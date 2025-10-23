НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Водитель легковушки заставил трех дальнобойщиков столкнуться. Зачем он это сделал?

Водитель легковушки заставил трех дальнобойщиков столкнуться. Зачем он это сделал?

Авария произошла на оживленной магистрали в результате резкого торможения

202
Вид из кабины грузовика перед столкновением | Источник: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / vk.comВид из кабины грузовика перед столкновением | Источник: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / vk.com

Вид из кабины грузовика перед столкновением

Источник:

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / vk.com

В рубрике «Группа разбора» рассмотрим ДТП на оживленном шоссе, где один водитель решил внезапно перестроиться, а другие попали в аварию. Пропустил ли он съезд, заглох или плохо себя почувствовал — итог один, на многополосной дороге с большими скоростями такие инциденты почти всегда заканчиваются массовыми столкновениями.

Итак, оживленная магистраль, 5 полос движения в одну сторону, крайняя правая — съезд с магистрали. В эту полосу, вероятно, и хотел перестроиться главный герой аварийной ситуации, не сделав этого вовремя. На легковом седане с включенным правым поворотником ему удалось сместиться из 4-го ряда в 3-й. При этом он затормозил идущую сзади другую легковушку, что затем вызвало замедление и столкновение целых трех фур. Смотрите видео.

Источник:

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / vk.com

Как можно увидеть на записи, водитель седана, очевидно, осознав, что маневр с перестроением не удался, уехал с места происшествия. А вот водители трех столкнувшихся грузовиков остались. Какую дистанцию держал водитель первой фуры, можно понять опять же по видеозаписи. Какую дистанцию держали два других водителя — неизвестно.

Кто виноват?

Водитель легковушки
Водители фур
Не знаю

— В ДТП имеется вина нескольких водителей. Во-первых, вина водителя, который совершил перестроение, не уступив дорогу автомобилю, имеющему преимущество. Отсутствие контакта с автомобилем виновника не снимает с него ответственности. Во-вторых, присутствует вина водителей, которые не соблюдали безопасный интервал и допустили столкновение с впереди идущими автомобилями. Водитель, не уступивший дорогу, будет нести ответственность за оставление места ДТП, если будет установлено, что он был осведомлен, что произошло ДТП и несмотря на это уехал, — комментирует адвокат Владимир Алешин.

— Могло произойти всё что угодно. Лампочка какая-нибудь загорелась, может, сломался. Он медленно, но продолжал движение. Я его вины не усматриваю, просто иначе любое торможение на дороге может быть трактовано как бесконтактное ДТП. Водитель первой фуры сделал всё правильно по ПДД, сбросил скорость. Здесь виноваты водители грузовиков, которые врезались в фуру перед ними, не соблюдали дистанцию, — говорит координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов.

Пункт 9.10 ПДД. Водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения.

На таких скоростных магистралях дистанция, даже если она зрительно кажется достаточной, в реальности «сжимается», ведь торможение с высокой скорости займет больше времени. Этого не учитывают многие водители, привыкшие ездить по обычным городским улицам со скоростью до 60 км/ч.

Поэтому, «вырываясь» из пробок на свободное шоссе, не следует притираться к впереди идущему автомобилю, дистанцию лучше увеличить. Мало ли какая причина вынудит резко затормозить этот автомобиль.

Читайте также: водитель ехал по широкой главной дороге и врезался в машину со двора — почему вдруг он виноват.

Дмитрий КосенкоДмитрий Косенко
Дмитрий Косенко
Журналист раздела «Авто»
Группа разбора ПДД ГИБДД ДТП
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
34 минуты
Интересно, что побудило его так поступить? Это провокация или ошибка?
Гость
31 минута
Почему некоторые водители считают обочину и попутное направление решением своих проблем? Это же прямая угроза безопасности.
Читать все комментарии
