«Все предрекали кончину АВТОВАЗа»: Путин посетил завод Lada — оцениваем новые модели с президентом

Президента познакомили с несколькими перспективными проектами АВТОВАЗа Источник: официальный сайт президента России











Президент России Владимир Путин посетил завод АВТОВАЗ в Самарской области. Там ему показали новые модели, которые начнут выпускать в ближайшие годы.

— Все думали, что остановился завод. Всё грохнется, всё остановится, зависимость колоссальная от наших недоброжелателей. Они убежали и думали, что всё у нас развалится. Все предрекали кончину АВТОВАЗа — ничего подобного, завод развивается, — отметил Путин на встрече с сотрудниками.

Тольяттинский завод АВТОВАЗ планирует начать выпускать несколько новых моделей автомобилей. Такие прогнозы озвучили представители концерна президенту и показали прототипы будущих машин.

Первым Путин оценил предсерийный автомобиль «Лада-Искра», старт производства которого намечен на апрель 2025 года.

Путин заглянул в будущий седан Источник: Кремль. Новости / Telegram

Чуть позднее на конвейер хотят поставить городской кроссовер B+cross. Выпуск пока планируют на 2026 год, но президент уже успел оценить модель. Среди главных плюсов, которые ему озвучили, современный дизайн.

На кроссовере заметны характерные дизайнерские решения Источник: Кремль. Новости / Telegram

После делегация отправилась к электрической версии Niva. Ей хотят оставить внедорожный потенциал, но с полностью электрическим приводом. Модель получит название e-Niva.

На новой «Ниве» расцветка оказалась самой необычной Источник: Кремль. Новости / Telegram

После осмотра новых моделей Путин потребовал пересадить чиновников и сотрудников госкомпаний на отечественные авто.

— Обязательно будем двигаться по этому пути. Это и будет, кстати говоря, одна из форм поддержки — причем такая действенная и абсолютно рыночная. Государство закупает свое собственное, — отметил он на встрече.