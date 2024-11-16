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Осень «У зимы не будет шансов»: синоптики объяснили, как долго в Центральной России задержится тепло

«У зимы не будет шансов»: синоптики объяснили, как долго в Центральной России задержится тепло

Публикуем прогноз по дням

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Синоптики рассказали, когда наступит зима в Центральной России

Синоптики «Фобоса» предупредили о новом потеплении в Москве и регионах-соседях. В выходные, 16 и 17 ноября, ожидается плюсовая температура, при этом снег, выпавший накануне, окончательно растает.

— Центральная Россия окажется на периферии облачного вихря, поэтому небольшие осадки будут носить локальный характер. Но это не скажется на темпах потепления — в субботу днём +1…+6 °C, в воскресенье — до +3…+8 °C, — предупредили в центре «Фобос».

По прогнозам синоптиков, жителям Ярославской области пока рано ждать снежную и морозную погоду.

— В ближайшие дни у зимы не будет шансов даже на такие робкие попытки утвердиться в центре России. А причина тому — поступление согретого Гольфстримом воздуха. <…> Аномальные оттепели начнут пробиваться в регион уже в субботу, а максимального размаха достигнут в воскресенье, — указано в прогнозе.

В Ярославле днем 16 ноября ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Воздух прогреется до +3…+5°C. В городе будет царить сильный юго-западный ветер с порывами до 13 метров в секунду. Давление немного ниже нормы. Ближайшей ночью станет еще теплее, воздух прогреется до +7 °C.

Прогноз погоды по дням:

  • в воскресенье, 17 ноября, на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность. Ночью и днем воздух прогреется до +5…+7 °C, ветер юго-западный, сильный, порывы до 14 метров в секунду.

  • в понедельник, 18 ноября, снова будет пасмурное небо, небольшой дождь, сильный туман. Ночью и днем +3…+5 °C, ветер юго-западный, сильный, порывы до 12 метров в секунду;

  • во вторник, 19 ноября, в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, небольшой снег, возможен туман. Ночью и днем +1…+3 °C, ветер западный, умеренный;

  • в среду, 20 ноября, ожидается переменная облачность. Ночью и днем +1…+3 °C, ветер южный, умеренный.

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