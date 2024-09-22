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Осень Как заготовить хрен на зиму и приготовить хренодер: 6 ароматных рецептов

Как заготовить хрен на зиму и приготовить хренодер: 6 ароматных рецептов

Самое время накопать хрена, да побольше

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В хрене содержатся полезные вещества — они борются с инфекциями

Огурцы с помидорами собраны, морковь с картошкой давно выкопаны — на огороде в конце сентября остаются разве что одинокая капуста поздних сортов, да и хрен с ней. Не обходим его стороной — самое время вспомнить (а то и узнать), какие заготовки можно сделать из хрена. Так что записывайте, сохраняйте и запоминайте наши шесть рецептов, в которых хрен играет важную роль.

Хренодер или хреновина (не под закрутку)

В конце сентября помидоров, непригодных к обычной засолке, становится очень много, и наступает время одного из главных осенних блюд дачников — хренодера или хреновины.

Вам потребуется на 1 кг помидоров: 100 г чеснока, 100 г хрена, 1 столовая ложка соли, 1 чайная ложка сахара.

Овощи помыть, почистить, перекрутить в мясорубке, добавить соль, сахар, тщательно перемешать. Хранить в холодильнике в чистых банках.

Хренодер на зиму

Вам потребуется на 1 кг помидоров: 100 г чеснока, 100 г хрена, 1 столовая ложка соли, 2 чайных ложки уксуса 9%, 1 чайная ложка сахара.

Овощи помыть, почистить. Томаты перекрутить, поставить на огонь. Варить на среднем огне 15 минут. Перекрутить хрен с чесноком, добавить к помидорам, варить еще 10 минут. Добавить соль, сахар, уксус. Поварить 5 минут. Разложить в стерилизованные банки, закатать.

Хренодер из яблок

Вам потребуется на 1 кг яблок: 100 г чеснока, 150 г хрена, 1 столовая ложка соли, 1 столовая ложка уксуса 9%, 1 чайная ложка сахара.

Яблоки помыть, почистить, разрезать на четвертинки, удалить семена. Размягчить их в духовке или в микроволновке. Теплым яблокам дать остыть. Перекрутить в мясорубке вместе с хреном и чесноком. Добавить соль, сахар, уксус, тщательно перемешать. Дать постоять 10 минут, опять перемешать и разложить в стерилизованные банки, закатать.

Хрен с медом

Вам потребуется: 300 г хрена, 3 столовых ложки меда.

Хрен почистить, измельчить в блендере, добавить мед. Такой соус отлично сочетается с рыбой.

Капуста с хреном и медом

Вам потребуется: 1 кг капусты, 200 г моркови, 100 г хрена, 2-3 столовых ложки меда, 2 столовых ложки уксуса 9%, 1 столовая ложка сахара, лавровый лист, 3-4 шт. душистого перца, 3-4 шт. черного перца горошком.

В кастрюлю налить 500 мл воды, всыпать соль, добавить перцы, лавровый лист, поставить на огонь. После закипания поварить 2 минуты, снять с огня, влить уксус. Поставить остывать. В теплую воду влить мед.

Капусту и морковь нашинковать, хрен натереть на терке. Всё смешать, залить маринадом, поставить под гнет на сутки. Разложить по чистым банкам, хранить в холодильнике.

Хрен со свеклой

Вам потребуется: одна крупная свекла, 100-150 г хрена, 2 столовых ложки уксуса 9%, 1 столовая ложка сахара, 1 чайная ложка соли.

Перекрутить хрен и вареную свеклу в мясорубке. Добавить сахар, соль, уксус. Можно добавить немного кипяченой воды. Хорошо перемешать, разложить в стерилизованные банки, закатать.

Интересные заготовки на зиму

Из свеклы можно сделать множество интересных заготовок на зиму.

Есть привычные квашеная и маринованная капуста, но дачники поделились своими рецептами более необычных заготовок.

Если надоело солить целиком: вкусные заготовки на зиму из красных помидоров — от аджики до томатной пасты.

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