федеральная сеть товаров для дома родом из Новосибирска появилась на российском рынке в 2001 году. Сейчас она есть в 31 городе России.
Руководит ООО «Посуда-Центр сервис» (именно так звучит название юрлица) Алексей Красовский, ему же принадлежит половина компании. Вторая часть — у его бизнес-партнера Геннадия Фурсова.
Продавать кружки, полотенца и вазы для цветов — дело очень и очень прибыльное. По данным сервиса «Контур.Фокус», выручка «Посуда Центра» в прошлом году составила 3,2 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 52,8 миллиона.
FORA или всё-таки IKEA? «Те самые» акулы, свечи и дешевые полотенца
Среди всего прочего из ассортимента Home Store выделяет блок товаров под брендом FORA, изготовленных в Китае. Примечательно, что на официальном сайте сети магазинов указано, что это «товары IKEA со скидками». Почему тогда название бренда другое, не уточняется. Предположительно всё представленное в «Посуда Центре» великолепие изготавливают на китайских заводах IKEA, но это не точно.
А что есть? Например, плюшевая акула с пометкой «та самая», корзины для хранения и те самые zip-пакеты для хранения и заморозки, которые полюбила вся страна.
Другое красивое и не только (а что еще?)
Есть в наличии и товары, имитирующие икеевские, и под другими торговыми марками. Например, Lucky. В любом случае изготовлено это всё (за редким исключением) там же, в Китае. И, как правило, по заказу уже знакомого вам ООО «Посуда-Центр сервис».
Цены разные. Нередко встречаются скидки. Впрочем, для сетевых торговых сетей, вы знаете, это вполне обычная практика.
Признавайтесь, только честно, скучаете по оригинальным товарам IKEA?
Да, очень. И по оригинальным ценам на них
Да, но и без этого всего мне тоже нормально
Немножко. Хотя ладно, просто да
Хм-м-м, пожалуй, всё-таки нет
По чему там скучать, вы мне скажите
Нет. Мне это всё не нужно и не интересно
Скучаю по доллару за 30 рублей, а по IKEA не скучаю