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Бизнес Кризис-2025 Обзор Ностальгия по IKEA? Кто делает точные копии товаров из популярной во всём мире торговой сети — обзор с ценами

Ностальгия по IKEA? Кто делает точные копии товаров из популярной во всём мире торговой сети — обзор с ценами

Нашли кружки дешевле полутора сотен и рюмки по 19 рублей за штуку

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4 комментария
Нет, акулу мы покупать не стали. А вот вы можете, если вдруг захочется | Источник: Ирина Шарова / 72.RUНет, акулу мы покупать не стали. А вот вы можете, если вдруг захочется | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Нет, акулу мы покупать не стали. А вот вы можете, если вдруг захочется

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Три года назад всемирно известный бренд IKEA на фоне санкций ушел с российского рынка. Но его былая слава до сих пор не дает покоя многим предпринимателям. Что-то максимально похожее по ассортименту предложил покупателям продуктовый дискаунтер «Чижик», аналогичные попытки предпринимали Hoff и «Лемана Про» (который многие по привычке называют «Леруа Мерлен»).

Недавно эти нестройные ряды пополнил магазин Home Store, который пошел дальше: сходство некоторых товаров с оригиналом достигает 99%. Как это выглядит и сколько стоит — в обзоре 72.RU.

Чей это магазин вообще? Кратко о владельцах

Можно сказать, что Home Store — это всеобщий давний знакомец, которого все привыкли называть не иначе как «Посуда Центр». Эта федеральная сеть товаров для дома родом из Новосибирска появилась на российском рынке в 2001 году. Сейчас она есть в 31 городе России.

За любую кружку заплатить нужно всего 129 рублей? Брать будете? | Источник: Ирина Шарова / 72.RUЗа любую кружку заплатить нужно всего 129 рублей? Брать будете? | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

За любую кружку заплатить нужно всего 129 рублей? Брать будете?

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Руководит ООО «Посуда-Центр сервис» (именно так звучит название юрлица) Алексей Красовский, ему же принадлежит половина компании. Вторая часть — у его бизнес-партнера Геннадия Фурсова.

Еще за несколько сотен можно купить минималистичный заварочный чайник из прозрачного стекла | Источник: Ирина Шарова / 72.RUЕще за несколько сотен можно купить минималистичный заварочный чайник из прозрачного стекла | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Еще за несколько сотен можно купить минималистичный заварочный чайник из прозрачного стекла

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Продавать кружки, полотенца и вазы для цветов — дело очень и очень прибыльное. По данным сервиса «Контур.Фокус», выручка «Посуда Центра» в прошлом году составила 3,2 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 52,8 миллиона.

FORA или всё-таки IKEA? «Те самые» акулы, свечи и дешевые полотенца

Среди всего прочего из ассортимента Home Store  выделяет блок товаров под брендом FORA, изготовленных в Китае. Примечательно, что на официальном сайте сети магазинов указано, что это «товары IKEA со скидками». Почему тогда название бренда другое, не уточняется. Предположительно всё представленное в «Посуда Центре» великолепие изготавливают на китайских заводах IKEA, но это не точно.

А что есть? Например, плюшевая акула с пометкой «та самая», корзины для хранения и те самые zip-пакеты для хранения и заморозки, которые полюбила вся страна.

Большая акула&nbsp;— около 1000 рублей, маленькая&nbsp;— без малого 400. Да, они не точь-в-точь как неповторимый оригинал, но какие уж есть | Источник: Ирина Шарова / 72.RUБольшая акула&nbsp;— около 1000 рублей, маленькая&nbsp;— без малого 400. Да, они не точь-в-точь как неповторимый оригинал, но какие уж есть | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Большая акула — около 1000 рублей, маленькая — без малого 400. Да, они не точь-в-точь как неповторимый оригинал, но какие уж есть

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Свечи в молочно-белом цвете разных размеров и мастей | Источник: Ирина Шарова / 72.RUСвечи в молочно-белом цвете разных размеров и мастей | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Свечи в молочно-белом цвете разных размеров и мастей

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Стоимость&nbsp;— от 150 рублей и дороже. Вам какую? | Источник: Ирина Шарова / 72.RUСтоимость&nbsp;— от 150 рублей и дороже. Вам какую? | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Стоимость — от 150 рублей и дороже. Вам какую?

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Что? Да! Те самые икеевские кружки. Ну почти. По 129 рублей за штуку, кстати | Источник: Ирина Шарова / 72.RUЧто? Да! Те самые икеевские кружки. Ну почти. По 129 рублей за штуку, кстати | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Что? Да! Те самые икеевские кружки. Ну почти. По 129 рублей за штуку, кстати

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Есть и лепестки, которые должны дарить яркий манящий аромат | Источник: Ирина Шарова / 72.RUЕсть и лепестки, которые должны дарить яркий манящий аромат | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Есть и лепестки, которые должны дарить яркий манящий аромат

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Но по факту запах едва уловимый. Ну чего ожидать за 109 рублей? | Источник: Ирина Шарова / 72.RUНо по факту запах едва уловимый. Ну чего ожидать за 109 рублей? | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Но по факту запах едва уловимый. Ну чего ожидать за 109 рублей?

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

За 599 рублей можно взять корзинку для хранения всякой всячины. Еще есть в сером и черном цвете, если что | Источник: Ирина Шарова / 72.RUЗа 599 рублей можно взять корзинку для хранения всякой всячины. Еще есть в сером и черном цвете, если что | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

За 599 рублей можно взять корзинку для хранения всякой всячины. Еще есть в сером и черном цвете, если что

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

И снова пародия на один из бестселлеров IKEA&nbsp;— очень бюджетный граненый стакан. 39 рублей, и он ваш | Источник: Ирина Шарова / 72.RUИ снова пародия на один из бестселлеров IKEA&nbsp;— очень бюджетный граненый стакан. 39 рублей, и он ваш | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

И снова пародия на один из бестселлеров IKEA — очень бюджетный граненый стакан. 39 рублей, и он ваш

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

И наборы плечиков для одежды имеются&nbsp;в трех разных цветах | Источник: Ирина Шарова / 72.RUИ наборы плечиков для одежды имеются&nbsp;в трех разных цветах | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

И наборы плечиков для одежды имеются в трех разных цветах

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Набор из трех штук стоит ровно 299 рублей | Источник: Ирина Шарова / 72.RUНабор из трех штук стоит ровно 299 рублей | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Набор из трех штук стоит ровно 299 рублей

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Вот такие искусственные растения в IKEA тоже были, помните? Тут продается почти за 190 рублей штука | Источник: Ирина Шарова / 72.RUВот такие искусственные растения в IKEA тоже были, помните? Тут продается почти за 190 рублей штука | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Вот такие искусственные растения в IKEA тоже были, помните? Тут продается почти за 190 рублей штука

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Ну и, конечно, куда без складных картонных коробок. Цена&nbsp;— от 189 рублей | Источник: Ирина Шарова / 72.RUНу и, конечно, куда без складных картонных коробок. Цена&nbsp;— от 189 рублей | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Ну и, конечно, куда без складных картонных коробок. Цена — от 189 рублей

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

За 260 рублей можно купить подушку, за 600&nbsp;— одеяло. Что скажете? | Источник: Ирина Шарова / 72.RUЗа 260 рублей можно купить подушку, за 600&nbsp;— одеяло. Что скажете? | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

За 260 рублей можно купить подушку, за 600 — одеяло. Что скажете?

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Меньше 1000 рублей стоит сияющая в свете ярких ламп кастрюля | Источник: Ирина Шарова / 72.RUМеньше 1000 рублей стоит сияющая в свете ярких ламп кастрюля | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Меньше 1000 рублей стоит сияющая в свете ярких ламп кастрюля

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

А вот такой расклад по стоимости прозрачных контейнеров для хранения чего угодно. Их тут не просто много, а очень много | Источник: Ирина Шарова / 72.RUА вот такой расклад по стоимости прозрачных контейнеров для хранения чего угодно. Их тут не просто много, а очень много | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

А вот такой расклад по стоимости прозрачных контейнеров для хранения чего угодно. Их тут не просто много, а очень много

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Это они! Те самые zip-пакеты разных размеров | Источник: Ирина Шарова / 72.RUЭто они! Те самые zip-пакеты разных размеров | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Это они! Те самые zip-пакеты разных размеров

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Стоимость&nbsp;— от 99 рублей за упаковку | Источник: Ирина Шарова / 72.RUСтоимость&nbsp;— от 99 рублей за упаковку | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Стоимость — от 99 рублей за упаковку

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Мягкие пледы-облачка размером 160 на 120 сантиметров продают за несколько сотен рублей | Источник: Ирина Шарова / 72.RUМягкие пледы-облачка размером 160 на 120 сантиметров продают за несколько сотен рублей | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Мягкие пледы-облачка размером 160 на 120 сантиметров продают за несколько сотен рублей

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

А маленькие кухонные полотенца и вовсе всего по 69 рублей за каждое | Источник: Ирина Шарова / 72.RUА маленькие кухонные полотенца и вовсе всего по 69 рублей за каждое | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

А маленькие кухонные полотенца и вовсе всего по 69 рублей за каждое

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Набор посуды надо? 18 предметов, однотонная керамика | Источник: Ирина Шарова / 72.RUНабор посуды надо? 18 предметов, однотонная керамика | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Набор посуды надо? 18 предметов, однотонная керамика

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Есть в разных цветах. Стоимость&nbsp;— 2799 рублей | Источник: Ирина Шарова / 72.RUЕсть в разных цветах. Стоимость&nbsp;— 2799 рублей | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Есть в разных цветах. Стоимость — 2799 рублей

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Наволочки&nbsp;— от 429 рублей, простыни&nbsp;— от 689 рублей, а вот комплектов постельного, увы, нет | Источник: Ирина Шарова / 72.RUНаволочки&nbsp;— от 429 рублей, простыни&nbsp;— от 689 рублей, а вот комплектов постельного, увы, нет | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Наволочки — от 429 рублей, простыни — от 689 рублей, а вот комплектов постельного, увы, нет

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Но есть те самые подставки под телефон/планшет, которые из-за дешевизны покупали в IKEA практически все | Источник: Ирина Шарова / 72.RUНо есть те самые подставки под телефон/планшет, которые из-за дешевизны покупали в IKEA практически все | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Но есть те самые подставки под телефон/планшет, которые из-за дешевизны покупали в IKEA практически все

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

И подставки для ног по 399 рублей есть в продаже. Такие часто берут для малышей | Источник: Ирина Шарова / 72.RUИ подставки для ног по 399 рублей есть в продаже. Такие часто берут для малышей | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

И подставки для ног по 399 рублей есть в продаже. Такие часто берут для малышей

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Другое красивое и не только (а что еще?)

Есть в наличии и товары, имитирующие икеевские, и под другими торговыми марками. Например, Lucky. В любом случае изготовлено это всё (за редким исключением) там же, в Китае. И, как правило, по заказу уже знакомого вам ООО «Посуда-Центр сервис».

Цены разные. Нередко встречаются скидки. Впрочем, для сетевых торговых сетей, вы знаете, это вполне обычная практика.

Ассорти ваз из прозрачного стекла. Стоимость на них стартует с 99 рублей | Источник: Ирина Шарова / 72.RUАссорти ваз из прозрачного стекла. Стоимость на них стартует с 99 рублей | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Ассорти ваз из прозрачного стекла. Стоимость на них стартует с 99 рублей

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Стопки&nbsp;— по 19 рублей за штуку. Да, такие цены еще существуют | Источник: Ирина Шарова / 72.RUСтопки&nbsp;— по 19 рублей за штуку. Да, такие цены еще существуют | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Стопки — по 19 рублей за штуку. Да, такие цены еще существуют

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Выглядят они вот так, а делают их, кстати, в России | Источник: Ирина Шарова / 72.RUВыглядят они вот так, а делают их, кстати, в России | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Выглядят они вот так, а делают их, кстати, в России

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

«Воздушные» вазы для фруктов тоже есть. И даже несъедобные, но весьма симпатичные яблоки | Источник: Ирина Шарова / 72.RU«Воздушные» вазы для фруктов тоже есть. И даже несъедобные, но весьма симпатичные яблоки | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

«Воздушные» вазы для фруктов тоже есть. И даже несъедобные, но весьма симпатичные яблоки

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Тарелки&nbsp;— по 390–470 рублей, кружки&nbsp;— по 299 рублей. Бокалы&nbsp;бесценны | Источник: Ирина Шарова / 72.RUТарелки&nbsp;— по 390–470 рублей, кружки&nbsp;— по 299 рублей. Бокалы&nbsp;бесценны | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Тарелки — по 390–470 рублей, кружки — по 299 рублей. Бокалы бесценны

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Коврики для сушки посуды? Да, есть, по 329–369 рублей. На икеевские похожи, но не один в один, так и знайте | Источник: Ирина Шарова / 72.RUКоврики для сушки посуды? Да, есть, по 329–369 рублей. На икеевские похожи, но не один в один, так и знайте | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Коврики для сушки посуды? Да, есть, по 329–369 рублей. На икеевские похожи, но не один в один, так и знайте

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Ковриков тут видимо-невидимо. Самые маленькие стоят около 400 рублей | Источник: Ирина Шарова / 72.RUКовриков тут видимо-невидимо. Самые маленькие стоят около 400 рублей | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Ковриков тут видимо-невидимо. Самые маленькие стоят около 400 рублей

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Еще&nbsp;легкие как перышки декоративные ведерки в ассортименте | Источник: Ирина Шарова / 72.RUЕще&nbsp;легкие как перышки декоративные ведерки в ассортименте | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Еще легкие как перышки декоративные ведерки в ассортименте

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

И декоративные лампы размером со смартфон&nbsp;— по 319 рублей | Источник: Ирина Шарова / 72.RUИ декоративные лампы размером со смартфон&nbsp;— по 319 рублей | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

И декоративные лампы размером со смартфон — по 319 рублей

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Без деревянной кухонной утвари не обошлось. Тут и подставки для бумажных полотенец, и компактные деревянные столики даже. Такие дела | Источник: Ирина Шарова / 72.RUБез деревянной кухонной утвари не обошлось. Тут и подставки для бумажных полотенец, и компактные деревянные столики даже. Такие дела | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Без деревянной кухонной утвари не обошлось. Тут и подставки для бумажных полотенец, и компактные деревянные столики даже. Такие дела

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Признавайтесь, только честно, скучаете по оригинальным товарам IKEA?

Да, очень. И по оригинальным ценам на них
Да, но и без этого всего мне тоже нормально
Немножко. Хотя ладно, просто да
Хм-м-м, пожалуй, всё-таки нет
По чему там скучать, вы мне скажите
Нет. Мне это всё не нужно и не интересно
Скучаю по доллару за 30 рублей, а по IKEA не скучаю
ПО ТЕМЕ
Екатерина БурлеваЕкатерина Бурлева
Екатерина Бурлева
Журналист 72.RU
Икея Копия Китай Интерьер Магазин
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Комментарии
4
Гость
1 час
Пустое копирование без духа и сути Макдональдс был лучше в 1000раз как и всё остальное
Гость
56 минут
Смысл ИКЕА был не в стаканах и полотенцах. Ну да ладно, прошлого не вернешь.
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