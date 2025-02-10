«Светофору» дали красный: кто гасит крупнейшую в России сеть магазинов «для бедных»?

Ранее стало известно, что в магазинах в Ярославле прошли проверки Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Сеть «Светофор», недавно столкнувшаяся с масштабными проверками Роспотребнадзора, теперь привлекла внимание Россельхознадзора. ФНС начала ликвидацию головной компании ретейлера. На деятельности большинства торговых точек это пока не отразилось. Ранее стало известно о массовых проверках в ярославских филиалах сети. Однако магазины продолжают работу.

По словам участников рынка, «Светофор» испытывает экономические сложности и наращивает долги перед поставщиками. В самой компании считают, что эти события — информационная атака, и отвечают: «Не дождетесь!». Наши коллеги из «Фонтанки» разобрались в деталях происходящего. Подробности — в этом материале.

Федеральная налоговая служба приняла решение о ликвидации АО «Инвест стандарт» — головной компании сети «Светофор» в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. На запись об этом в «СПАРК-Интерфакс» накануне обратил внимание Forbes. Как указано в сообщении, причиной стали недостоверные сведения об адресе, которые компания указала при регистрации.

Холдинг «Инвест стандарт» числится учредителем 16 юрлиц, управляющих магазинами «Светофор» по всей России, в том числе ООО «Торгсервис 78», которая оперирует на Северо-Западе. Всего, по данным сайта ретейлера, в самом Петербурге работает 10 магазинов «Светофор» и еще 43 в Ленинградской области. «Фонтанка» позвонила в точки Северной столицы по телефонам, указанным на сайте. Трубку взяли только в одной — на Минеральной улице, где рассказали, что магазин работает «без изменения».

Генеральный директор «Торгсервис 78» Марина Бабикова не стала отвечать на вопросы «Фонтанки». Однако в распоряжении редакции оказалось сообщение, разосланное сотрудникам и партнерам «Светофора» на Северо-Западе. В компании призывают не паниковать и утверждают, что магазины «нигде не закрываются». Что касается претензий ФНС, то сейчас юристы компании общаются с налоговиками и намерены доказать, что она является действующей. В целом ситуацию ретейлер расценивает как информационную атаку. Однако «выключить одним рубильником» сеть не получится, так как она работает «через разные ООО».

Один из поставщиков «Светофора» подтвердил «Фонтанке», что сеть продолжает деятельность, за исключением тех точек, которые до этого закрыл Роспотребнадзор.

По данным СПАРК, в январе 2025 года санитарное ведомство нашло нарушения в четырех точках Северной столицы и приостановило их работу. Также, по данным «Фонтанки», Роспотребнадзор закрыл два из четырех магазинов сети «Маяк», которая входит в группу «Светофор» и работает в схожем формате.

Чем известен «Светофор»

«Светофор» — сеть магазинов низких цен, основанная в 2009 году в Красноярске. Торговыми точками управляют многочисленные юридические лица, большинство с названием «Торгсервис». Основные владельцы группы — Валентина, Андрей и Иван Шнайдеры. Летом 2024 года сеть насчитывала более 2700 магазинов по всей России. По оценке агентства Infoline, по итогам 2023 года выручка «Светофора» составила 400 млрд рублей. В 2024 году «Светофор» вошел в топ-5 крупнейших российских ретейлеров по выручке, обогнав «Вкусвилл» и «Ашан».

Сам ретейлер позиционировал себя как дискаунтер, но в России формат получил называние «магазин для бедных» или «нищемаркет». Генеральный директор INFOLine Иван Федяков характеризует модель «Светофора» как продажу стоков.

— Чаще всего в «Светофор» приходили дистрибьюторы, которые не могли найти места на полке в других сетях, а срок годности [товара] подходил к концу, или в конце отчетных периодов надо было слить продукцию, чтобы менеджеры получили бонусы, — пояснил он. При этом в сети нет единой ассортиментной матрицы и формата как такового. Продавать дешевле помогает и экономия на издержках: магазины зачастую располагаются в промышленных помещениях ангарного типа, используется минималистичное оформление: вместо полок — многоярусные паллеты.

Почему закрываются магазины «Светофор»

В начале 2025 года на магазины «Светофор» по всей России обрушились масштабные внеплановые проверки Роспотребнадзора. Из-за найденных санитарных нарушений закрылись несколько торговых точек в Москве, Петербурге, Татарстане, Удмуртии, Тюменской области.

Поводом для проверок стало поручение первого вице-премьера Дениса Мантурова (есть в распоряжении редакции) от 29 декабря. В нем, в частности, санитарному ведомству предлагается изучить письмо депутата Госдумы Сергея Лисовского, ранее поступившее вице-премьеру. В данном обращении (есть в распоряжении «Фонтанки») парламентарий рассказывает, как «Светофор» обходит требования Закона о торговле в части сроков оплаты товара и отказывается рассчитываться с поставщиками за непроданные продукты, а также продает товары без маркировки и ветеринарных сопроводительных документов.

Вопросами нарушения Закона о торговле Роспотребнадзор не занимался. Но, к примеру, в Петербурге сотрудники ведомства обратили внимание на плохое содержание помещений магазинов, где фасовали продукцию, и забраковали более двух тонн некачественных продуктов. В Москве проверки выявили такие нарушения, как продажа испорченных фруктов и товаров с нарушением целостности упаковок, неправильное товарное соседство (рыба рядом с молоком, продукты рядом с очистителем для тормозов), нарушение температурного режима хранения, плохое техническое состояние помещения, отсутствие в медкнижках сотрудников сведений о прививках, также в торговых точках были обнаружены летающие мухи, пищевая моль и тараканы.

После этого на «Светофор» обратил внимание Россельхознадзор. Ведомство сообщило 6 февраля, что в ходе проверок, прошедших сразу в нескольких регионах, обнаружило на полках продукты с истекшим сроком годности, нарушение температурного режима хранения, нарушение целостности упаковки, а также отсутствие маркировки и ветеринарных сопроводительных документов. Россельхознадзор выдал торговым точкам предостережения и направил материалы проверки в прокуратуру и Роспотребнадзор.

Впрочем, проблемы у ретейлера не только в России Узнать В Польше и Литве идут проверки сети Mere, которая также принадлежит семье Шнайдер, сообщают местные СМИ.

Кто «выключает» «Светофор»: почему у ретейлера возникли проблемы

Один из поставщиков компании считает истинной причиной внимания к сети контролирующих органов нарушение требований Закона о торговле, о котором сообщал в письме Денису Мантурову Сергей Лисовский. Парламентарий, который был одним из авторов документа, вероятно, просто не смог оставить без внимания такое грубое попрание его норм, рассуждает собеседник «Фонтанки». Сама компания себя нарушителем не считает, поскольку логистический центр подписывает договоры с поставщиками, которые являются самостоятельными юрлицами. Доказать, что эти товары предназначены для розничной продажи, проблематично, признает Сергей Лисовский в письме вице-премьеру. Проверки Роспотребнадзора, вероятно, являются более эффективным инструментом воздействия, считает представитель дистрибьютора.

Самих поставщиков такие договоры изначально устраивали.

Года 2−3 назад, когда ставки [по кредитам] еще были нормальные, и у них [«Светофора»] были продажи нормальные, они укладывались в 90 дней оплаты. Просто все поставщики закладывали лишние 2% наценки на то, что оплата пройдет в 90 дней. один из поставщиков «Светофора»

Но сейчас ситуация ухудшилась, и срок оплаты может растянуться на 4–5 месяцев, отмечает он. На это наложился рост ключевой ставки и подорожание продуктов. «Всё это сделало неэффективной работу со „Светофором“, сейчас поставляют ему только те, у кого совсем безвыходная ситуация», — подчеркивает представитель поставщика. По его словам, сам он прекратил сотрудничество еще весной прошлого года, но деньги за товар не получил до сих пор.

Проблемы в расчетах с поставщиками у «Светофора» наблюдаются почти год, говорит генеральный директор INFOLine Иван Федяков.

Вероятно, это не лучшим образом сказалось на качестве ассортимента, и компания начала сама терять покупателей и закрывать магазины. Выручка за январь — сентябрь 2024 года, по оценке INFOLine, составила 286,3 млрд рублей, что на 2,2% меньше, чем за тот же период 2023 года. Так, в 2021 году у «Светофора» было 4000 точек, к 2024-му уже 2700 магазинов, а сейчас, по данным сайта, менее тысячи.

Впрочем, другой контрагент «Светофора», который поставляет непродовольственные товары в Северо-Западном регионе, рассказал «Фонтанке», что ретейлер с ним рассчитывается вовремя. Нераспроданный товар сеть действительно может вернуть, но это не проблема, поскольку он не скоропортящийся. По данным СПАРК, к «Торгсервису 78» в 2024 году поданы иски на 47 млн рублей против 7 в 2023-м, в основном от поставщиков и арендодателей.

Есть ли будущее у «Светофора»

О специфической модели работы «Светофора» с поставщиками было известно давно, отмечает в своем телеграм-канале независимый эксперт по ретейлу Михаил Лачугин. «Поставщики знали это и шли на это, их никто насильно не тянул туда», — подчеркивает он. Но если сейчас такую модель работы «сломают», то ретейлер будет вынужден уйти с рынка, считает эксперт.

Потому что вот такой подход — работа с колёс, работа со «сливами», с малоизвестными брендами, с теми, кто готов терпеть отсрочки в несколько месяцев и сам забирать/развозить по другим магазинам товар — это вся суть «Светофора». Не будет ее, не будет и сети. Михаил Лачугин эксперт по ретейлу

По мнению Ивана Федякова, бизнес-модель, рассчитанная на продажу стоков, стала неактуальной в нынешних реалиях. «Это работало в условиях профицита. Но сейчас по ряду продуктов возник дефицит. Производителям нет смысла работать со стоками, они и так нормально продают продукцию», — подчеркивает эксперт.

Главными конкурентами «Светофора» выступают не другие дискаунтеры, которые развивают X5 и «Магнит», считает Михаил Лачугин. По словам эксперта, исторически в «Светофор» шли в основном за дешевыми продуктами длительного хранения — консервами, напитками, кондитерскими изделиями, соусами, макаронами, крупами и за разного рода непродовольственными товарами, говорит Михаил Лачугин. Но сейчас эту функцию взяли на себя маркетплейсы.