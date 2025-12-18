НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -4

0 м/c,

 751мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,38
EUR 94,15
ПСБ: главные события года
Погода на Новый год
«Умные решения»
Запретили посещения в роддомах
Купить жилье без обмана
Как избавиться от отключений интернета
Построят новый комплекс для переработки мусора
Откроют елочные базары: адреса
Новые авиарейсы
Авто Обзор Вместо «русского Прадо»: оцениваем внедорожник, который запускают на УАЗе в 2026 году

Вместо «русского Прадо»: оцениваем внедорожник, который запускают на УАЗе в 2026 году

Модель является развитием линейки пикапов ST9

242
Полноразмерный внедорожник Sollers S9 будут выпускать на Ульяновском автозаводе | Источник: база Роспатента / GeminiПолноразмерный внедорожник Sollers S9 будут выпускать на Ульяновском автозаводе | Источник: база Роспатента / Gemini

Полноразмерный внедорожник Sollers S9 будут выпускать на Ульяновском автозаводе

Источник:

база Роспатента / Gemini

Группа Sollers в первой половине 2026 года начнет выпуск нового внедорожника на Ульяновском автозаводе, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия. Рамный полноприводник получит индекс S9 и дополнит гамму из трех пикапов Sollers ST6, ST8 и ST9, с которыми технически унифицирован. Сейчас автомобиль проходит испытания и для его сборки в Ульяновске готовят производственные площадки. Старт ожидается в первой половине 2026 года. Выпускать автомобиль будут в режиме полного цикла со сваркой рам и кузовов. Рассказываем, что известно о свежем проекте УАЗа, который стал заменой так и не вышедшим новым моделям завода, включая «русский Прадо».

Задняя часть кузова отличается от пикапа: например, у внедорожника более развиты задние двери и установлена пружинная подвеска | Источник: jaccar.ruЗадняя часть кузова отличается от пикапа: например, у внедорожника более развиты задние двери и установлена пружинная подвеска | Источник: jaccar.ru

Задняя часть кузова отличается от пикапа: например, у внедорожника более развиты задние двери и установлена пружинная подвеска

Источник:

jaccar.ru

Внедорожник S9 — это не собственная разработка компании: как и пикапы, он сделан на основе идентичной модели китайской компании JAC (она же поставляет машинокомплекты «Москвичу»). Но сотрудничество JAC и Sollers глубже и масштабнее: на заводах группы в Татарстане выпускают коммерческую технику JAC (Atlant, Argo, SF1) и дизели для установки, в том числе на УАЗы. На Заволжском моторном заводе наладили выпуск шестиступенчатых механических коробок передач JAC.

Пикапы Sollers ST6&nbsp;— упрощенные версии Sollers ST9 (JAC T9) | Источник: sollers-cargo.ruПикапы Sollers ST6&nbsp;— упрощенные версии Sollers ST9 (JAC T9) | Источник: sollers-cargo.ru

Пикапы Sollers ST6 — упрощенные версии Sollers ST9 (JAC T9)

Источник:

sollers-cargo.ru

Помимо фургонов Sollers взял на вооружение и пикапы JAC. После начала СВО модель ST6 пытались делать на бывшем заводе Mazda на Дальнем Востоке (тоже принадлежит Sollers), но вскоре сборку перенесли в Ульяновск на отдельную от внедорожников УАЗ линию. Со временем добавились пикапы Sollers ST8 и ST9, построенные на той же рамной основе, но с другими дизайном и оснащением.

JAC JS9 показали в начале 2025 года, продажи в Китае должны начаться в ближайшее время | Источник: jaccar.ruJAC JS9 показали в начале 2025 года, продажи в Китае должны начаться в ближайшее время | Источник: jaccar.ru

JAC JS9 показали в начале 2025 года, продажи в Китае должны начаться в ближайшее время

Источник:

jaccar.ru

Sollers S9 — это клон нового JAC JS9, который использует базу пикапов JAC, но с пружинной (а не рессорной) задней подвеской. Рецепт не нов, и аналогично сделаны внедорожники Mitsubishi Pajero Sport или Toyota Fortuner: в их основе — платформы от пикапов L200 и Hilux соответственно. Поскольку JS9 разрабатывали в период тесного сотрудничества с УАЗом, китайские инженеры учли ряд пожеланий российской стороны, то есть автомобиль адаптирован для России, получил антикоррозийную защиту кузова и теплые опции.

Передние части внедорожника и пикапа почти идентичны | Источник: Артем КрасновПередние части внедорожника и пикапа почти идентичны | Источник: Артем Краснов

Передние части внедорожника и пикапа почти идентичны

Источник:

Артем Краснов

Технические характеристики S9 пока не опубликованы, но наверняка будут близки к таковым у пикапов JAC и Sollers. Если это так, основным силовым агрегатом станет сочетание двухлитрового бензинового турбомотора мощностью 224 л. с. (в Китае — 231 л. с.) и восьмиступенчатого «автомата», в качестве альтернативы — 2-литровый дизель в паре с «автоматом» или механической трансмиссией: мы тестировали такой на пикапе JAC T9. Менее мощную (130–139 л. с.) версию дизеля уже выпускают в Елабуге для коммерческой техники и некоторых «УАЗ-Патриот». В будущем не исключена локализация и форсированных дизелей (166–170 л. с.), что ставят на топовые пикапы. Длина внедорожника должна быть в районе 5 метров, компоновка салона — пяти- или семиместная.

Дизельный пикап JAC T9 возят из Китая. Версий с таким мотором у Sollers ST9 пока нет. На младшие пикапы Sollers ставят дефорсированную версию этого дизеля | Источник: Артем КрасновДизельный пикап JAC T9 возят из Китая. Версий с таким мотором у Sollers ST9 пока нет. На младшие пикапы Sollers ставят дефорсированную версию этого дизеля | Источник: Артем Краснов

Дизельный пикап JAC T9 возят из Китая. Версий с таким мотором у Sollers ST9 пока нет. На младшие пикапы Sollers ставят дефорсированную версию этого дизеля

Источник:

Артем Краснов

Полный привод у пикапов и будущего внедорожника — с жестким подключением передней оси, в перспективе не исключено появление системы автоматического подключения (torque-on-demand), как, например, у внедорожников Tank. Просвет обещают выше, чем у пикапов, то есть более 210 мм.

Интерьер JAC T9 достаточно цивильный. Полный привод включается шайбой рядом с селектором восьмиступенчатого «автомата» | Источник: Артем КрасновИнтерьер JAC T9 достаточно цивильный. Полный привод включается шайбой рядом с селектором восьмиступенчатого «автомата» | Источник: Артем Краснов

Интерьер JAC T9 достаточно цивильный. Полный привод включается шайбой рядом с селектором восьмиступенчатого «автомата»

Источник:

Артем Краснов

Пикапы Sollers ST9 стоят в районе 3,6 миллиона, а значит, цену внедорожника можно ожидать на уровне 3,8–4,5 миллиона рублей в зависимости от исполнения. Столько же стоит Haval H5 — наиболее очевидный конкурент Sollers S9. Если не ограничиваться размерным классом, конкурентов-внедорожников немало: помимо моделей Tank 300, 400 и 700 есть BAIC (BJ40, BJ60), BAW 212, Haval H9, Oting Paladin и Palasso, а также сами УАЗы.

Помочь Sollers S9 могут новые утилизационные сборы, поскольку с января 2026 года за ввоз автомобиля мощностью 224 л. с. придется платить более миллиона рублей, не считая пошлин, НДС и акцизов. Sollers, заключивший специальный инвестиционный контракт с Минпромторгом, получит государственный «кешбэк» и возможность гибче играть ценой.

Источник:

база Роспатента / Gemini

Ждет ли успех Sollers S9?

Да, выглядит перспективно
Нет, слишком дорого
Вряд ли, это же «китаец»

В России резко сократились продажи Chery, будущее которой в стране неопределенное. Выпуск дешевого Kia наладили у самых границ России, но есть подвох. А на улице АВТОВАЗа праздник: после полувековых мытарств «Нива» получила новый мотор.

ПО ТЕМЕ
Артём КрасновАртём Краснов
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
JAC Соллерс Автопром Авторынок Внедорожник
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Гость
54 минуты
Интересно, чем этот внедорожник будет отличаться от других.
Гость
53 минуты
Надеюсь, это будет не просто копия, а что-то новое и интересное.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«У каждого план по лотерее и продуктам». Почтальон — об изнанке работы за 20 тысяч в месяц
Елена Желянина
Мнение
Выбираем осторожно: что нельзя дарить на год Красной Огненной Лошади — список от астролога
Юлия Тарантина
Автор мнения
Мнение
Не похудел, но стал понимать жену: журналист месяц готовил еду как в доставке и сэкономил 10 тысяч на обедах
Анатолий Кузнецов
Мнение
«„Средние“ дети словно растворялись в потоке»: мать школьника рассказала о переводе сына на семейное обучение
Елена Турнаева
Мнение
«На маткапитал купишь только хижину»: крик души молодой мамы о ценах на жилье
Анонимный автор
Рекомендуем