Накроет облачный вихрь: синоптики рассказали, какой погодой закончится октябрь в Центральной России

Накроет облачный вихрь: синоптики рассказали, какой погодой закончится октябрь в Центральной России

Чего ждать в Ярославской области

503
Октябрь в Центральной России закончится дождями | Источник: Булат Салихов / UFA1.RUОктябрь в Центральной России закончится дождями | Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Октябрь в Центральной России закончится дождями

Источник:

Булат Салихов / UFA1.RU

Октябрь в Центральной России закончится дождями.

«Облачный вихрь будет поливать дождями Центральную Россию, а наиболее интенсивные осадки ожидаются во вторник», — рассказали в центре «Фобос» 27 октября.

При этом, по данным аналитиков, показания термометров на несколько градусов превысят уровень климатической нормы.

Прогноз погоды для Ярославской области на неделю от Гидрометцентра:

  • понедельник, 27 октября: облачно, местами небольшой дождь. Температура воздуха днем: +4…+9 градусов;

  • вторник, 28 октября: облачно, дождь. Температура воздуха ночью и днем: +2…+7 градусов;

  • среда, 29 октября: облачно, ночью небольшой дождь. Температура воздуха ночью: 0…+5 градусов, днем +2…+7 градусов;

  • четверг, 30 октября: облачно, небольшой дождь. Ночью возможен дождь со снегом. Температура воздуха ночью: +2 градуса, днем +6 градусов;

  • пятница, 31 октября: облачно, днем дождь. Температура воздуха ночью: +2 градуса, днем +5 градусов;

  • суббота, 1 ноября: облачно, небольшой дождь. Ночью возможен дождь со снегом. Температура воздуха ночью: +1 градуса, днем +3 градусов;

  • воскресенье, 2 ноября: облачно, без осадков. Температура воздуха ночью: -2 градуса, днем +1 градус.

Узнать прогноз погоды также можно в сервисе «Погода 76.RU».

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Прогноз погоды Гидрометцентр Центр Фобос
Комментарии
5
Гость
19 минут
Засвистел осенний ветер, Стаи птиц улетели на юг. Всё меняется на свете - Стала ночь длиннее вдруг. Небеса иными тоже, Нам лишь снится летний зной: Реже день стоит погожий, Чаще-дождь бубнит с тоской. Осень больше не любима, Уж дождей боится гриб, Зреет ягода-рябина Под небес печальный всхлип...
Гость
10 минут
отключите бота!
Комментарии
