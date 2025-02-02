НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

2 м/c,

южн.

 751мм 93%
Подробнее
1 Пробки
USD 97,81
EUR 102,13
Коттедж для Александра Петрова
Погиб капитан полиции
Куда пенсионеры ездят по утрам
Как отдохнуть зимой по-русски
Чем заменить хлеб
Массовые проверки в «Светофоре»
Съемки фильма в Ярославле
Продают легендарный бар
Хитрый тест по литературе
Город обзор «Зато дешево!»: что творится в ярославском «Светофоре», в который недавно нагрянула проверка

«Зато дешево!»: что творится в ярославском «Светофоре», в который недавно нагрянула проверка

Репортаж из одного из магазинов сети

785
5 комментариев
По стране проверяют сеть магазинов «Светофор»: как обстоят дела в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU; Кристина Геворкян / 76.RUПо стране проверяют сеть магазинов «Светофор»: как обстоят дела в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU; Кристина Геворкян / 76.RU

По стране проверяют сеть магазинов «Светофор»: как обстоят дела в Ярославле

Источник:

В январе 2025 года стало известно о массовых проверках магазинов торговой сети «Светофор» по всей стране. Всему виной жалобы поставщиков, которые заявили о многочисленных нарушениях: несоблюдении закона о маркировке товара и технических регламентов о производстве продуктов.

Как сообщают наши коллеги из MSK1.RU, после проверок в Москве закрыли два магазина сети «Светофор» из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

Мы решили проверить, как обстоят дела в одном из магазинов сети в Ярославле. Корреспондент сайта 76.RU выехала в «Светофор» на Папанина, 5а, в Заволжском районе.

«Дешево, но и качество хуже»

В магазине работали две кассы, но очереди всё равно образовывались немаленькие | Источник: Кристина Геворкян / 76.RUВ магазине работали две кассы, но очереди всё равно образовывались немаленькие | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

В магазине работали две кассы, но очереди всё равно образовывались немаленькие

Источник:

Днем в будний день в магазине — не протолкнуться. Очереди образовывались как к прилавкам, так и на кассах. Большинство покупателей — пенсионеры.

— Про проверки ничего не слышала. Мы с мужем здесь в основном мясо берем, — поделилась в разговоре с корреспондентом 76.RU Нина. — Бывает, свежий перец привозят, тоже любим здесь его покупать. Зато здесь дешево, но и качество значительно хуже. Я понимаю, что новеньким производителям где-то же нужно себя показать, поэтому они здесь в первую очередь выставляются.

Другая покупательница, Анна, наоборот, предпочитает брать только продукты в упаковке, то есть сладости, сухофрукты, кофе. Мясо и овощи сторонится покупать в «Светофоре».

— Много продуктов, которые очень даже приличные, — отметила Анна. — Я шла сюда за изюмом. Нашла. Он более-менее подешевле. Стоит 98 рублей за полкилограмма, а в других магазинах стоит дороже. Да и чернослив тоже не из дорогих, всего 160 рублей за 500 граммов. На рынке он стоит 400 рублей за килограмм. Курага тоже всего 115 рублей за 500 граммов, а я раньше брала за 300 за килограмм, если бы в «Светофоре» купила, вышло бы на 230 рублей.

Арахис в жженом сахаре стоит 128 рублей за 500 граммов | Источник: Кристина Геворкян / 76.RUАрахис в жженом сахаре стоит 128 рублей за 500 граммов | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU
Чернослив стоит 159 рублей за 500 граммов, курага за тот же вес&nbsp;— 115 рублей | Источник: Кристина Геворкян / 76.RUЧернослив стоит 159 рублей за 500 граммов, курага за тот же вес&nbsp;— 115 рублей | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU
500 граммов изюма стоят 98 рублей | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU500 граммов изюма стоят 98 рублей | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Почему в «Светофоре» низкие цены?

Сеть «Светофор» позиционирует себя как «жесткий» дискаунтер — магазины самообслуживания с минимальными ценами. Как объяснила в беседе с корреспондентом 76.RU сотрудница Марина (имя изменено по просьбе героя. — Прим. ред.), добиться такой стоимости на свои товары удается благодаря экономии на оформлении торгового зала.

— Магазины делают разную надбавку на продукцию поставщиков. «Светофор» берет наименьший процент, благодаря этому у нас такие низкие цены, — рассказала кассир Марина. — Максимальная экономия получается на тех же витринах. Хотя товар один и тот же в разных магазинах, у нас цены ниже.

Я всё покупаю в «Светофоре». В продуктовый захожу только за хлебом.

В «Светофоре» также продаются товары для дома и одежда | Источник: Кристина Геворкян / 76.RUВ «Светофоре» также продаются товары для дома и одежда | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU
Поштучно продаются тарелки и супницы | Источник: Кристина Геворкян / 76.RUПоштучно продаются тарелки и супницы | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU
Некоторые товары продаются целыми упаковками, например консервированный корм для кошек | Источник: Кристина Геворкян / 76.RUНекоторые товары продаются целыми упаковками, например консервированный корм для кошек | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Марина поделилась, что работает в «Светофоре» уже шесть лет. К толкучкам и очередям в магазине она уже привыкла. Говорит, что без работы кассиры никогда не сидят.

— Вы бы видели, что у нас перед Новым годом творилось. Люди с конца ноября начали затариваться к праздникам, — рассказала сотрудница «Светофора».

Что касается проверок, Марина уверена, что всё дело рук конкурентов. Мол, они завидуют успеху сети «Светофор», вот и жалуются.

— Вот кто-то наговаривает, потому что они видят по выручке, какие у нас доходы и какие у них. Из-за этого они начинают конкурировать. Проверка у нас была в январе. Нам ничего не сказали, значит, всё у нас нормально, — резюмировала наша собеседница.

Очереди за мясом и колбасами

Отдел с мясом, молочкой и рыбой находится в отдельном помещении внутри магазина. Там температура воздуха ниже, чтобы продукты не портились | Источник: Кристина Геворкян / 76.RUОтдел с мясом, молочкой и рыбой находится в отдельном помещении внутри магазина. Там температура воздуха ниже, чтобы продукты не портились | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU
Колбасы разбирают быстро | Источник: Кристина Геворкян / 76.RUКолбасы разбирают быстро | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU
Сельдь стоит 218 рублей | Источник: Кристина Геворкян / 76.RUСельдь стоит 218 рублей | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU
+1
А имитация икры&nbsp;— 68 рублей за 450 граммов | Источник: Кристина Геворкян / 76.RUА имитация икры&nbsp;— 68 рублей за 450 граммов | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Над витринами в «Светофоре» не заморачиваются. Магазин представляет собой по сути склад, где на палетах выставлен товар. Цены указаны на больших желтых листах А4.

Товар расставлен по сегментам: заходя в магазин, покупатель попадает в отдел бытовой химии. Далее располагаются ряды с товарами для дома и кормами для домашних животных. В отдалении — сладости и консервы. Мясо, рыба и молочка выставлены в холодильнике — в отдельном помещении внутри магазина.

Девять килограммов стирального порошка стоят 392 рубля | Источник: Кристина Геворкян / 76.RUДевять килограммов стирального порошка стоят 392 рубля | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU
Гели для стирки стоят в пределах 150 рублей | Источник: Кристина Геворкян / 76.RUГели для стирки стоят в пределах 150 рублей | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU
1,5 килограмма средства для мытья посуды стоит 185 рублей, притом что на маркетплейсах полукилограммовый стоит около 160 рублей | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU1,5 килограмма средства для мытья посуды стоит 185 рублей, притом что на маркетплейсах полукилограммовый стоит около 160 рублей | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

«Светофор» в конце 2000-х основала красноярская семья бизнесменов — Валентин и Иван Шнайдеры, их сыновья Сергей и Андрей. В сеть сейчас входят 2200 одноименных магазинов и гипермаркетов «Маяк», пишут «Известия». Товары в них поставляют более чем через 100 логистических центров. Согласно рейтингу компании «Infoline Аналитика», за девять месяцев 2024 года выручка компании составила 286,3 миллиарда рублей (-2,2% к аналогичному периоду 2023-го). Сеть занимает пятую позицию в списке крупнейших ретейлеров в стране после X5 Group, «Магнита», «Красное&Белое» и «Ленты».

Все конфеты в упаковках по полкило | Источник: Кристина Геворкян / 76.RUВсе конфеты в упаковках по полкило | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU
Рулеты стоят 36 рублей | Источник: Кристина Геворкян / 76.RUРулеты стоят 36 рублей | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Также в магазине есть небольшой островок со свежими овощами и фруктами.

Килограмм хурмы стоит 129 рублей | Источник: Кристина Геворкян / 76.RUКилограмм хурмы стоит 129 рублей | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU
Килограмм груш&nbsp;— 89 рублей | Источник: Кристина Геворкян / 76.RUКилограмм груш&nbsp;— 89 рублей | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

А вы закупаетесь в «Светофоре»?

Да, мне нравятся продукты оттуда
Да, качество низкое, но зато цены адекватные
Нет, у меня нет поблизости этого магазина
Боюсь покупать продукты оттуда
Свой вариант
ПО ТЕМЕ
Магазин Шнайдер Магазин Светофор Проверки Роспотребнадзор
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Ярпортал
41 минута
Происки конкурентов. Если закроют их - народ обрекут на вымирание
Гость
9 минут
"Хотя товар один и тот же в разных магазинах, у нас цены ниже." Вот не надо лапшу вешать про один и тот же товар.качестыо намного ниже и цены соответственно ниже. Для дискаунтеров по их заказу поставщики производят дешевый товар низкого качества, именно для этих магазинов. Сэкономишь здесь на продуктах- позже больше потратишь на лечение и аптеки.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
И никакого гипноза. Бывший опер рассказал о тайной формуле, по которой «капитаны ФСБ» лишают россиян жилья и денег
Сергей Колосовский
адвокат
Мнение
«Каждый год выбрасываете сотни тысяч на ветер»: журналистка — о том, как отказалась от новых вещей
Полина Краснопевцева
корреспондент
Мнение
Журналистка и мама — о новом волшебнике Изумрудного города: «Графика на высоте»
Кадрия Катцина
Главный редактор NGS24.RU
Мнение
«Мужик грозил ножом, женщины кидались с кулаками»: случаи в такси, от которых ни один водитель не застрахован
Наталья
Мнение
«Везла 15 кг за 200 рублей». Курьер — честно о зарплате и сложностях работы
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление