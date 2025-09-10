Газелист вытолкнул скорую помощь на встречку — чем это кончилось

Момент двойной помехи Источник: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / Vk.com

Сегодня в «Группе разбора» интересная ситуация с двойным провоцированием: два автомобиля совершили внезапные опасные маневры, а третий врезался в столб. Кто из водителей допустил ошибки, как доказать вину «провокатора» — далее в материале.

Загородная двухполосная дорога, водитель с видеорегистратором едет через небольшой поселок. Вот с левой стороны от магазина начинает задним ходом отъезжать грузовая «Газель». Она создает помеху и пугает водителя скорой помощи, который выруливает на встречку. В свою очередь водитель с регистратором уходит вправо, избегает столкновения со скорой, но задевает столб. Смотрите видео.

Получилось, что касаний между автомобилями не было и водители вполне могли разъехаться без лишних разговоров, как это обычно и бывает. Но что же делать пострадавшему водителю, может ли он доказать чужую вину и возместить ущерб.

— Выезжающий грузовик нарушил п. 1.5, 8.3. Водитель скорой помощи выполнил маневр уклонения от опасности, который напрямую не урегулирован ПДД. По ПДД он в соответствии с п. 10.1 обязан снизить скорость вплоть до полной остановки. Но, полагаю, водитель скорой помощи оценил, что последствия от столкновения с грузовиком будут хуже возможных других вариантов. Такой удар о тяжелую машину очень опасен. Сидящий справа от водителя медик мог бы очень тяжело пострадать. Водитель регистратора ничего не нарушил, — говорит Денис Садовский, адвокат компании «Инюркон».

Пункт 8.3. При выезде на дорогу с прилегающей территории водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, путь движения которых он пересекает.

Пункт 8.12. Движение транспортного средства задним ходом разрешается при условии, что этот маневр будет безопасен и не создаст помех другим участникам движения. При необходимости водитель должен прибегнуть к помощи других лиц.

Пункт 10.1. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.

— С синим маячком скорая может отступать от ряда правил лишь при обеспечении безопасности, преимущество перед другими возникает только при маячке плюс звуковом сигнале. В нашем кейсе сирены не было, следовательно, приоритета нет, безопасность маневра — обязанность водителя скорой. Очевидно, что выезд на встречку на высокой скорости это очень рискованный маневр. Водитель с регистратором по пункту 10.1 ПДД обязан выбирать скорость, обеспечивающую постоянный контроль, но если внезапно возникла опасность и он ушел от лобового, применяется конструкция «крайней необходимости» (юридический термин). Итак, здесь совместная вина «Газели» и скорой. Степень вины определяет суд, но даю 99,9% что полностью виновным в ДТП будет признан водитель «Газели», — считает координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов.

Таким образом, при должном оформлении ДТП всегда можно привлечь виновника как в этой аварии, так и в других бесконтактных. Не следует думать, что если вы спровоцировали повреждение другой машины и контакта у вас не было, то и ответственность с вас снимается.

— Определение ДТП по правилам — это событие «в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием», повлекшее вред людям/имуществу/сооружениям. Упоминания «столкновения» как условия нет, следовательно, контакт не обязателен. Это отражено в официальных подборках и разъяснениях Пленума ВС РФ и Президиума ВС, — заключает Петр Шкуматов.