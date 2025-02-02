«Зато дешево!»: что творится в ярославском «Светофоре», в который недавно нагрянула проверка

По стране проверяют сеть магазинов «Светофор»: как обстоят дела в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU; Кристина Геворкян / 76.RU











В январе 2025 года стало известно о массовых проверках магазинов торговой сети «Светофор» по всей стране. Всему виной жалобы поставщиков, которые заявили о многочисленных нарушениях: несоблюдении закона о маркировке товара и технических регламентов о производстве продуктов.

Как сообщают наши коллеги из MSK1.RU, после проверок в Москве закрыли два магазина сети «Светофор» из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

Мы решили проверить, как обстоят дела в одном из магазинов сети в Ярославле. Корреспондент сайта 76.RU выехала в «Светофор» на Папанина, 5а, в Заволжском районе.

«Дешево, но и качество хуже»

В магазине работали две кассы, но очереди всё равно образовывались немаленькие Источник: Кристина Геворкян / 76.RU











Днем в будний день в магазине — не протолкнуться. Очереди образовывались как к прилавкам, так и на кассах. Большинство покупателей — пенсионеры.

— Про проверки ничего не слышала. Мы с мужем здесь в основном мясо берем, — поделилась в разговоре с корреспондентом 76.RU Нина. — Бывает, свежий перец привозят, тоже любим здесь его покупать. Зато здесь дешево, но и качество значительно хуже. Я понимаю, что новеньким производителям где-то же нужно себя показать, поэтому они здесь в первую очередь выставляются.

Другая покупательница, Анна, наоборот, предпочитает брать только продукты в упаковке, то есть сладости, сухофрукты, кофе. Мясо и овощи сторонится покупать в «Светофоре».

— Много продуктов, которые очень даже приличные, — отметила Анна. — Я шла сюда за изюмом. Нашла. Он более-менее подешевле. Стоит 98 рублей за полкилограмма, а в других магазинах стоит дороже. Да и чернослив тоже не из дорогих, всего 160 рублей за 500 граммов. На рынке он стоит 400 рублей за килограмм. Курага тоже всего 115 рублей за 500 граммов, а я раньше брала за 300 за килограмм, если бы в «Светофоре» купила, вышло бы на 230 рублей.

Почему в «Светофоре» низкие цены?

Сеть «Светофор» позиционирует себя как «жесткий» дискаунтер — магазины самообслуживания с минимальными ценами. Как объяснила в беседе с корреспондентом 76.RU сотрудница Марина (имя изменено по просьбе героя. — Прим. ред.), добиться такой стоимости на свои товары удается благодаря экономии на оформлении торгового зала.

— Магазины делают разную надбавку на продукцию поставщиков. «Светофор» берет наименьший процент, благодаря этому у нас такие низкие цены, — рассказала кассир Марина. — Максимальная экономия получается на тех же витринах. Хотя товар один и тот же в разных магазинах, у нас цены ниже.

Я всё покупаю в «Светофоре». В продуктовый захожу только за хлебом. Марина кассир в магазине «Светофор»

Марина поделилась, что работает в «Светофоре» уже шесть лет. К толкучкам и очередям в магазине она уже привыкла. Говорит, что без работы кассиры никогда не сидят.

— Вы бы видели, что у нас перед Новым годом творилось. Люди с конца ноября начали затариваться к праздникам, — рассказала сотрудница «Светофора».

Что касается проверок, Марина уверена, что всё дело рук конкурентов. Мол, они завидуют успеху сети «Светофор», вот и жалуются.

— Вот кто-то наговаривает, потому что они видят по выручке, какие у нас доходы и какие у них. Из-за этого они начинают конкурировать. Проверка у нас была в январе. Нам ничего не сказали, значит, всё у нас нормально, — резюмировала наша собеседница.

Очереди за мясом и колбасами

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Над витринами в «Светофоре» не заморачиваются. Магазин представляет собой по сути склад, где на палетах выставлен товар. Цены указаны на больших желтых листах А4.

Товар расставлен по сегментам: заходя в магазин, покупатель попадает в отдел бытовой химии. Далее располагаются ряды с товарами для дома и кормами для домашних животных. В отдалении — сладости и консервы. Мясо, рыба и молочка выставлены в холодильнике — в отдельном помещении внутри магазина.

«Светофор» в конце 2000-х основала красноярская семья бизнесменов — Валентин и Иван Шнайдеры, их сыновья Сергей и Андрей. В сеть сейчас входят 2200 одноименных магазинов и гипермаркетов «Маяк», пишут «Известия». Товары в них поставляют более чем через 100 логистических центров. Согласно рейтингу компании «Infoline Аналитика», за девять месяцев 2024 года выручка компании составила 286,3 миллиарда рублей (-2,2% к аналогичному периоду 2023-го). Сеть занимает пятую позицию в списке крупнейших ретейлеров в стране после X5 Group, «Магнита», «Красное&Белое» и «Ленты».

Также в магазине есть небольшой островок со свежими овощами и фруктами.