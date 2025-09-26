НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Температура уйдет в минус: синоптики дали прогноз до конца сентября в Центральной России

Какую погоду обещают в Ярославской области

Температура уйдет в минус: синоптики дали прогноз до конца сентября в Центральной России

Какую погоду обещают в Ярославской области

924
В Центральной России температура опустится до минусовых отметок | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Центральной России температура опустится до минусовых отметок | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Центральной России температура опустится до минусовых отметок

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На этой неделе в Центральную Россию с опозданием более, чем на три недели, пришла метеорологическая осень, когда среднесуточная температура остается в пределах от 0 до +15 градусов. Как сообщают синоптики, до конца сентября погода будет соответствовать этому времени года. А кое-где температура окажется даже ниже нормы.

«В выходные придут облака и дожди, связанные с холодным атмосферным фронтом циклона, перемещающегося по Предуралью», — рассказали в центре «Фобос».

Новая неделя на стыке сентября и октября начнется с влияния антициклона с запада. Он уменьшит количество и плотность облаков и прекратит дожди, но по-прежнему будет холодно.

В ряде регионов ночные температуры опустятся до минусовых значений. Например, в Ярославской области в ночь на вторник, 30 сентября, Гидрометцентр прогнозирует -1 градус.

Погода по дням в Ярославской области до конца сентября от Гидрометцентра:

  • пятница, 26 сентября: облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха днем: +12…+14 градусов;

  • суббота, 27 сентября: облачно, местами небольшой дождь. Температура ночью: +3…+8 градусов, днем: +8…+13 градусов;

  • воскресенье, 28 сентября: облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью: 0…+5 градусов, днем: +5…+10 градусов;

  • понедельник, 29 сентября: облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью: +2 градуса, днем: +10 градусов;

  • вторник, 30 сентября: малооблачно, без осадков. Температура ночью: -1 градус, днем: +12 градусов.

Подробный прогноз погоды в Ярославской области можно найти на сервисе «Погода 76.RU».

Екатерина Лещенкова
корреспондент
Екатерина Лещенкова
корреспондент
