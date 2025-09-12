«Всего три правила»: простые секреты сбора грибов — вы будете возвращаться с полными корзинами

Александра Бруня ведущий корреспондент

Нож — обязательный инструмент любого грибника Источник: Александра Бруня / NGS.RU

Сентябрь — один из самых плодовитых на грибы месяцев. Наша коллега, корреспондент NGS.RU вывела три правила, которые позволят вам не вернуться из леса с пустыми руками и плохим настроением.

Каждый год в сентябре я беру неделю отпуска, чтобы провести его в лесу за тихой охотой. Этого более чем достаточно, чтобы запастись дарами природы до следующего сезона. Не каждый год плодовит, а в этот раз настрой был совсем пессимистичный. Говорили, что грибной сезон скудный, поэтому в лес я шла без особых ожиданий.

Гриб, действительно, в этом году «трудовой». Это значит, что придется постараться, чтобы не вернуться с пустыми руками. Но мне удалось собрать не меньше, а некоторых видов даже больше, чем в предыдущие более плодовитые года. И у меня есть несколько наблюдений, что делать, чтобы корзинка не осталась пустой.

Первое — искать белый гриб и подберезовик стоит только там, где растут мухоморы. Речь идет о березовых лесах. В сосновом лесу собирала только маслята, про белый ничего сказать не могу в этом случае. Но с березой примета точно работает.

Считаю, что мухомор — лучший друг грибника. Если он есть, то можно на что-то рассчитывать. Как научно взаимосвязаны мухоморы и болетовые я досконально не знаю, но опыт есть опыт. Нет мухоморов — не тратьте время, ищите другой околок.

Второе наблюдение — нужно выбрать правильную тактику, как и в любой другой охоте. Ты либо загоняешь дичь, либо выжидаешь. С грибами, конечно, попроще.

Первый вид грибника — спринтер, который идет бодро и особо не задерживается, собирает, что под руку попало. Второй — медитирующий грибник. Он внимательно осматривает поляну вокруг мухоморов и обязательно найдет грибы, которые спринтер пропустил.

Первый способ сбора подходит, если место плодовитое и вы приехали первым, и, конечно, если уже знаете секретные грибные места. Второй способ подойдет, если на этом участке много конкурентов.

Третье наблюдение — если белый с подберезовиком выбили под чистую, то собирайте другие съедобные грибы. Сейчас активно растут сыроежки и волнушки розовые. Это тоже очень вкусные грибы! Также пошли валуи. Только не нужно собирать коровники или свинушки. Ученые давно доказали, что они ядовиты.

Всего три правила — и корзинка не будет пуста. И конечно, стоит помнить главное правило живого грибника: не знаешь — не бери.

Считаю, что самая высококонкурентная сфера — это грибная охота. Риелторы с продажниками и рядом не стояли с людьми, что бродят с ножами и палками в руках. И нет ничего больнее, чем встретить улыбающегося коллегу с полной корзинкой, идущего с твоего любимого места. После такой встречи лучше поискать новый околок!