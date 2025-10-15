«Может примешиваться снег»: как изменится погода в Центральной России

Как изменится погода в Центральной России Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области на этой неделе будет дождливо. Об этом свидетельствует прогноз центра «Фобос» для Центральной России.

По данным экспертов, в середине октября столбики термометров опустятся до +2…+7 °С. А вместе с дождями в регион придет снег.

«В Центральной России осадки будут выпадать преимущественно в виде дождя, и только в отдельных районах к ним может примешиваться снег. Сегодня в Москве в течение суток столбики термометров будут колебаться около отметки +4 °С, это на 5 °С холоднее обычного. А затем начнётся потепление — к пятнице температура повысится до вполне нормальных +9 °С. Но в выходные дожди усилятся, и вновь станет прохладнее», — говорится в сообщении «Фобоса».

По данным «Гидрометцентра России» ночью 16 октября в Ярославской области температура опустится до 0 °С, пройдет дождь вперемешку со снегом. Днем +6 °С, без осадков.

В ночь на 17 октября похолодает до +3 °С, будет облачно, пройдут небольшие осадки. В том числе снег. Днем +8 °С, облачно, дождь.

Ночью 18 октября температура опустится до +1 °С, облачно, временами дождь со снегом. Днем +6 °С, небольшой дождь.

По данным сервиса «Погода 76.RU», ночью 19 октября +2 °С, пасмурно, небольшие дожди. Днем +3 °С, осадки сохранятся.

В ночь понедельника, 20 октября, температура опустится до минусовой. По прогнозу: −2 °С, пасмурно, без осадков. Днем +2 °С.Ближе к вечеру выпадет снег с дождем.