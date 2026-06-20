«Многие звери просто умирали от голода»: банкир спасает диких животных со всей страны — вы только посмотрите на ее питомцев

Дом спасенных животных Ольга открыла 10 лет назад Источник: архив Ольги Зоткиной

Десять лет назад Ольга Зоткина в одиночку создала Дом спасенных животных в Рязани. Здесь она держит тех, кто не приспособлен к жизни в дикой среде обитания, и тех, кто когда-то пострадал от рук человека. По ее словам, этот проект — нечто среднее между зоопарком и приютом.

35-летняя Ольга заботится обо всех, кому нужна помощь, — тут кошки, собаки, сурикаты, песцы, лисы, козы, кролики, удавы, еноты, бобер, пони… Да много кого! Сейчас у нее живет около 90 (!) зверей. Создательница приюта рассказала YA62.RU, как появился Дом спасенных животных, как она дрессирует зверей и как они изменили ее жизнь.

Дом спасенных животных работает каждый день, кроме понедельника Источник: Виктория Улитова / YA62.RU

Дом, в котором

Ольга Зоткина с самого детства любит животных. Раньше она часто ездила к бабушке, у которой было немаленькое хозяйство, а потом у самой героини появился енот. Он жил не в вольере, а в квартире и, по ее словам, вел себя как «маленький царек». Общаясь с ним, она постепенно начала понимать психологию зверей.

У Ольги нет зоологического образования — она специалист банковского дела, но регулярно проходит курсы по изучению разных животных и набирается опыта у коллег из других регионов.

К мечте открыть Дом спасенных животных Ольга шла не один год. Еще в 2014-м она придумала проект, но не получила поддержки. Мама, которая сейчас, кстати, помогает, сказала, мол, «это не для простых людей», а бывший молодой человек-юрист в красках расписал сложности, которые ее ждут.

Но в 2015 году Ольга всё-таки решилась. Подруга подтолкнула.

«Мы встретились, и она сказала: „А давай!“. Именно этой фразы мне не хватало все годы, чтобы наконец решиться. Подруга заложила фундамент, хоть никак физически и не участвовала в создании Дома спасенных животных».

Потом началась долгая волокита с документами и властями. Одни сначала оценили идею, отметив, что в городе это «первый зоопарк, который открывается по всем правилам и нормам», пообещали помещение для размещения животных. Другие делали квадратные глаза — мол, первый раз слышим о таких договоренностях. Поэтому Ольге со зверьми пришлось скитаться по разным зданиям.

Со временем проблема решилась, и Ольга с животными въехала в помещение, на котором сейчас красуется вывеска «Дом спасенных животных». Сама она живет там же вместе со своим возлюбленным Дмитрием Тарасовым. Он однажды приехал в рязанский зоопарк из Санкт-Петербурга, а потом решил перебраться сюда насовсем.

«С появлением Дома спасенных животных моя жизнь сильно изменилась: я стала спать по четыре часа в сутки, чтобы всем уделить внимание, 24/7 работать. Но это дело — как ребеночек, которого я оберегаю. Последние годы стало тяжело работать, потому что звери стареют, уходят и очень тяжело расставаться с ними. Потери выбивают почву из-под ног», — призналась Ольга Зоткина.

Всех животных Ольга очень любит и уделяет максимум внимания, а они отвечают взаимностью Источник: Виктория Улитова / YA62.RU

Спасение енотихи

Ольга до сих пор с трепетом вспоминает Надюшу. Раненую истощенную енотиху нашли на окраине Рязани в 2018 году. Несчастный зверь весил всего три килограмма — меньше, чем обычный домашний кот. В норме вес енота — около семи кило. Ольга не смогла пройти мимо такой беды и забрала Надю к себе. Она выхаживала животину круглые сутки и даже читала ей сказки на ночь, чтобы та привыкла к голосу человека и не боялась.

«Первый зверь, после которого я поверила в свои силы, — енот Надежда. После нее я стала выхаживать „сложных“ животных. У Надюши не было носика, глаза, шрамы были по всему телу, а из-за маленького веса шатало из стороны в сторону. Ветеринары в один голос говорили: „Усыпляйте, она не выживет“. Но Наденька выздоровела и умерла через шесть лет от старости. За всё время она никого не пыталась укусить», — вспоминает Ольга свою любимицу.

В честь енотихи в Доме даже появился объект «Сундук Надежды», куда желающие могут положить письмо с желаниями — говорят, сбываются. Скульптуру на крышке сделали петербургские архитекторы — Ольга с мамой согласовывали все детали. Получилось максимально похоже.

Надюша прожила шесть лет в полной любви и заботе Источник: Виктория Улитова / YA62.RU

Ольга признается: она не берет животных, если понимает, что не хватает места или ресурса, потому что каждому нужно очень много внимания. Особенно на первых этапах.

«Мы ответственны за тех, кого уже не взяли. А так мы не работаем с кошками и собаками, хотя у нас их восемь и три соответственно, — штат укомплектован. Наша специализация — дикие и экзотические животные», — объяснила зоозащитница.

В беспокойном или нервном состоянии к животным лучше не заходить. Они очень хорошо это чувствуют, даже если ты сам еще этого не осознал, и могут напасть. Ольга Зоткина основательница Дома спасенных животных

Дом спасенных животных существует только за счет личных средств Ольги, не очень частых экскурсий — посетители могут приходить, кормить и даже гладить некоторых животных, стоит это 900 рублей за час. Помогают неравнодушные люди, которые узнают в интернете о приюте и донатят зоопарку. А порой Ольга сама выкладывает на страничке клич о помощи, чтобы собрать нужные вещи.

Бобра забивали палками, а ежам пришлось сдавать экзамены

Один из обитателей Дома — бобр. Он на свою беду попался на глаза подросткам — те принялись закидывать его камнями, бить палками. Благо взрослые отреагировали — забрали бобренка и обратились за помощью к Ольге.

Пол бобра неизвестен до сих пор — Ольга и Дмитрий считают, что это девочка, но пока понять трудно из-за возраста.

На тот момент мест в приюте не было, но отказать Ольга не смогла.

«Когда забрали бобра, не знали, останется он с нами или его можно отпустить на волю. Мы вышли на Воронежский государственный заповедник, и нам объяснили, что бобры с семьями живут до двух лет и их всему учат родители. Поэтому отпустить нашего было нельзя — маленький.

Во-первых, недоучили родители и компенсировать это для воли, как с ежами, например, мы не можем. Во-вторых, если за бобром не закреплена территория и он попадает в неизвестность, сородичи могут задрать его», — объяснила Ольга.

Дмитрий добавил, что бобр пока немного боится людей, но он старается приучать зверя к человеку.

«Очень важно заниматься ее приручением. Первое время она сидела у нас на карантине во временной клетке на втором этаже и приходилось даже спать на полу рядом с ней. Бобры — ночные животные, поэтому подстраиваемся под ее график», — отметил Дмитрий.

Чуть позже бобру устроят большой бассейн на улице Источник: Виктория Улитова / YA62.RU

Другая звезда Дома спасенных животных — помесь свиньи и дикого кабана Максик. Он умеет выполнять команды и даже гуляет на шлейках, которые делают специально на заказ. Менять шлейки приходится очень часто, потому что растет поросенок, как его ласково называет Ольга, очень активно.

«У нас есть знакомая, у которой дома живет минипиг, и в целом она любит свиней. Однажды она с мужем скроллила ленту и увидела, что в Серпуховском районе фермер бросил своих сельскохозяйственных зверей и они там от холода и голода умирают. На следующий день они поехали кормить их, а еще через неделю решились забрать одну свинку — Каролину.

Через время она пошла к Каролине убираться, а там плюс семь поросят. Всех пристроили, и Максика мы забрали, у него дедушка — дикий кабан», — вспоминает Ольга.

И вы только посмотрите, как Максик выполняет команду «хорошая свинья»! Нереальный талант!

Максик весит около 250 килограммов Источник: Виктория Улитова / YA62.RU

«Максика можно только командами и голосом удержать, физически невозможно. Мы с ним с детства занимались. Свинки, кстати, очень умные животные и эмпатичные, а еще обучаются лучше, чем собаки. Просто об этом молчат», — уточнила Ольга Зоткина.

Так Максик выглядел, когда был малюткой Источник: Виктория Улитова / YA62.RU

В прошлом сентябре у Ольги появился маленький бельчонок, который выпал из дупла. На тот момент ему было около месяца, и выхаживать малыша было непросто: кормление нужно каждые пару часов, а после еще и массажи живота.

«Около месяца мы кормили Мистера Белку заменителем кошачьего молока, а потом он привык к твердой пище. А еще бельчата постоянно должны находиться в тепле», — рассказывает зооняня.

Теперь он толстый и счастливый — вот, сами посмотрите.

Знакомьтесь, это Мистер Белка! Источник: Виктория Улитова / YA62.RU

Лиса Хурма появилась в Доме спасенных животных, когда оттуда сбежал первый лис Филя. Нет, с ним всё в порядке, его нашли. Он одомашненный, но склонный к побегам и отучиться от этого никак не может.

«Однажды Филя сбежал почти на неделю, мы ходили по 60 километров по лесу, чтобы найти его, развешивали объявления… Уже под конец поиска я реву и думаю: „Господи, пожалуйста, пусть он вернется живым, он же умрет. Я помогу первому лисенку, который попадется“. И на следующий день нам позвонили из биатлонного комплекса „Алмаз“ — Филя там бегал за спортсменами», — говорит Ольга.

На видео Ольга с Филей — Хурма застеснялась и ушла в домик Источник: Виктория Улитова / YA62.RU

Обещание, данное во время поисков, пришлось выполнять буквально сразу.

«Я забрала Филю, и на следующий день мне звонят и говорят: „У нас маленький лисенок в палисадник забрался, не двигается совсем. Заберете?“ И я поехала. Хурма была в тяжелом состоянии, но мы справились», — улыбается Ольга.

На фото Ольга с еще маленькой Хурмой Источник: архив Ольги Зоткиной

Есть еще песец Гриша — и тоже с грустной историей.

«Гришу выкупила одна женщина с зверофермы, чтобы содержать дома как питомца, и даже хотела размножать. Но потом поняла, что что-то не то, отвезла его в деревню, посадила в собачий вольер и забыла. Забирали мы его тоже не в очень хорошем состоянии», — признается Ольга.

Гриша настороженно относится к людям, но агрессию не проявляет Источник: Виктория Улитова / YA62.RU

Год назад зоозащитница забрала из Вологды енотиху Плюшу — ей больше 10 лет. Ее купили на сайте бесплатных объявлений — так животное попало в семью, где уже было множество питомцев, причем обеспечить им нормальные условия хозяева были не в состоянии. А потом пара развелась — и животных бросили одних в квартире.

«Многие звери просто умирали от голода в этой квартире, пока их не разобрали. Найти место для Плюши было трудно — она на 100% слепая и возрастная, это точно наш вариант. Позже мы показывали енотессу офтальмологу, и он сказал, что она ослепла, скорее всего, из-за травмы», — рассказывает Ольга Зоткина.

Плюша ничего не видит, но она очень ласковая Источник: Виктория Улитова / YA62.RU

Петрович — второй енот в Доме спасенных животных. Ольга сразу предупреждает: он может незаметно, глядя в глаза, украсть какую-нибудь вещь. Зверь скитался по окрестностям Тулы, и его история никому неизвестна: возможно, выкинули, а, может, сбежал и потерялся.

«В одном тульском поселке Петрович прожил полгода. Он забирался в гараж к местному жителю, выгонял собаку из будки и неделю у нее жил, а бывало, пробирался даже в дома. Потом деревенские рассказали о нем, волонтеры приютили его, а потом и мы к себе забрали», — биография енота оказалась довольно печальной.

Когда на прогулке [на шлейке] Петрович видит людей с пакетом, затаивается в кустах, а потом бежит за ними. Это многое объясняет о том, как он в деревне выживал. Ольга Зоткина основательница Дома спасенных животных

Петрович миленький, но хитрый Источник: Виктория Улитова / YA62.RU Еноты — главная любовь и слабость Ольги Источник: архив Ольги Зоткиной

Птицы не совсем профиль Дома спасенных животных, но здесь есть еще и эму. Ольга увидела его в свой день рождения в одном парк-отеле.

«Я проревела весь свой день рождения, потому что звери там были просто в ужасном состоянии. Спустя несколько месяцев я выкупила эму — этот товарищ был самый несчастный, гулять в парк-отеле ему было негде, и он играл с веткой, которую ему кинули. К нам он приехал апатичный, постоянно лежал, а сейчас уже встает», — поделилась Ольга Зоткина.

Эму спокойно дает себя погладить Источник: Виктория Улитова / YA62.RU

По соседству живет дикобраз Турбо из Пермского зоопарка. Он очень любит, когда его чешут, и людей в принципе. Иногда даже пытается сбежать из вольера в поисках человека, чтобы не скучать.

Как же Турбо любит, когда его чешут! Источник: Виктория Улитова / YA62.RU

Но не все, кого выхаживает Ольга, остаются в зоопарке — лишь те, кто уже не сможет вернуться в естественную среду из-за неприспособленности или болезней. Есть пример из прошлого года, когда зоозащитница взяла под опеку нескольких ежей, у которых умерла мама.

«Мы выкормили ежей, они хорошо набрали вес, и мы их одичали. Последние две недели кормили только живым кормом, и они сдавали экзамен на мышах — убивали и ели их. Это нужно для выживания в дикой природе. Мы отпустили ежей на их родную землю», — говорит Ольга.

Несмотря на акцент на экзотику, в Доме спасенных животных есть и самые обычные звери: морские свинки и кролики. Первых спасли из места, где на них проводили опыты, а вторых обычно забирают с ферм или помоек. А еще есть козы и козлы.

На волю животные уже не попадут, приспособить их жизни в природе не получится. Но Ольга Зоткина делает всё, чтобы звери чувствовали себя комфортно в условиях экодома.