Два автобуса зажали между собой внедорожник Range Rover — разбор ДТП

Столкновение с двумя автобусами Источник: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / vk.com

Аварийные остановки на оживленных магистралях часто приводят к столкновениям, поскольку водители на высокой скорости не успевают отреагировать на внезапную помеху. В очередном ДТП владелец внедорожника Range Rover стал жертвой двух автобусов — он был зажат между ними.

Большая 6-полосная дорога, по 3 ряда в каждую сторону. Белый Range Rover движется в средней полосе, впереди его ждет остановившийся автобус, с которым что-то произошло. Вероятно, водитель Range Rover отвлекся и вовремя не заметил помеху. В последний момент он пытается уйти вправо, но попадает под другой автобус — смотрите видео.

Источник: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / vk.com

Можно заметить, что автобус стоит с включенной аварийкой, также сзади вроде как выставлено некое подобие знака аварийной остановки. Правда, знак этот находится слишком близко к автобусу, а не в 15–30 метрах от него, как положено по ПДД.

Кто виноват в ДТП? Водитель Range Rover Водитель автобуса Не знаю

— При разборе таких ДТП выставление знака аварийной остановки обычно уходит на второй план. Вопрос о количестве метров обычно мало кого интересует. Здесь очевидна вина водителя Range Rover, который нарушил пункт 10.1 ПДД — при обнаружении опасности не снижал скорость прямолинейно. Очевидно, он довольно поздно заметил стоящий автобус. Он не имел права перестраиваться из одной полосы в другую, тем более при наличии двигающегося рядом второго автобуса, — считает автоюрист Лев Воропаев.

Пункт 7.2. При остановке транспортного средства и включении аварийной сигнализации знак аварийной остановки должен быть незамедлительно выставлен. Этот знак устанавливается на расстоянии, обеспечивающем в конкретной обстановке своевременное предупреждение других водителей об опасности. Однако это расстояние должно быть не менее 15 м от транспортного средства в населенных пунктах и 30 м — вне населенных пунктов.

— Мы реально не знаем, сколько времени стоит этот автобус, может, у него только что произошла поломка. Если бы стоял знак аварийной остановки на правильном расстоянии, то, возможно, водитель Range Rover смог бы предпринять какие-то действия, чтобы избежать столкновения. Но по факту он обязан был избежать аварии и при перестроении убедиться, что не создаст помеху. В этом ДТП виноват водитель Range Rover, — говорит руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.

Если внимательно перечитать пункт 7.2 ПДД, можно понять, что аварийный знак нужно выставлять так, чтобы он вовремя предупредил другого водителя. Логично предположить, что на скоростных магистралях знак следует выставлять подальше от сломавшегося автомобиля.

Если бы отвлекшийся водитель Range Rover наехал на знак заранее, он смог бы понять, что произошла аварийная ситуация, а значит, попробовал затормозить или хотя бы смягчить удар. Поломка на скоростной дороге весьма коварна, поэтому имеет смысл выставлять аварийный знак немедленно и на приличном расстоянии.