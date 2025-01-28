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Авто «Все предрекали кончину АВТОВАЗа»: Путин посетил завод Lada — оцениваем новые модели с президентом

«Все предрекали кончину АВТОВАЗа»: Путин посетил завод Lada — оцениваем новые модели с президентом

В конце встречи глава России призвал пересадить чиновников на отечественные авто

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8 комментариев

Президента познакомили с несколькими перспективными проектами АВТОВАЗа

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Президент России Владимир Путин посетил завод АВТОВАЗ в Самарской области. Там ему показали новые модели, которые начнут выпускать в ближайшие годы.

— Все думали, что остановился завод. Всё грохнется, всё остановится, зависимость колоссальная от наших недоброжелателей. Они убежали и думали, что всё у нас развалится. Все предрекали кончину АВТОВАЗа — ничего подобного, завод развивается, — отметил Путин на встрече с сотрудниками.

Тольяттинский завод АВТОВАЗ планирует начать выпускать несколько новых моделей автомобилей. Такие прогнозы озвучили представители концерна президенту и показали прототипы будущих машин.

Первым Путин оценил предсерийный автомобиль «Лада-Искра», старт производства которого намечен на апрель 2025 года.

Путин заглянул в будущий седан

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Чуть позднее на конвейер хотят поставить городской кроссовер B+cross. Выпуск пока планируют на 2026 год, но президент уже успел оценить модель. Среди главных плюсов, которые ему озвучили, современный дизайн.

На кроссовере заметны характерные дизайнерские решения

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После делегация отправилась к электрической версии Niva. Ей хотят оставить внедорожный потенциал, но с полностью электрическим приводом. Модель получит название e-Niva.

На новой «Ниве» расцветка оказалась самой необычной

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После осмотра новых моделей Путин потребовал пересадить чиновников и сотрудников госкомпаний на отечественные авто.

— Обязательно будем двигаться по этому пути. Это и будет, кстати говоря, одна из форм поддержки — причем такая действенная и абсолютно рыночная. Государство закупает свое собственное, — отметил он на встрече.

Какая модель понравилась вам?

Iskra
B+cross
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Владимир Путин АВТОВАЗ Lada Iskra Лада Модель
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Комментарии
8
Гость
1 час
туда заливают наши деньги не считая а оттуда выходит отстой втридорога всё как всегда и по плану и без времени на раскачку
Гость
1 час
Если бы в ВАЗ не вливали деньги мегатоннами, то он уже был бы трупом.... А всё новое, это или старое, времён Андерсена, или Китай. Своего у завода- только понты и недетская жадность.
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