Звук как из преисподней. Журналист честно рассказала о годе владения машиной популярной китайской марки

Надеюсь, что в автосалон за новой машиной я вернусь еще нескоро (хотя противники «китайцев» есть и в моем окружении) Источник: Татьяна Стриганова / 74.RU











Который год «китайцы» занимают больше половины рынка новых машин в России, соревнуясь с российским автопромом. Самые свежие данные «Автостата» — 54,5% (и это еще доля сократилась по сравнению с прошлым годом). Журналист 74.RU Артем Краснов год назад писал, что не готов к покупке нового автомобиля, и его останавливает не только цена. Его коллега Татьяна Стриганова тогда уже ездила на новом Changan CS35. В авторской колонке она рассказывает о плюсах и минусах этой модели.

Мы в тупике на «Матизе»

Если вы кликнули на статью из-за громкого заголовка и ожидаете увидеть здесь проклятья в сторону моей машины, то не тратьте время. По законам жанра так надо, хотя цитата в самом начале — чистая правда, просто прочитайте текст до конца.

Машину мы выбирали весной прошлого года, и вопрос этот не просто назрел. На купленном в 2010 году Daewoo Matiz уже как полгода не работал спидометр (из сопутствующих плюсов: и километры на счетчике не прибавлялись, застыв на отметке в 112 тысяч). «Матиз» в последние пару лет мы активно использовали вместе с мужем, поэтому и замену ему присматривали сообща.

Итак, февраль–март 2024 года. Бюджет — 1,8 миллиона рублей, часть суммы — в кредит. Мой выбор пал на «Москвич», муж смотрел двух-трехгодовалую «Весту» еще с импортными компонентами. Почему-то Haval или Chery, подходящие нам по бюджету, он даже не рассматривал, и я ему доверяю в этом вопросе. Приходим в дилерский центр «Москвича» и смотрим желаемое — я в восторге (после «Матиза»-то!) от тест-драйва, даже цвет выбрала — голубенький такой. Потом идем на парковку и смотрим вариант мужа — сданную в трейд-ин кем-то Lada Vesta Cross. Он рад, а у меня в голове закипает протест: машина еще с запахом прежнего владельца то ли за 1,7, то ли 1,9 миллиона рублей.

Был и такой вариант Источник: Татьяна Стриганова / 74.RU

Мне хотелось плакать после просмотра его фаворита, ему — от моего. Мы в тупике и до сих пор на «Матизе». Прошло пару дней, и на сайте бесплатных объявлений всплывает Changan CS35. Цена как у нового «Москвича». Первая реакция: это какая-то замануха. Но нет, офис продаж через дорогу от нашей редакции, мы сходили и всё проверили. Купили через пару дней, даже без тест-драйва.

«Теперь придется есть только макароны»

Кстати, цена на машину за год практически не изменилась. Вот вам скриншот недавнего объявления из салона, в котором мы и покупали машину. И сумма эта действительна только при заключении кредитного договора и сдачи старой машины в трейд-ин. Без них, как и в прошлом году, цена около 2,6 миллиона рублей. Из дополнительных затрат только КАСКО — 120 тысяч рублей. Причем покупка этого полиса обязательна только в первый год кредита, сейчас у меня только ОСАГО (8127 рублей на трех водителей). Никаких карт рассрочки, поддержки на дорогах, которые нам предлагали как обязательную часть покупки в других автосалонах.

Единственная разница: наша машина 2023 года выпуска, а сейчас продают более свежие модели Источник: сайт бесплатных объявлений











Покупка машины, так совпало, случилась сразу после моего дня рождения. Друзья шутили:

— Ну, сейчас жизнь изменится!

— Как именно?

— Теперь придется есть только макароны.

Но рацион наш спустя год практически не поменялся. Платеж по кредиту в 49 тысяч рублей (кредит взят в «Альфа Банке» на пять лет) мы с мужем покрываем без проблем. Бывает, вносим досрочные платежи. Уже сдвинули срок «расплаты» на ноябрь 2026 года. Конечно, есть понимание, что 22% годовых — это негуманно, но ругать систему в этом случае бессмысленно. Непонятно, когда ставки вернутся к нормальным значениям и что будет с ценами на машины к тому времени.

Неделю машину обклеивали антигравийной пленкой от сколов, тонировали задние стекла. Свою первую поездку я не запомнила, просто комфортная и быстрая машина. По сравнению с «Матизом» штрафов с камер стало приходить больше. Стыдно в этом признаваться, но только в этом году было штук пять за превышение скорости на 5–10 километров в час. Муж ездит вроде быстрее, но штрафов у него нет.

Где-то в начале пути Источник: Татьяна Стриганова / 74.RU

В багажник, в принципе, влезает всё самое необходимое. При необходимости можно сложить задние сиденья Источник: Татьяна Стриганова / 74.RU

Расход топлива, ТО и ремонт после ДТП

Несмотря на странный совет в инструкции к машине использовать 92-й бензин, мы льем только 95-й, чтобы проблем с турбированным мотором не было. Их пока и нет. Но мнения относительно безоблачного будущего машины расходятся. У меня есть хороший знакомый, ремонтирующий машины. Он и свою часто загоняет на ремонт, сейчас он владелец подержанного (год выпуска не спрашивала) «гелика». Он убежден, что все мы пожалеем о покупке «китайских игрушек» через год-другой.

Но вернемся к основной теме. Расход в городе составляет 8–9 литров на 100 километров, по трассе он падает до 6–7 литров. Сложно поверить, но это уровень «Матиза».

Зимние шины нам обошлись в 39 тысяч рублей. Зиму, кстати, они отработали как надо — все шипы на месте. И машина прекрасно держит дорогу в зимний период.

Источник: Татьяна Стриганова / 74.RU

Среди других расходов техническое обслуживание у официального дилера. Нулевое ТО на пяти тысячах километров пробега нам обошлось в 14 тысяч рублей, первое на пятнадцати — тоже в 14 тысяч. Через полторы тысячи километров будет второе ТО на 25 тысячах пробега, и оно нам обойдется уже в 28 тысяч рублей. Я специально позвонила в сервисный центр, чтобы узнать, что входит в эту сумму: замена масла в двигателе, замена масленого фильтра, прокладка сливной пробки, антифриз, фильтр воздушный, фильтр кондиционера, свечи зажигания?

На дальние расстояния мы пока не ездили, в основном ближайшие к нам города — Миасс, Златоуст Источник: Татьяна Стриганова / 74.RU

Было у нашей машины и маленькое (но очень неприятное) ДТП. На заправке под сугробом я не заметила высокий бордюр и помяла нижнюю часть бампера. Пострадали только пластиковые элементы «юбки» бампера, но внутрь машины вдавился датчик системы экстренного торможения, кронштейны погнулись. Кстати, датчик болтался на проводах, но работал! В итоге мы решили всё починить без страховой компании — заказали такую же часть бампера на сайте объявлений за 5500 рублей, а установил нам всё знакомый мастер бесплатно.

Кстати, другие детали на нашу модель легко найти в интернете, и стоят они не заоблачных денег.

Пора наконец подводить окончательный итог и озвучить тот самый минус. К машине за год и два месяца нареканий в техническом плане у нас не было. Она очень хорошо идет по трассе, но вот о внедорожных вылазках, даже самых безобидных, придется забыть.

Мы пару раз ездили за грибами. Безобидная вроде бы лужа на грунтовой дороге может стать серьезным препятствием. Причем на «Матизе» я там не застревала, а Changan сел в эту лужу и беспомощно крутил колесами несколько минут. При пробуксовке у него включается система блокировок с жутким звуком — прямо как из преисподней. Этот рык можно, конечно, отключить в критической ситуации, и машина вырулит, но это не точно. То же самое было на лесной дороге: мы едва выбрались с парковки, хотя грязи там не было, только смоченная дождем трава и маленький подъем в гору. В общем, передний привод создан только для города и очень лайтовых поездок за его пределы. Хотя зимой в гору заехали без проблем.

Волнений было больше — машина без проблем забралась в гору. Главное, не тормозить Источник: Татьяна Стриганова / 74.RU

Недавно мой коллега из тюменской редакции сделал похожий обзор на недавно купленный Haval.