АВТОВАЗ объявил скидки на Lada Vesta из-за низких продаж

До конца мая на автомобили Lada Vesta прошлого года выпуска действуют скидки в 200 тысяч рублей, а на топовые версии Sportline — 240 тысяч рублей, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа. Скидки есть и на другие модели Lada, но они заметно меньше, например, для «Гранты» дисконт составляет 50 тысяч рублей, для «Нивы» — 100 тысяч.
Акцент на Lada Vesta сделан, вероятно, из-за низких продаж модели и значительных запасов прошлогодних машин. В минувшем апреле, по данным агентства «Автостат», Lada Vesta показала наихудшую динамику среди десяти самых популярных моделей: ее продажи в годовом выражении снизились почти вдвое, с 13 726 машин в апреле прошлого года до 7099 в прошедшем месяце. Продажи «Гранта» и «Нивы» просели примерно на треть.
По оценкам экспертов, на складах производителей и автодилеров сейчас стоит примерно полмиллиона нераспроданных машин, из которых около трети — российские модели, в основном АВТОВАЗа.
С учетом скидок самые доступные Lada Vesta стоят сейчас в районе 1,3 млн рублей. За эти деньги предлагается седан с 1,6-литровым 106-сильным мотором, российской пятиступенчатой коробкой, подушками безопасности, АБС, ESP и кондиционером. В прайс-листах завода числится и более доступная версия Comfort за 1,239 млн, но купить такой автомобиль на практике нереально. Скидки распространяются и на более оснащенные версии «Весты», включая универсалы и модификации Cross.
В 2024 году АВТОВАЗ повышал стоимость Lada Granta, но цена «Лады Весты» оставалась относительно стабильной, и даже возвращение системы стабилизации в базовую версию не сильно сказалось на ее прайсах. Однако спрос на модель, которой исполняется в этом году десять лет, нестабилен.
Продажам Lada Vesta мешают несколько факторов. Так, несмотря на рост утильсборов, китайские бренды продолжают демпинговать, например, седан Kaiyi E5 в апреле с учетом скидок стоил от 1,225 млн рублей. Не исключено, что часть потенциальных клиентов «Весты» ждут начала продаж Lada Iskra, которая близка к ней по характеристикам. Выпуск модели уже начался, но в автосалонах она появится в конце июля.
Что касается стоимости других машин, прайс-листы относительно стабильны. Многие производители предлагают скидки на автомобили 2024 года выпуска, и особенно щедрые предложения действуют для не самых популярных брендов типа BAIC, Voyah, Kaiyi, Evolute. При этом ряд производителей поднял стоимость машин нового года выпуска, например, «Москвич-3» теперь стоит от 1,8 млн, тогда как ранее цена стартовала от 1,7 млн (она же действует на машины 2024 года).
Выбирая автомобиль за сумму в районе 1,3 млн рублей, что бы вы предпочли (можно несколько вариантов)?
Китайцы тем временем планируют привезти в Россию недорогой кроссовер, похожий на Land Cruiser первых поколений. А недавно мы рассказывали о том, сколько стоили автомобили 20 лет назад (удивительно, но некоторые с тех пор даже подешевели).