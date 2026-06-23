Рассказываем, как безопасно перелить топливо из бензобака в канистру

Источник: Максим Серков

Внезапный запрет на отпуск бензина в канистры поставил в трудное положение — причем в самый разгар сезона — дачников. У многих теперь есть либо мотоблок, либо мини-трактор, либо бензокоса или хотя бы бензопила. А у кого-то и моторные лодки. Вся эта техника внезапно лишилась возможности заправляться самым обычным способом — из канистры, которую наполняли на АЗС. Теперь — либо в бак, либо никак. «Фонтанка» вспомнила старые дедовские способы, как откачать из машины бензин, чтобы заправить мотоблок.

Сперва серьезная часть. Все описываемые тут процедуры требуют максимальной осторожности: бензин крайне огнеопасен, его пары взрывоопасны, а сам он токсичен. Работайте только на открытом воздухе, вдали от источников огня и искр, обязательно используйте перчатки и защитные очки. Перед началом отключите минусовую клемму аккумулятора машины.

Главная шутка, с которой начинается любое обучение этой забытой технике: «Главное — не глотать». Шутки шутками, то архетипичные «отсосы» бензина из бака через шланг силой легких — это и правда так себе идея. Ладно вы глотнете бензин. Неприятно, но природа защитит вас рвотным рефлексом.

Но есть вполне реальный шанс вдохнуть бензин. Такого подвоха природа от своих детей неразумных уже не очень ожидала. И защитная реакция в виде кашля может и не спасти от попадания ядовитой жидкости в легкие. Чем это грозит, писать не будем, но просто поверьте — ничем хорошим.

Слава богу, даже наши деды уже догадались, что отсасывать — не обязательно. Можно, например, наоборот — дуть. Засунуть в бак второй шланг, короткий, заткнуть горловину тряпкой и создать, таким образом, избыточное давление внутри. Если не забудете опустить первый шланг пониже, до самого дна канистры, бензин будет литься уже после первого мощного «вуха», долго, пока не сравняются уровни в баке и канистре.

Различные вариации этого метода — клизма, велосипедный насос и так далее. Главное — не перестараться.

Более оригинальный способ — превратить шланг в поршень. Для этого берем веревочку, по длине превышающую шланг. Продеваем его насквозь. На конце навязываем побольше узлов, чтобы их размер оказался чуть больше диаметра шланга, и веревочка вылезала назад, но через усилие. Дальше засовываем эту конструкцию в бак и плавно вытягиваем — через то самое усилие — веревку наружу. Когда она кончится, следом за ней должен пойти бензин. Потренируйтесь сперва на ведре с водой.

В реальной жизни

Если вы дочитали до этого места, то теперь вас ждет жестокое разочарование: на 99% с вашей машиной не выйдет ни один из этих номеров. Причина в почти обязательно устанавливаемых уже лет 20 антисифонных устройствах и обратных клапанах в заливной горловине — специальные шарики, заслонки или сетки пропускают топливо только внутрь бака и блокируют обратный поток.

На маркетплейсах в огромных количествах продаются помпы — ручные и электрические — для перекачки топлива. Обратите внимание: не все они подходят для бензина — многие только для дизтоплива или, наоборот, для масла. Долго объяснять, но в этом есть смысл. Берите только те, где прямо и явно написано: для бензина.

Продавцы некоторых уверяют, что и для откачки из бака они подойдут. Короче, вы, конечно, попробуйте, но если шланг не проходит легко и непринужденно, не пытайтесь настаивать и пропихивать его насильно. Ремонтировать потом все это хозяйство в горловине бака будет очень обидно, и оно того не стоит.

Поэтому на современных автомобилях лучше всего использовать для откачки бензина топливную систему с электрическим бензонасосом — через топливную магистраль. Подготовьте канистру, прозрачный шланг диаметром 8–10 мм и длиной 2–3 метра, инструменты, хомуты и фонарик.

Мам, посмотри, как умею!

Сначала найдите под капотом топливную рампу на двигателе. От неё отходит подающая магистраль (обычно более толстый чёрный армированный шланг или трубка), по которой бензонасос подаёт топливо к форсункам.

Топливный фильтр под капотом Источник: Fontanka.ru

Есть подвох. Топливный фильтр у некоторых моделей, включая Skoda и Volkswagen, может находиться под задним диваном в салоне. Для доступа к нему нужно снять сперва сам диван, а потом специальный люк. Еще вариант — под днищем машины. Это относительно простой случай. А есть вероятность, что топливный фильтр у вас вообще внутри бензобака, в который вам не попасть.

Топливный фильтр может быть в самых неожиданных местах Источник: Fontanka.ru

Топливный фильтр может быть в самых неожиданных местах Источник: Fontanka.ru

Топливный фильтр может быть в самых неожиданных местах Источник: Fontanka.ru

Из хороших новостей — если вы все же нашли топливный фильтр, на нем почти наверняка есть стрелка. Она указывает, откуда бензин в него подается и куда выходит.

Дальше аккуратно отсоедините подающую магистраль, наденьте на освободившийся конец (идущий от бака) удлинительный шланг и опустите его в канистру, которую поставьте ниже уровня бака. Надёжно зафиксируйте соединение хомутами. Внимание! топливо в магистрали может находиться под давлением, и когда вы вытащите шланг, бензин может брызнуть мощной струей. Со всеми вытекающими неприятностями и опасностями.

Дальше. Включите зажигание, не заводя двигатель — проверните ключ не до конца, только чтобы загорелись лампочки. Бензонасос обычно запускается с характерным присвистом на несколько секунд, создавая давление, и топливо начнёт активно поступать в канистру. Повторяйте включение зажигания, пока не добудете нужный объем.

Отдельный удобный вариант — слив через обратную магистраль (обратку). Это тонкая трубка, по которой излишки топлива из рампы возвращаются обратно в бак. Обратка часто легче в доступе и имеет удобные быстросъёмные соединения. При работе через неё топливо циркулирует: насос качает из бака, а часть его уходит в канистру вместо возврата. Отсоедините обратку от рампы, наденьте шланг на конец, из которого выходит топливо, и направьте в канистру.

Обязательно заглушите второй конец магистрали (тот, что шёл к баку), чтобы бензин не вытекал под машину. Включите зажигание — топливо пойдёт в канистру. Этот способ обычно медленнее, чем через основную подающую магистраль, но он проще и безопаснее. Однако на самых современных автомобилях с системой returnless (без возврата) классической обратки может не быть.

Плюс на минус

На некоторых автомобилях насос не включается просто так, потому что система требует сигналов с датчика положения коленвала или других. В этом случае вам придется стать уже не только автослесарем, но и автоэлектриком. Причем в самом брутальном смысле — как бы «плохим» автоэлектриком.

Найдите в блоке предохранителей реле бензонасоса и предохранитель (схема обычно есть на крышке блока или в инструкции к автомобилю). Нужно вытащить реле и замкнуть нужные контакты. Какие — ищите в интернете схему конкретно для вашего автомобиля (желательно до года выпуска и комплектации). Общий смысл — чтобы насос работал постоянно при включённом зажигании. Вставляйте в контакты — при выключенном зажигании и снятым с аккумулятора «минусом» — скрепку или провод, чтобы насос работал постоянно при включённом зажигании. Теперь попробуйте запустить эту систему. Если все получилось, действуйте аккуратно и не перегревайте насос — делайте паузы.

Нет нужды говорить, что выполнять такие операции необходимо только в самом крайнем случае, понимая, что вы, не обладая должным опытом и компетенциями, вполне реально можете всерьез повредить автомобиль. А главное, рискуете жахнуться током.

В принципе, у вашего мягонького (с точки зрения автоэлектрика) тела из кожи, костей, жира, сухожилий и кое-где мышц довольно высокое сопротивление. При стандартной силе тока в автомобильной цепи в 12В через вас пройдет от силы какие-то сотые или тысячные доли ампер. Это крайне неприятно, но не смертельно. Только если у вас все хорошо с сердцем. Если есть вопросики — лучше не суйтесь.

Ну и самое главное: электричество в корявых руках — это большой риск короткого замыкания и искр. А, напомним, мы с вами добываем бензин, пары которого мгновенно воспламеняются от малейшего разряда, которого вы даже можете не заметить.

Кроме того, все эти методы применимы не ко всем автомобилям. Они требуют знания схемы конкретной модели, сброса давления в системе, правильных переходников, топливостойких шлангов, подходящей канистры и условий, в которых исключены искры и открытый огонь.

После завершения слива соберите систему в обратном порядке, тщательно проверьте все соединения на герметичность и подсоедините аккумулятор. Если загорелся Check Engine, ошибки можно сбросить диагностическим сканером у ближайшего настоящего автослесаря. Кстати, еще в самом начале можно его спросить, сможет ли он сделать все вышеописанное без вас — за шоколадку.

Будьте проще

Конечно, все, что написано в этой статье, — имеет характер справочный, для общего развития. С вероятностью 99% вам куда проще будет добыть настоящую, уже готовую канистру с бензином. Благо вокруг дачных поселков постоянно крутятся мелкорозничные продавцы топлива. Скорее всего, их телефон есть где-то на столбе или на сосне на въезде в поселок.

Да, они заломят цену совсем далекую от тех, что на стелах заправок. Но вам же не тонна бензина нужна. Как вы знаете, для часа непрерывной работы бензопилы нужно от силы ну литр. Если прям вообще упилитесь — ну два. Для мини-трактора нужно будет 3–5 литров. Больше вам уже работать не нужно — вы же отдыхать приехали.

Нормальный лодочный мотор — это 4–5 литров в час за глаза. Это если двухтактный. Четырехтактный сильно меньше. За этот час при должной сноровке вы уедете километров за 20. Это как по Неве от Дворцового моста аж до Рыбацкого. А потом еще возвращаться. Ну зачем вам так далеко? Поплавайте где-то рядышком.