В ярославском «Светофоре» сделали заявление на фоне проверок магазинов

В Ярославле проверили магазины «Светофор» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В ярославских магазинах популярной сети «Светофор» впервые прокомментировали информацию о проверках. Как стало известно 76.RU, помимо Роспотребнадзора, работу «жесткого» дискаунтера изучили сотрудники ветнадзора и прокуратуры.

— Идут проверки, это рабочий момент, плановые проверки проходят по всем сетям, независимо от названия. Все магазины работают в штатном режиме. Все обязательства перед покупателями и персоналом продолжаем выполнять, — рассказал в беседе с 76.RU руководитель магазинов «Светофор» в Ярославле Александр.

«Жесткий» дискаунтер — это магазин, выставляющий минимально возможные цены и экономящий на всем, включая оформление торгового зала.

В магазине на Большой Федоровской добавили, что информации о закрытии филиалов не поступало, магазины продолжают работу.

Напомним, в декабре 2024 года депутат Госдумы Сергей Лисовский попросил проверить «Светофоры» по всей России, свое обращение он направил после жалоб поставщиков о несоблюдении закона о маркировке товара и технических регламентов о производстве продуктов.

Сеть «Светофор» основала в конце 2000-х семья бизнесменов Валентина и Иван Шнайдер, их сыновья Сергей и Андрей из Красноярска. По последним данным, в нее входят 2200 одноименных магазинов и гипермаркетов «Маяк» по стране. Товары в них поставляют через более чем 100 логистических центров. Сеть занимает пятую позицию в списке крупнейших ретейлеров России. В Ярославле работают шесть магазинов.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ярославскими магазинами «Светофор» владеет тверская фирма «Торгсервис 69», зарегистрированная в городе Вышний Волочек. До 2018 года ее учредителями были Валентина, Иван и Андрей Шнайдеры, Валерий Яковлев и Андрей Вейкулайнен. В 2018 году компания перешла под управление АО «Инвест Стандарт», зарегистрированного в Ярославле. Имя владельца АО «Инвест Стандарт» сейчас в открытых источниках не упоминается. При этом интересно, что та же ярославская компания, АО «Инвест Стандарт», стала владельцем и «Торгсервисов» из ряда других регионов. Например, «Торгсервиса 150» из Люблино, «Торгсервиса 50» из Наро-Фоминска, «Торгсервиса 71» из Тульской области.