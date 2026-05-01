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Авто Лайк, подписка, переплата. АВТОВАЗ предложил очень странный способ аренды Lada Vesta

Лайк, подписка, переплата. АВТОВАЗ предложил очень странный способ аренды Lada Vesta

Считаем, выгоден ли он в сравнении с покупкой в кредит

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По подписке доступны Lada Vesta в небогатых комплектациях на стальных дисках | Источник: Артем Краснов По подписке доступны Lada Vesta в небогатых комплектациях на стальных дисках | Источник: Артем Краснов

По подписке доступны Lada Vesta в небогатых комплектациях на стальных дисках

Источник:

Артем Краснов

АВТОВАЗ запустил новую услугу — подписку на автомобили «Лада». Пока она касается единственной модели, Lada Vesta, но в будущем завод планирует расширить ассортимент. Мы посчитали, что выгоднее — езда на «подписной» машине или покупка в кредит?

Что такое подписка на автомобиль

Это форма долгосрочной аренды автомобиля. В случае с АВТОВАЗом договор заключается на год. В прежние времена подписку предлагали, например, Kia и Hyundai.

Стоимость такой аренды «Весты» составляет 44 тысячи рублей в месяц, до конца апреля за счет скидок — 40 тысяч рублей. Годовой пробег ограничен 30 тысячами километров.

Правила подписки запрещают модифицировать автомобиль, то есть он должен быть возвращен в первоначальном виде с учетом естественного износа.

В стоимость услуги входят страховки ОСАГО и каско, а также два ТО и сезонная смена шин. За счет пользователя только бензин.

По подписке пока доступна единственная версия «Весты» — седан с 1,6-литровым мотором и вариатором в исполнении «Практик» ценой 1,735 миллиона рублей. Комплектация небогатая: на стальных дисках, без 10-дюймового экрана в салоне, без парктроников, подогрева заднего сиденья и лобового стекла и ряда других опций. При этом необходимый минимум есть: кондиционер, мультимедиа, подогрев передних сидений, система стабилизации и так далее.

А если в кредит?

Сравнивать с покупкой в кредит «в лоб» сложно, поскольку предлагаемые АВТОВАЗом программы имеют условия, отличающиеся от подписки. Если взять «Весту» в беспроцентную рассрочку на год, придется внести первоначальный взнос не менее 50%, оплатить каско, а ежемесячный платеж составит около 77 тысяч. Другое дело, что по истечение этого срока машина будет вашей, тогда как после окончания подписки ее нужно вернуть производителю или оформлять новый договор аренды.

Спрос на «Гранты» и «Весты» падает. С помощью подписки АВТОВАЗ рассчитывает подстегнуть его | Источник: Артем КрасновСпрос на «Гранты» и «Весты» падает. С помощью подписки АВТОВАЗ рассчитывает подстегнуть его | Источник: Артем Краснов

Спрос на «Гранты» и «Весты» падает. С помощью подписки АВТОВАЗ рассчитывает подстегнуть его

Источник:

Артем Краснов

Давайте рассчитаем полную стоимость владения машиной в течение пяти лет. То есть один из наших клиентов будет продлевать подписку пять раз подряд, а другой купит Lada Vesta с 20-процентным первоначальным взносом в кредит на пять лет, после чего продаст автомобиль, чтобы сделать конечную ситуацию для обоих конкурсантов равноценной.

В первом случае пользователь подписной «Весты» без учета инфляции заплатит 2,64 миллиона рублей.

Во втором случае расчет сложнее. Приведенные ниже цифры не нужно абсолютизировать, поскольку многие параметры (скажем, ОСАГО) зависят от конкретного водителя, и мы брали средние величины, а первую страховку каско включили в тело кредита. Примерные расходы получились следующими:

  • первоначальный взнос — 368 тысяч рублей;

  • выплаты по кредиту с учетом процентов по годовой ставке 12,4% — 1,982 миллиона;

  • страховки ОСАГО и каско за пять лет — 400 тысяч;

  • техобслуживание (для пробега 100 тысяч км) — 100 тысяч;

  • зимние шины и шиномонтаж за пять лет — 35 тысяч.

К этому перечню могут добавиться непредвиденные расходы и ремонт, которые в случае подписки берет на себя арендодатель. В первые три года действует заводская гарантия, в остальном учесть их сложно.

Итого владелец кредитной «Лады Весты» заплатит за пять лет 2,885 миллиона, то есть больше, чем владелец-подписант. С одним лишь нюансом: второй клиент сохранит машину, и пусть ее цена за пять лет снизится, она составит в районе 1,1–1,3 миллиона рублей, которые нужно вычесть из итоговой суммы. Итого пять лет «вестоводства» потребуют в районе 1,6-1,8 миллиона рублей, что примерно на миллион ниже общей стоимости подписки.

Вывод: прямой выгоды от новой услуги нет. Впрочем, если кому-то вазовская подписка кажется дорогой, то вот условия для электромобилей «Атом» — 100 тысяч рублей в месяц с лимитом 2500 км и сроком на три года. Комментировать — только портить.

Электромобиль «Атом» теперь доступен для предзаказа, но цена выросла до 3,98&nbsp;миллиона рублей. С учетом госскидки&nbsp;— 3,055 миллиона | Источник: пресс-служба компании «Атом»Электромобиль «Атом» теперь доступен для предзаказа, но цена выросла до 3,98&nbsp;миллиона рублей. С учетом госскидки&nbsp;— 3,055 миллиона | Источник: пресс-служба компании «Атом»

Электромобиль «Атом» теперь доступен для предзаказа, но цена выросла до 3,98 миллиона рублей. С учетом госскидки — 3,055 миллиона

Источник:

пресс-служба компании «Атом»

На кого рассчитана подписка?

Подписка может быть привлекательна для клиентов, которые ищут автомобиль на ограниченный срок. Например, специалиста приглашают на хорошо оплачиваемый годовой контракт в другой город. В этом случае оплатить подписку может как он сам, так и работодатель, а из плюсов — быстрота оформления и принцип «всё включено».

Для тех, кто хочет ездить на машине долго, особенных резонов переплачивать за подписку нет. Тем более точные условия и ответственность сторон прописаны в договоре, а как они будут применяться на практике, например в случае ДТП или модификации автомобиля, покажет только время.

Аналогичные программы иностранных марок особенным спросом в России не пользовались. У ряда компаний были варианты краткосрочной подписки на месяц, то есть клиент мог взять минивэн на время отпускного путешествия.

Интересен ли вам сервис подписки на автомобили?

Да, может быть, попробую
Идея неплохая, ценник завышен
Ненужная ерунда

Недавно мы попытались купить Lada Iskra в одной из самых доступных версий. Вот что из этого вышло.

Продажи «Лад» падают, и особенно плохи дела у «Весты». В конце апреля завод уходит в расширенный корпоративный отпуск.

ПО ТЕМЕ
Артём КрасновАртём Краснов
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Авторынок Lada АВТОВАЗ
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Комментарии
2
Гость
1 мая, 18:24
Денег нет, но вы держитесь...
Инженер1

Достижения

Первая сотка

Первая сотка

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На полпути к тысяче

На полпути к тысяче

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Словесный поток

Словесный поток

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1 мая, 18:15
Обязать всех чиновников и патриотов, силовиков депутатов и АП, членов их семей поменять свои авто на то, чего в статье рекламировали
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Гость
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