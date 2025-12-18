Вместо «русского Прадо»: оцениваем внедорожник, который запускают на УАЗе в 2026 году

Полноразмерный внедорожник Sollers S9 будут выпускать на Ульяновском автозаводе Источник: база Роспатента / Gemini

Группа Sollers в первой половине 2026 года начнет выпуск нового внедорожника на Ульяновском автозаводе, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия. Рамный полноприводник получит индекс S9 и дополнит гамму из трех пикапов Sollers ST6, ST8 и ST9, с которыми технически унифицирован. Сейчас автомобиль проходит испытания и для его сборки в Ульяновске готовят производственные площадки. Старт ожидается в первой половине 2026 года. Выпускать автомобиль будут в режиме полного цикла со сваркой рам и кузовов. Рассказываем, что известно о свежем проекте УАЗа, который стал заменой так и не вышедшим новым моделям завода, включая «русский Прадо».

Задняя часть кузова отличается от пикапа: например, у внедорожника более развиты задние двери и установлена пружинная подвеска

Внедорожник S9 — это не собственная разработка компании: как и пикапы, он сделан на основе идентичной модели китайской компании JAC (она же поставляет машинокомплекты «Москвичу»). Но сотрудничество JAC и Sollers глубже и масштабнее: на заводах группы в Татарстане выпускают коммерческую технику JAC (Atlant, Argo, SF1) и дизели для установки, в том числе на УАЗы. На Заволжском моторном заводе наладили выпуск шестиступенчатых механических коробок передач JAC.

Пикапы Sollers ST6 — упрощенные версии Sollers ST9 (JAC T9)

Помимо фургонов Sollers взял на вооружение и пикапы JAC. После начала СВО модель ST6 пытались делать на бывшем заводе Mazda на Дальнем Востоке (тоже принадлежит Sollers), но вскоре сборку перенесли в Ульяновск на отдельную от внедорожников УАЗ линию. Со временем добавились пикапы Sollers ST8 и ST9, построенные на той же рамной основе, но с другими дизайном и оснащением.

JAC JS9 показали в начале 2025 года, продажи в Китае должны начаться в ближайшее время

Sollers S9 — это клон нового JAC JS9, который использует базу пикапов JAC, но с пружинной (а не рессорной) задней подвеской. Рецепт не нов, и аналогично сделаны внедорожники Mitsubishi Pajero Sport или Toyota Fortuner: в их основе — платформы от пикапов L200 и Hilux соответственно. Поскольку JS9 разрабатывали в период тесного сотрудничества с УАЗом, китайские инженеры учли ряд пожеланий российской стороны, то есть автомобиль адаптирован для России, получил антикоррозийную защиту кузова и теплые опции.

Передние части внедорожника и пикапа почти идентичны

Технические характеристики S9 пока не опубликованы, но наверняка будут близки к таковым у пикапов JAC и Sollers. Если это так, основным силовым агрегатом станет сочетание двухлитрового бензинового турбомотора мощностью 224 л. с. (в Китае — 231 л. с.) и восьмиступенчатого «автомата», в качестве альтернативы — 2-литровый дизель в паре с «автоматом» или механической трансмиссией: мы тестировали такой на пикапе JAC T9. Менее мощную (130–139 л. с.) версию дизеля уже выпускают в Елабуге для коммерческой техники и некоторых «УАЗ-Патриот». В будущем не исключена локализация и форсированных дизелей (166–170 л. с.), что ставят на топовые пикапы. Длина внедорожника должна быть в районе 5 метров, компоновка салона — пяти- или семиместная.

Дизельный пикап JAC T9 возят из Китая. Версий с таким мотором у Sollers ST9 пока нет. На младшие пикапы Sollers ставят дефорсированную версию этого дизеля

Полный привод у пикапов и будущего внедорожника — с жестким подключением передней оси, в перспективе не исключено появление системы автоматического подключения (torque-on-demand), как, например, у внедорожников Tank. Просвет обещают выше, чем у пикапов, то есть более 210 мм.

Интерьер JAC T9 достаточно цивильный. Полный привод включается шайбой рядом с селектором восьмиступенчатого «автомата»

Пикапы Sollers ST9 стоят в районе 3,6 миллиона, а значит, цену внедорожника можно ожидать на уровне 3,8–4,5 миллиона рублей в зависимости от исполнения. Столько же стоит Haval H5 — наиболее очевидный конкурент Sollers S9. Если не ограничиваться размерным классом, конкурентов-внедорожников немало: помимо моделей Tank 300, 400 и 700 есть BAIC (BJ40, BJ60), BAW 212, Haval H9, Oting Paladin и Palasso, а также сами УАЗы.

Помочь Sollers S9 могут новые утилизационные сборы, поскольку с января 2026 года за ввоз автомобиля мощностью 224 л. с. придется платить более миллиона рублей, не считая пошлин, НДС и акцизов. Sollers, заключивший специальный инвестиционный контракт с Минпромторгом, получит государственный «кешбэк» и возможность гибче играть ценой.

