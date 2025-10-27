Накроет облачный вихрь: синоптики рассказали, какой погодой закончится октябрь в Центральной России

Октябрь в Центральной России закончится дождями.
«Облачный вихрь будет поливать дождями Центральную Россию, а наиболее интенсивные осадки ожидаются во вторник», — рассказали в центре «Фобос» 27 октября.
При этом, по данным аналитиков, показания термометров на несколько градусов превысят уровень климатической нормы.
Прогноз погоды для Ярославской области на неделю от Гидрометцентра:
понедельник, 27 октября: облачно, местами небольшой дождь. Температура воздуха днем: +4…+9 градусов;
вторник, 28 октября: облачно, дождь. Температура воздуха ночью и днем: +2…+7 градусов;
среда, 29 октября: облачно, ночью небольшой дождь. Температура воздуха ночью: 0…+5 градусов, днем +2…+7 градусов;
четверг, 30 октября: облачно, небольшой дождь. Ночью возможен дождь со снегом. Температура воздуха ночью: +2 градуса, днем +6 градусов;
пятница, 31 октября: облачно, днем дождь. Температура воздуха ночью: +2 градуса, днем +5 градусов;
суббота, 1 ноября: облачно, небольшой дождь. Ночью возможен дождь со снегом. Температура воздуха ночью: +1 градуса, днем +3 градусов;
воскресенье, 2 ноября: облачно, без осадков. Температура воздуха ночью: -2 градуса, днем +1 градус.
Узнать прогноз погоды также можно в сервисе «Погода 76.RU».