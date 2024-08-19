Молоку не до жира. Крупнейшие молочные заводы повышают цены на 5–15%

Производители называют несколько причин индексации Источник: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU











О намерении поднять цены на молочную продукцию в последние недели заявили сразу несколько крупных заводов. Причина — в сдерживании цен на фоне перепроизводства прошлого года и рост мировых цен на молочные жиры, которые продолжают закупать российские компании. Влияют также рост ключевой ставки, дефицит кадров и проблемы с обслуживанием иностранного оборудования. Ретейлеры обещают сдерживать подорожание, но предупреждают о возможном сокращении ассортимента. Подробности — в материале наших коллег из «Фонтанки».

Кто поднимает цены

Письма молочных производителей в адрес розничных сетей есть в распоряжении «Фонтанки». Получение подтвердили представители региональных и федеральных сетей.



Так, компания «Эйч энд Эн Трейд» (ранее «Данон») сообщила, что с 1 сентября часть ее продукции подорожает в среднем на 5,3%. У «Вимм-Билль-Данн» средневзвешенное повышение составит 7,2%. Причем новые прайс-листы поступят в магазины уже с 16 августа.



О каких позициях идет речь, производители обещают сообщить отдельно, зато подробно описывают причины индексации. Так, на 10% выросли затраты на молочное сырье и молочные ингредиенты. Транспортные расходы увеличились сразу на 20% «вследствие высокой ключевой ставки, высокой амортизации транспорта, роста уровня зарплат водителей», отмечает «Вимм-Билль-Данн». На фоне дефицита кадров приходится больше платить персоналу.



Самое заметное повышение анонсировало АО «Милком» (бренды «Село Зеленое», «Молочная речка» и другие). Цены прибавят от 5% до 15%, в зависимости от категории продукции, жирности и вида упаковки, сообщает компания ретейлерам. Производитель оценивает подорожание молочного сырья на 12%, сливок — на 20%. Стоимость сахара, фруктово-ягодных добавок, заквасок также подскочила на 20%. Упаковка подорожала на 12%, логистика по отдельным направлениям — на все 35%, топливно-энергетические ресурсы — до 12%.



Разбивку по конкретным позициям приводит, к примеру, «Экомилк». Сильнее всего — на 10% — вырастут цены на сливочное масло жирностью 82,5% и 72,5% в упаковках до 330 г. Тот же продукт с меньшей долей жира либо в крупных упаковках подорожает лишь на 5%. На столько же повысится стоимость сметаны, йогуртов, плавленого и творожного сыра, а также сливочно-растительных спредов. Меньше всего — на 3% — подорожает творог.



Производители Петербурга и Ленобласти также не остались в стороне. Так, у «Галактики» среднее повышение цен составит 5,6%. Компания указывает на беспрецедентно высокую цену на молочное сырье, в особенности на молочный жир, долгий период высокой ключевой ставки и изменение прогноза ЦБ в пользу ее дальнейшего увеличения, а также рост стоимости обслуживания оборудования, дефицит производственных кадров и, как следствие, рост затрат на ФОТ.



Подробное обоснование причины грядущего подорожания приводит ООО «Виола» (ранее Valio). Рост цен на молоко компания оценивает в 4,5%, на сыры — в 5%, на масло — в 30%, на сухие молочные ингредиенты — в 15–20%, на фруктово-ягодные наполнители — в 7–10%, на другие ингредиенты — в 5–8%.



Из упаковки сильнее всего подорожала пленка — на 12%. Тарифы по транспортной логистике подскочили сразу на 30%. Причины всё те же: дефицит водителей, транспортных средств, простои на таможне, отказ части морских линий на доставку в РФ, общий рост затрат на грузоперевозки. Расходы по складской логистике выросли на 16–25%.



— Факторами негативного влияния на себестоимость также являются сохранение ключевой ставки на высоком уровне в 16% и, как следствие, высокая стоимость кредитных ресурсов, серьезные ограничительные меры, — сообщает «Виола».

Кроме того, сложной остается ситуация с обслуживанием производственных линий: есть трудности с доставкой, продолжается удорожание запасных частей.



«Пискарёвский молзавод» лаконично сообщает о повышении цен с 10 сентября в среднем на 10%, но не приводит конкретных позиций. Коммерческий директор предприятия Георгий Житмарев пояснил «Фонтанке», что предприятие не индексировало цены два года:

— Сколько могли — оттягивали, сейчас вынуждены это сделать.

Ответы от сетей компания пока не получила.

— Подорожание вызвано в первую очередь ростом стоимости сырья. Издержки у производителей молока выросли за два года значительно. Это и оборудование, и техника, и топливо, и электричество, и корма для животных. Без повышения цены на сырое молоко мы рискуем остаться без молока, а значит, и без молочной продукции, — прокомментировал он.



Все без исключения производители подчеркивают, что перекладывают в цену возросшие издержки не на 100%, и призывают ретейлеров с пониманием отнестись к ситуации.

— Изменение цен лишь частично компенсирует растущие издержки и не в полной мере покрывает наши потери от роста стоимости сырья, ингредиентов, упаковки и логистики, — отмечают в «Хохланд Руссланд».



Когда повышение цен отразится на полках магазинов?

Опрошенные «Фонтанкой» розничные сети сообщили, что пока не приняли заявленное подорожание и ведут переговоры, но, в отличие от других товаров, запастись надолго молочной продукцией по старым ценам не удастся. Однако ретейлеры не исключают, что какое-то время будут сдерживать рост цен, торгуя самыми популярными позициями даже в минус.



— Чаще на этих этапах ретейлеры берут на себя подорожание и ждут, кто первый поднимет цены, — говорит топ-менеджер одной из региональных сетей.

Но некоторые товары, например молоко «Пискаревское», большинство петербургских магазинов и так продают на 7% дешевле закупочной цены, так что запаса прочности после новой индексации может не хватить.



Второй путь — отказаться от части ассортимента и продавать только те позиции, на которые поставщик предлагает акционную цену.

— Понятно, что акции будут уже от новых цен, но хоть как-то, — комментирует собеседник издания.

Но разнообразие на полках, по его словам, может убавиться:

— Будут какое-то вымывание ассортимента и рост промо-активности.

Сильно подорожавшие и не самые популярные бренды могут вовсе исчезнуть из продажи.



По словам участников рынка, это не первый рост для молочной продукции в этом году, но до этого производители не делали это настолько синхронно.

— То, что все одновременно [сообщили о повышении цен], удивительно. То ли дали отмашку, то ли что... — рассуждает представитель сети.



Дефицит жиров

Рост цен на молочную продукцию происходит на фоне увеличения объемов производства. За январь — май, по данным Национального союза производителей молока («Союзмолоко»), выросло производство: сливок — на 23%, до 146,5 тыс. тонн; творога и продуктов на его основе — на 9%, до 334,5 тыс. тонн; мороженого — на 14%, до 260,3 тыс. тонн; йогурта — на 13%, до 330,6 тыс. тонн. Наименьший рост показали: сметана — на 2% (до 242,9 тыс. тонн), кефир — на 1% (до 400,4 тыс. тонн), сырные продукты — на 1% (до 85,0 тыс. тонн).



Выпуск сырья тоже вырос, хотя не так значительно. За первое полугодие 2024 года в России было переработано около 13,2 млн тонн молока, что на 3% больше чем за тот же период 2023 года.



Именно стоимость сырья занимает около половины розничной цены молочной продукции, примерно 8% — это упаковка, 5% — обслуживание оборудования и зарплата сотрудникам, 25% — логистические издержки, и еще 1% — маркировка. Но само по себе молоко — низкомаржинальный продукт, а зарабатывают производители, как правило, на других позициях, к примеру йогуртах.



В прошлом году предложение сырого молока на российском рынке превышало спрос, что не позволяло фермерам повышать цены на сырье, хотя у них росли издержки.



В этом году на рынке возник дефицит молочных жиров.

— У каждого молочного завода есть свой жиробаланс. Молоко поступает с жирностью 3,6%, а дальше выпускают продукты разной жирности: у кого-то жиры остаются, и их можно продать маслоделам, у кого-то не хватает и надо купить в виде сливок сырых, масла или еще чего-то, — объясняет Георгий Житмарев.



Нехватку молочных жиров российские предприятия покрывали за счет импорта. Основными поставщиками являлись Белоруссия и Новая Зеландия. Однако в этом году случился скачок мировых цен на данную продукцию. По оценке директора «ИТ-Молоко» Александра Поляка, которого цитирует отраслевой портал dairynews.ru, рост цен на сливочное масло с 1 июля прошлого года по 1 августа 2024-го составил почти 100%. Только в последние месяцы оптовая цена подскочила с 720 руб. до 900 руб. за 1 кг.

