Температура уйдет в минус: синоптики дали прогноз до конца сентября в Центральной России

В Центральной России температура опустится до минусовых отметок Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На этой неделе в Центральную Россию с опозданием более, чем на три недели, пришла метеорологическая осень, когда среднесуточная температура остается в пределах от 0 до +15 градусов. Как сообщают синоптики, до конца сентября погода будет соответствовать этому времени года. А кое-где температура окажется даже ниже нормы.

«В выходные придут облака и дожди, связанные с холодным атмосферным фронтом циклона, перемещающегося по Предуралью», — рассказали в центре «Фобос».

Новая неделя на стыке сентября и октября начнется с влияния антициклона с запада. Он уменьшит количество и плотность облаков и прекратит дожди, но по-прежнему будет холодно.

В ряде регионов ночные температуры опустятся до минусовых значений. Например, в Ярославской области в ночь на вторник, 30 сентября, Гидрометцентр прогнозирует -1 градус.

Погода по дням в Ярославской области до конца сентября от Гидрометцентра:

пятница, 26 сентября: облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха днем: +12…+14 градусов;

суббота, 27 сентября: облачно, местами небольшой дождь. Температура ночью: +3…+8 градусов, днем: +8…+13 градусов;

воскресенье, 28 сентября: облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью: 0…+5 градусов, днем: +5…+10 градусов;

понедельник, 29 сентября: облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью: +2 градуса, днем: +10 градусов;

вторник, 30 сентября: малооблачно, без осадков. Температура ночью: -1 градус, днем: +12 градусов.