Циклон «Герхард» изменил погоду: синоптики дали прогноз на неделю в Центральной России

В Ярославской области может пройти первый снег Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Синоптики рассказали, какой будет погода в Центральной России в ближайшую неделю, с 13 по 19 октября. По данным центра «Фобос», в ряде регионов в ночь на понедельник уже выпал первый снег.

«Минувшей ночью центральные области Европейской России оказались под влиянием циклона, названного европейскими метеорологами „Герхард“. К шести часам утра его центр вышел в южные районы Подмосковья, и в регион пришли обильные дожди, которые местам переходили в мокрый снег», — проинформировали в «Фобосе».

На сайте центра говорится, что осадки в виде снега наблюдались также в Калужской и Ярославской областях. Однако в Ярославском ЦГМС порталу 76.RU сообщили, что первого снега в регионе все-таки не было зафиксировано.

На наступившей неделе Центральную Россию облачный вихрь будет поливать дождями.

«Наиболее интенсивные осадки пройдут в понедельник. Из-за плотной облачности солнце сумеет прогреть воздух только до +4…+9°С. И лишь в самом конце рабочей недели станет на 2–3°С теплее», — отметили в «Фобосе».

Не исключено, что к дождю в Ярославской области будет подмешиваться мокрый снег. Но, как отметили в Ярославском ЦГМС, установления снежного покрова в ближайшие три дня точно не ожидается.

Прогноз погоды для Ярославской области на неделю от Гидрометцентра России:

понедельник, 13 октября: облачно, днем местами умеренный дождь. Температура воздуха: +3…+8 градусов;

вторник, 14 октября: облачно. Ночью осадки преимущественно в виде дождя, днем местами умеренный дождь. Температура воздуха ночью: 0…+5 градусов, днем: +2…+7 градусов;

среда, 15 октября: облачно. Ночью и днем небольшой дождь, ночью также возможен мокрый снег. Температура воздуха ночью: -1…+4 градуса, днем: +2…+7 градусов;

четверг, 16 октября: облачно. Ночью возможен дождь с мокрым снегом. Температура воздуха ночью: +1 градус, днем: +5 градусов;

пятница, 17 октября: облачно. Ночью возможен дождь с мокрым снегом. Температура воздуха ночью: +1 градус, днем: +7 градусов;

суббота, 18 октября: облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью: +2 градуса, днем: +8 градусов;

воскресенье, 19 октября: облачно. Ночью и днем дождь, ночью также возможен мокрый снег. Температура воздуха ночью: +3 градуса, днем: +6 градусов.