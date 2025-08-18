«„Гранта“ стоит 750 тысяч. Какие к ней претензии?»: бизнесмен рассказал, почему ездит на российских авто

Какие плюсы и минусы у российских машин Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

В России принято ругать отечественный автопром. Многие стремятся покупать иномарки. Удивительно, но кто-то всё-таки выбирает продукцию АВТОВАЗа, причем не из-за обстоятельств, а по собственной воле. Редакция 116.RU нашла такого человека: Егор из Альметьевска занимается арендой машин и работает исключительно с маркой «Лада».

Тут могла бы быть реклама «Лады», но нет. Нас действительно не оставляет вопрос почему. Далее Егор от первого лица расскажет, за что он уважает отечественный автопром.

Аргумент № 1: обслуживание

Моей первой машиной для бизнеса стал Datsun on-DO, который, между прочим, создавался на основе «Лады-Гранты». А всего за 4 года работы я сменил не один десяток «Грант» и «Датсунов» и покупал их с разных рук, поэтому уже могу составить свое экспертное мнение об их плюсах и минусах.

С автомобилями «Лада» знакомиться не нужно — они нас окружают каждый день. В каждом дворе стоит по несколько машин, а для многих это первая машина отца или деда. Эта марка не нуждается в рекламе, и это в хорошем смысле!

Почему выбор пал на «Ладу»? Потому что это доступное обслуживание и доступность во всех смыслах. Легко найти запчасти, легко купить их здесь и сейчас, а также быстро найти сервис, который тебя починит. Да, на популярные иномарки тоже много запчастей в наличии, но такого количества запчастей и простоты обслуживания, наверное, не предлагает ни одна иномарка.

Аргумент № 2: цена

Сейчас самая доступная машина АВТОВАЗа — «Лада-Гранта» в комплектации «стандарт». Она стоит всего 750 тысяч рублей. Производство «Гранты» началось в 2011 году, и тогда ее можно было купить за 250 тысяч рублей.

Получается, за 13–14 лет они подорожали в три с половиной раза. Если говорить о доковидном периоде, в 2019 году «Лада-Гранта» (стандарт) стоила 400 тысяч рублей, если мне не изменяет память.

Сложно увидеть какие-то минусы, если адекватно оценивать ситуацию на рынке. Например, новая «Лада-Гранта» стоит 750 тысяч рублей. Какие могут быть к ней претензии? Это новая машина, она обеспечивает базовый комфорт, не требует много топлива, не просит много денег и отлично справляется со своей задачей.

Единственный минус — это то, что после 2022 года, после введения санкций, качество автомобилей стало «плавать». У некоторых машин всё в порядке, а другие начинают ломаться и «выносить мозги». Егор водитель из Альметьевска

Это произошло после того, как АВТОВАЗ остался без концерна Renault. До 2022 года качество было более стабильным.

Для меня не так важна дешевизна обслуживания этих машин, но для многих это основная причина их выбора.

Аргумент № 3: звездочка «Веста»

Моя самая любимая машина — «Лада-Веста», и сейчас я езжу именно на ней.

Наверняка многие эксперты согласятся со мной, потому что это действительно удачный продукт АВТОВАЗа. Он сочетает доступность и легкость в обслуживании, при этом дает водителям комфорт на современном уровне — на уровне хороших бюджетных иномарок, таких как Volkswagen Polo или Hyundai Solaris. По сути, «Веста» в 2015 году стала настоящим прорывом для АВТОВАЗа.

У «Гранты», «Нивы» и «Ларгуса» нет конкурентов в этом ценовом сегменте, даже среди китайских автомобилей. А вот у «Весты» есть конкуренты — Baic, KAI E5 и Solaris HC. Сделаю ремарку: «Нивой» я никогда не владел.

Но кто бы что ни говорил, эти автомобили значительно уступают «Весте» по всем показателям. «Веста» предлагает гораздо больше выбора: по конфигурации, комплектации и моторам. Например, выбор у Solaris и Rio за эти деньги немного скромнее.

Аргумент № 4: прорывная «Искра»

У АВТОВАЗа есть будущее. И вполне нормальное. У компании есть клиенты, и они никуда не денутся. Кроме того, производитель идет в ногу со временем.

В последний раз АВТОВАЗ выпустил автомобиль «Искра» в апреле — это тоже достаточно прорывной автомобиль, потому что ранее при производстве машин мы не использовали столь современные глобальные платформы («Искра» сделана на платформе Renault Logan).

В будущем я хотел бы купить себе «Ладу-Искру». Только хотелось бы, чтобы производитель стабилизировал качество машин.

Аргумент № 5: просто не бойтесь

У меня было много хороших моментов за рулем российских машин. В первый раз в жизни я на отечественном авто поехал на море с друзьями.

В общем, не бойтесь покупать АВТОВАЗ, покупайте, возитесь — этот автомобиль научит вас разбираться в автомобилях в будущем. Это может сделать хорошо в России только «Лада». АВТОВАЗ — это кладезь для рукодельников и автотюнеров. Огромный ассортимент тюнинга на любой вкус и цвет, на любой кошелек.