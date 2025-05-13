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Авто Подробности АВТОВАЗ объявил скидки на Lada Vesta из-за низких продаж

АВТОВАЗ объявил скидки на Lada Vesta из-за низких продаж

Дисконт будет действовать до конца мая

259
16 комментариев
Цены снизили на все версии Lada Vesta | Источник: Артем КрасновЦены снизили на все версии Lada Vesta | Источник: Артем Краснов

Цены снизили на все версии Lada Vesta

Источник:

Артем Краснов

До конца мая на автомобили Lada Vesta прошлого года выпуска действуют скидки в 200 тысяч рублей, а на топовые версии Sportline — 240 тысяч рублей, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа. Скидки есть и на другие модели Lada, но они заметно меньше, например, для «Гранты» дисконт составляет 50 тысяч рублей, для «Нивы» — 100 тысяч.

Акцент на Lada Vesta сделан, вероятно, из-за низких продаж модели и значительных запасов прошлогодних машин. В минувшем апреле, по данным агентства «Автостат», Lada Vesta показала наихудшую динамику среди десяти самых популярных моделей: ее продажи в годовом выражении снизились почти вдвое, с 13 726 машин в апреле прошлого года до 7099 в прошедшем месяце. Продажи «Гранта» и «Нивы» просели примерно на треть.

По оценкам экспертов, на складах производителей и автодилеров сейчас стоит примерно полмиллиона нераспроданных машин, из которых около трети — российские модели, в основном АВТОВАЗа.

Lada Vesta по-прежнему занимает второе место в рейтинге продаж, но почти с двукратным отставанием от «Гранты». На пятки наступает Haval Jolion, самая популярная иномарка | Источник: Артем КрасновLada Vesta по-прежнему занимает второе место в рейтинге продаж, но почти с двукратным отставанием от «Гранты». На пятки наступает Haval Jolion, самая популярная иномарка | Источник: Артем Краснов

Lada Vesta по-прежнему занимает второе место в рейтинге продаж, но почти с двукратным отставанием от «Гранты». На пятки наступает Haval Jolion, самая популярная иномарка

Источник:

Артем Краснов

С учетом скидок самые доступные Lada Vesta стоят сейчас в районе 1,3 млн рублей. За эти деньги предлагается седан с 1,6-литровым 106-сильным мотором, российской пятиступенчатой коробкой, подушками безопасности, АБС, ESP и кондиционером. В прайс-листах завода числится и более доступная версия Comfort за 1,239 млн, но купить такой автомобиль на практике нереально. Скидки распространяются и на более оснащенные версии «Весты», включая универсалы и модификации Cross.

В 2024 году АВТОВАЗ повышал стоимость Lada Granta, но цена «Лады Весты» оставалась относительно стабильной, и даже возвращение системы стабилизации в базовую версию не сильно сказалось на ее прайсах. Однако спрос на модель, которой исполняется в этом году десять лет, нестабилен.

Продажам Lada Vesta мешают несколько факторов. Так, несмотря на рост утильсборов, китайские бренды продолжают демпинговать, например, седан Kaiyi E5 в апреле с учетом скидок стоил от 1,225 млн рублей. Не исключено, что часть потенциальных клиентов «Весты» ждут начала продаж Lada Iskra, которая близка к ней по характеристикам. Выпуск модели уже начался, но в автосалонах она появится в конце июля.

Скидка в 170 тысяч рублей действует для Lada Largus | Источник: пресс-служба АВТОВАЗаСкидка в 170 тысяч рублей действует для Lada Largus | Источник: пресс-служба АВТОВАЗа

Скидка в 170 тысяч рублей действует для Lada Largus

Источник:

пресс-служба АВТОВАЗа

Что касается стоимости других машин, прайс-листы относительно стабильны. Многие производители предлагают скидки на автомобили 2024 года выпуска, и особенно щедрые предложения действуют для не самых популярных брендов типа BAIC, Voyah, Kaiyi, Evolute. При этом ряд производителей поднял стоимость машин нового года выпуска, например, «Москвич-3» теперь стоит от 1,8 млн, тогда как ранее цена стартовала от 1,7 млн (она же действует на машины 2024 года).

Выбирая автомобиль за сумму в районе 1,3 млн рублей, что бы вы предпочли (можно несколько вариантов)?

Lada Granta
Lada Vesta 2024 года (со скидкой)
Подождал бы Lada Iskra
Kaiyi E5 или аналог
Lada Niva
Поискал бы на б/у рынке
Заказал бы доставку из Японии или Южной Кореи
Подождал бы, когда еще подешевеет
Напишу в комментариях

Китайцы тем временем планируют привезти в Россию недорогой кроссовер, похожий на Land Cruiser первых поколений. А недавно мы рассказывали о том, сколько стоили автомобили 20 лет назад (удивительно, но некоторые с тех пор даже подешевели).

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Артём КрасновАртём Краснов
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Lada Vesta АВТОВАЗ Скидки Распродажа
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Комментарии
16
Гость
40 минут
Пускай стоят под открытым небом в ожидании покупателей корыт за мульёны и гниют. За такие деньги они нам не нужны.
Гость
45 минут
ведра за миллионы ))))
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