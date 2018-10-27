В пятницу вечером Первомайская улица на четыре часа встала в пробку

Бывший заместитель мэра Ярославля Игорь Блохин не смог сдержать возмущения из-за пятничной четырёхчасовой пробки, которую в пятницу вечером создали дорожные рабочие, наносившие разметку на асфальт. Свой гнев они выплеснул в постах на Facebook и отметил и.о. мэра Ярославля Владимира Волкова.



- Люди спешат домой с работы, а кому-то именно в это время срочно понадобилось нарисовать три стрелочки и полоску на асфальте. Криворукие вредители, может хватит издеваться над жителями Ярославля, - припечатал крепким словом дорожников, уточнив, что обращается не только к ним, но и, в первую очередь, к руководству города, Игорь Блохин. - Вы хотите показать людям, что в городе бардак и вам на это наплевать?



Позже Блохин пояснил корреспонденту 76.ru, что в пятницу пробка на Первомайской улице была с шести до десяти часов вечера. И всё, как он считает, из-за рисования этих стрелочек и полоски.



Дорожники рисовали дорожную разметку в центре Ярославля в час-пик

- 800-метровый участок дороги в самом центре города люди проезжали по 20-30 минут, - отметил он. - Из трёх полос рабочей осталась одна. Как можно додуматься в таком месте наносить разметку в такое время?



Игорь Блохин проработал заместителем мэра Ярославля по вопросам социально-экономической политики около года. В то время, когда градоначальником был Алексей Малютин. После прихода в городскую администрацию Владимира Слепцова в ноябре 2016 года он был уволен по соглашению сторон. До этого он несколько лет был депутатом муниципалитета. На протяжении многих лет успешно занимался бизнесом. Чем, собственно, занимается и сейчас.



Читайте также: и. о. мэра Ярославля передумал отказываться от прямых трансляций с планёрок: когда смотреть.