НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +2

0 м/c,

 748мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 79,96
EUR 92,68
Чем живет рынок, проданный частнику
На Соколе сдали новый дом
Зарплаты учителей
«Умные решения» в недвижимости
Хартли VS Никитин
Комета над Ярославлем
Изъяли землю
Новый год в Ярославле
Запрет для подростков
Борьба с пробками
Осень «Может примешиваться снег»: как изменится погода в Центральной России

«Может примешиваться снег»: как изменится погода в Центральной России

По прогнозу обещают осадки

410
Как изменится погода в Центральной России | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКак изменится погода в Центральной России | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Как изменится погода в Центральной России

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области на этой неделе будет дождливо. Об этом свидетельствует прогноз центра «Фобос» для Центральной России.

По данным экспертов, в середине октября столбики термометров опустятся до +2…+7 °С. А вместе с дождями в регион придет снег.

«В Центральной России осадки будут выпадать преимущественно в виде дождя, и только в отдельных районах к ним может примешиваться снег. Сегодня в Москве в течение суток столбики термометров будут колебаться около отметки +4 °С, это на 5 °С холоднее обычного. А затем начнётся потепление — к пятнице температура повысится до вполне нормальных +9 °С. Но в выходные дожди усилятся, и вновь станет прохладнее», — говорится в сообщении «Фобоса».

По данным «Гидрометцентра России» ночью 16 октября в Ярославской области температура опустится до 0 °С, пройдет дождь вперемешку со снегом. Днем +6 °С, без осадков.

В ночь на 17 октября похолодает до +3 °С, будет облачно, пройдут небольшие осадки. В том числе снег. Днем +8 °С, облачно, дождь.

Ночью 18 октября температура опустится до +1 °С, облачно, временами дождь со снегом. Днем +6 °С, небольшой дождь.

По данным сервиса «Погода 76.RU», ночью 19 октября +2 °С, пасмурно, небольшие дожди. Днем +3 °С, осадки сохранятся.

В ночь понедельника, 20 октября, температура опустится до минусовой. По прогнозу: −2 °С, пасмурно, без осадков. Днем +2 °С.Ближе к вечеру выпадет снег с дождем.

Ночью 21 октября −1 °С, осадки сохранятся. Днем +3 °С, небольшая облачность, но дождей и снега можно не ждать.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Погода Центр Фобос Прогноз Гидрометцентр Дождь со снегом
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
1 час
Жара в +8 не радует, хотелось бы нормальной погоды.
Гость
1 час
Прогнозы про дожди — не то, что хотелось бы видеть в новостях.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Уходят с первой стадией, возвращаются с четвертой»: доктор медицинских наук — о вреде знахарей, целителей и интернет-экспертов
Анатолий Аникеев
Доктор медицинских наук. Советник при ректорате ТГУ
Мнение
«АВТОВАЗ идет к катастрофе, но это не его вина». Разбираемся, почему завод опять тонет
Артем Краснов
Мнение
«На SHAMAN'а или Агутина и то дороже». Фанатка слетала в Стамбул на концерт Мэрилина Мэнсона — стоило ли это того
Юлия Гринберг
тюменка
Мнение
«Язык надо учить, куня!» Как журналист впервые съездила в Китай — ослепла от неона и научилась торговаться
Тамара Ван-Фу-Ли
Мнение
«В номере только кофе „3 в 1“, зато море — кайф»: честный отзыв про отдых на Хайнане — цены, плюсы и минусы
Елизавета Ч.
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление