Пока не заискрилось. Из-за чего буксует старт продаж новой бюджетной «Лады»

Продажи новой бюджетной модели Iskra начались не очень весело Источник: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру»

С этой недели «АВТОВАЗ» официально запустил продажи новой бюджетной модели Iskra в Петербурге, Тольятти и Москве. Корреспондент «Фонтанки» с прискорбием наблюдал за не слишком удачным стартом этого процесса в отдельно взятом городе. Если коротко, деньги у вас взять могут, но не за то, что вы хотите, а машину взамен отдадут, но когда именно — сказать затруднительно. Те полторы «Искры», что есть в салонах, покупателям отдавать категорически запрещено.

— Пока есть только два автомобиля, чтобы люди могли посмотреть. Продажи вчера (20 июля) стартовали официально, но продавать пока ничего не можем, потому что нет машин на замену этим, а они в салоне должны быть представлены без перерыва, — рассказали корреспонденту, который приехал прицениваться к новинке в один из салонов Петербурга.

Сперва о хорошем. Iskra получилась нормальным автомобилем. Для руководства завода при этом важно, что получается отчитаться о 90% запчастей чисто российского производства. Для покупателя куда важнее, что с ним будет через год-два реальной эксплуатации. Ну и цена.

Если на первый вопрос ответов никаких нет, то со вторым есть приятное. Минимальная цена на вполне приличную машину — 1,25 миллиона рублей. Да, это, конечно, механика и всего 90 л. с., но зато в базе — подушки спереди, система курсовой устойчивости, датчики света, дождя и давления в шинах. Сиденье водителя регулируется по высоте, на передних дверях электроподъемники стекол. Через мобильное приложение даже в базовой комплектации, как обещают, машину можно будет удаленно завести и прогреть.

Чисто по ощущениям, машину, которую предлагают разглядывать в салоне, если бы не шильдик с ладьей на руле, можно было бы уверенно спутать с любым недорогим «китайцем». Но что поделать, эпоха автомобильной индивидуальности ушла в прошлое.

Еще бросается в глаза ручка переключения передач. От нее тоже веет чем-то родным и теплым. У «китайцев» такой, МКПП, конечно, нет. А всё остальное — «крутилки», сиденья, зеркала — всё такое же, как у всех.

Источник: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру»

Конечно же, комплектацию нам показывают «богатую», с красивой обивкой, шестиступенчатой коробкой и большущим, по-китайски, «телевизором» мультимедиа-системы. Стоит такая от 1,58 миллиона. Нельзя сказать, чтобы дорого, но и не прям копейки, конечно. Сколько будут стоить разнообразные «допы», которые — плавали, знаем — будут навязывать покупателям первых дефицитных экземпляров, пока не в курсе даже сами продавцы.

Источник: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру»

Внутри, по ощущениям, скорее приятно. На все полтора миллиона. Кому не нравится — ну это нормально, это же бюджетная отечественная машина, а не новенькая купюра в 100 долларов, чтобы все ее любили.

Давайте так. Эта машина отвечает запросам огромного пласта глубинного русского водителя. Во-первых, не эти ваши китайские вариаторы-роботы-автоматы, а русская народная механика. Да-да, чтобы из грязи и сугробов выбираться проще было. Да по трассе чтобы на буксире ездить могла. Ну и чтобы в гараже, если разобрать, всё понятно было. Ну просто потому, что далеко не везде на просторах нашей родины уже сформировался устойчивый пул авторизованных ремонтников вариаторов. А с механикой всё же как-то надежнее. Да и жрет она меньше, тем более в базовой комплектации и кондиционера нет.

+1

Во-вторых, по нынешним временам в базе она и правда дешевая. Это ответ всяким сверхбюджетным китайским «Алсвингам», которые заманивают покупателя примерно такой же ценой. В реальности «китайцы», даже самые дешевые, выходят дороже, либо там куча подвохов с покупкой.

В-третьих, какой нормальный русский человек в глубинке будет покупать «Алсвинг»? Для начала мужики не поймут. Ну а потом — сальники и рейки на них кто менять будет? Си Цзиньпин? Что-то вряд ли. Либо сам, либо Петровича в подмогу позовем и всё поменяем в родной «ласточке» без этих вот фирменных менеджеров и кислого кофе из автомата за 100 рублей.

Таким образом, то, что для начала продаж «Искры» были выбраны Москва и Петербург — это, конечно, большой просчет. По-хорошему, надо было выбирать Медвежьегорск и Ревду. Покупатели оттуда куда меньше будут воротить нос от бюджетного автопрома, и им про преимущества пятиступенчатой механики рассказывать не надо. Полгорода бы собралось, люди бы за бесплатно радовались, гладили красные бока «Искры» и записывались бы в очередь. В Петербурге так не вышло.

А теперь о дегте. Даже если бы «АВТОВАЗ» объявил о старте продаж именно в Медвежьегорске и Ревде, с точки зрения коммерции бы вообще ничего не изменилось. Дело в том, что как в этих двух городах никакой «Искры» купить нельзя, так же и в столицах это невозможно.

Можно ли назвать провалом то, что официально анонсированный и торжественно объявленный президентом завода Максимом Соколовым старт продаж встретил покупателей пустыми складами? Не нам судить.

Можно ли считать такой подход маркетинговым ходом, чтобы посильнее завлечь покупателя? Ну… Был бы я маркетологом «АВТОВАЗа», я бы что-то примерно в таком духе и говорил бы — чего ж еще сказать-то?

— У нас есть производственные заказы, но графика доставки нет. Возможно, до 10 августа какие-то автомобили появятся, — говорят в салоне.

Что касается комплектации, то и тогда на первых порах получить можно будет только предмаксимальную и максимальную версии. То есть по 1,44 и 1,58 миллиона. Уже с двигателем 105 л. с. и шестиступенчатой коробкой.

— На базовую (Comfort 1 249 000 рублей) даже не ориентируйтесь, она появится не раньше чем через полгода-год, — огорчает менеджер. И уже чтобы добить покупателя, добавляет свою какую-то менеджерскую правду: — На старте продаж любого бренда это обычная практика, — спорить с ним и доказывать, что это неправда, как-то не захотелось.

При этом все доступные для заказа машины — механика. Когда будет версия с вариатором — для большого города, где стартовали продажи, а не для людей в глубинке, — в салоне даже не стали предполагать.

В самом «АВТОВАЗе» на вопрос «Фонтанки» про отсутствие машин отпираться не стали: «Первая партия была почти моментально распродана, идет прием заказов с исполнением в ближайшие недели».

По Сети ходит якобы «утечка» производственного плана «АВТОВАЗа» на «Искры» на июль. Якобы первая неделя включает выпуск 10 машин ежедневно, вторая — 16 автомобилей в день, третья — 25, а четвертая, финальная неделя, — 38 единиц ежедневно. Итого около 450 машин. Это на всю страну.

Раз уж мы тут стараемся и про хорошее, то уже в июле в Петербурге на бывшем заводе Nissan были собраны первые 23 машины. Планируется, что будут продолжать. Сколько именно — не говорят.