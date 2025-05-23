Заменитель сладкой жизни: привычная газировка стала другой на вкус. Почему?

Производители газировки стали массово заменять сахар на подсластители Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Если вы заметили странные изменения во вкусе любимой сладкой газировки, то, возможно, вам не почудилось. С введением акцизов на сахаросодержащие напитки производители начали заменять часть сахара на подсластители. Это позволяет им экономить 15 рублей на каждой полуторалитровой бутылке, что сразу выделяет массовую продукцию на полке. Польза для здоровья (ради которого введен акциз) от этих перемен, впрочем, вызывает вопросы. Подробности — в материале NGS.RU.

Чтобы не слипалось

Акциз на сахаросодержащие напитки в России ввели с 1 июля 2023 года. Его взимают с каждой единицы продукции, если в составе есть сахар или его вариации: глюкоза, фруктоза, сахароза, декстроза — включая даже мед. Целью введения акциза была объявлена забота о здоровье населения.

Сладкая газировка действительно считается одним из главных причин лишнего веса и связанных с ним заболеваний. Огромное количество сахара, которое человек может употребить с газировкой, почти не насыщает его, а прямиком идет в «жировые залежи», особенно если человек этот не ведет активного образа жизни.

Пороговой концентрацией установлена доля более чем 5 граммов на 100 миллилитров. Первоначально размер акциза составлял 7 рублей за 1 литр готовой продукции, но с начала этого года он увеличен до 10 рублей. То есть каждая полуторалитровая бутылка сладкого напитка автоматически становится дороже на 15 рублей.

Учитывая тот факт, что в среднем даже розничная цена такой бутылки редко превышает 120–130 рублей (а для не очень раскрученных брендов составляет и вовсе 80–90 рублей), прибавка получается значительной. Неудивительно, что производители начали искать способы этот акциз не платить. И, разумеется, нашли.

Вместо сахара

Подсластители позволяют снизить количество сахара до «не подакцизного» уровня Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Если приглядеться к составу на оборотной стороне этикетки, то можно обнаружить непривычную деталь. Раньше газировка делилась на две группы: у той, что подороже, в качестве одного из основных ингредиентов был указан сахар, а у дешевых напитков — подсластители. Особняком стояла газировка для сторонников «здорового образа жизни» с «нулем калорий», где также использовались подсластители, но стоить такой напиток (особенно если речь шла об известном бренде) мог даже чуть дороже, чем обыкновенный, с сахаром.

Теперь всё чаще в составе можно увидеть и сахар, и подсластители. Вот, например, бутылка Frustyle (производитель ООО «Пепсико Холдингс»), на которой, помимо сахара и ароматизаторов, указаны сразу три типа подсластителей: E950, E951, E955. Подсластители упомянуты и в составе напитка Citrus новосибирской компании «Медный великан». Есть он и у продукции компании «Очаково» под брендом Street. Видимо, именно в этом причина того, что у сладкой газировки содержание углеводов (то есть сахара) оказалось 4,7 грамма на 100 миллилитров — меньше установленной нормы, после которой нужно платить акциз. На бутылке «Дюшес» производства компании «Аквалайф» подсластитель указан хитро: здесь добавлена сукралоза. Суть от этого не меняется — речь идет просто об одном из видов заменителя сахара.

Руководитель Союза производителей соков, воды и напитков Алла Андреева признаёт, что введение акциза «повлияло на работу индустрии».

— Компании заинтересованы в сохранении спроса на свою продукцию и стараются сдерживать рост отпускной стоимости, — пояснила она.

Эксперт также отметила, что, дескать, производители и без того стараются поддерживать «тренд на ЗОЖ», что на практике означает вывод на рынок продуктов с пониженной калорийностью.

Сладость не та

Вариации колы «без сахара» появились практически у всех производителей Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Ретейл-эксперт Михаил Лачугин, однако, считает, что хотя бы частичная массовая замена сахара на заменители приводит к «недовольству со стороны потребителей вкусом напитков, который деградирует на глазах».

— В итоге, ситуативно сэкономив на акцизе, производители в перспективе рискуют столкнуться с падением продаж по тем позициям, которые они сейчас меняют. Увы, но пока ни один сахарозаменитель не может сделать напиток таким же вкусным, как на сахаре. Да и гарантий, что государство не понизит в будущем подакцизный порог содержания сахара, нет, — рассуждает эксперт.

Акцизные новации привели к неожиданному перекосу. Дело в том, что подсластители использовали в напитках и раньше — с целью сокращения себестоимости продукта. Газировку из нижнего ценового сегмента и так давно уже делают практически или совсем без использования сахара — этим и вызван во многом ее специфический вкус. Сегодня же и без того дешевый продукт еще больше выигрывает по цене у привычной сахарной газировки.

И без того дешевые напитки на заменителях получили дополнительное преимущество Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Что же касается здоровья, то не все заменители сахара одинаково безвредны. Так, по данным исследования Всемирной организации здравоохранения, заменители сахара практически не помогают контролировать вес, при этом повышают риск преждевременной смерти, а также развития диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

Другими словами, вряд ли стоит надеяться на улучшение здоровья, употребляя литрами газировку, в которой часть сахара заменили на сукралозу, аспартам и т. д. Если уж вы хотите сократить количество потребляемого сахара, лучше сделать выбор в пользу обычной и минеральной воды, чая или просто умеренного употребления сладких напитков.